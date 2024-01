Můj sen je postoupit na MS, řekl Hašek. Za manažera by chtěl Šmicera, Čecha či Poborského

Postoupit s reprezentací na mistrovství světa. S takovým cílem přebírá český tým trenér Ivan Hašek (60), který považuje možnost vést národní mužstvo za svůj trenérský vrchol, zároveň je to pro něj obrovská čest. "Udělám všechno pro to, abychom uspěli i v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Euro a MS je jako nebe a dudy," uvedl Hašek na čtvrteční tiskové konferenci.

Když se Hašek poprvé dostal ke slovu, zazněl z jeho úst vodopád poděkování. První letělo k jeho předchůdci Jaroslavovi Šilhavému za pět let dobré práce. Následně si chválu vyslechl Výkonný výbor FAČR za jednomyslnou volbu, která kouče potěšila. "Abychom uspěli, musíme být ve shodě. Hráči, trenéři i funkcionáři," uvedl nový reprezentační lodivod a poděkoval klubům za to, že souhlasí s uvolněním asistentů do jeho realizačního týmu. "A v neposlední řadě děkuji manželce. Ta řekla, že to zvládnu, ať do toho jdu," usmál se Hašek.

Dobře si uvědomuje, jak byl český fotbal v posledních letech úspěšný. A nejde jen o postup áčka na evropský šampionát. "Ženy se dostaly v Lize národů do nejlepší skupiny, kluby se skvěle prezentují v pohárové Evropě. Když se podíváte na Spartu, Slavii i Plzeň, tak se lidé na stadionech dobře baví. A my je stejně budeme chtít bavit s reprezentací," prohlásil šedesátiletý odborník.

Novinářům prozradil, jaké budou jeho první kroky ve funkci. Už v pátek se totiž potká s analytickým týmem, kterému rozdělí první úkoly. "V neděli už pojedeme do Hamburku, abychom viděli, jak vypadá kemp. Dáme si i rozpis, kdo za kým pojede, za jakými hráči se vydáme do zahraničí, jedním z prvních bude samozřejmě kapitán," konstatoval Hašek.

Bilance vybraných trenérů v reprezentaci. Livesport

Jaký bude jeho postoj k triu hříšníků Jan Kuchta, Vladimír Coufal a Jakub Brabec, kteří byli před duelem s Moldavskem vyloučeni z národnímu týmu kvůli hrubému poručení pravidel, když v Olomouci odešli z hotelu a popíjeli v nočním klubu Belmondo? "Ta akce se nepovedla, byl to malér jako hrom, to si přiznejme. Byla to obrovská chyba," začal opatrně Hašek. Nechce ale rozhodně nikoho soudit, naopak preferuje si s hráči osobně promluvit. Pak se k celé věci rád vyjádří. "Je pravda, že tahle chyba byla kardinální," dodal.

Jiný případ je Antonín Barák, kterého trenér Šilhavý na poslední srazy nenominoval. "Záleží především na něm, jak se postaví k národnímu týmu. Budeme s ním opět chtít mluvit osobně," prohlásil nový trenér reprezentace a naznačil, že nikomu dveře do národního týmu nezavírá. "Lajna je jiná, bude nový realizační tým. Všichni mají šanci dostat se do reprezentace, je musí ti hráči chtít být součástí týmu, co chce uspět v každém utkání. Rozhodovat bude výkonnost, ta bude na prvním místě."

Média rovněž zajímalo, proč si vybral do realizačního týmu Jaroslava Köstla ze Slavie. Hašek měl jednoduché vysvětlení. "Když jsem se podíval na asistenty, tak jsem chtěl toho nejlepšího. Jsem přesvědčený, že na svůj věk, je mu 34 let, má přes 90 zápasů v evropských pohárech. To je neskutečné číslo. Je zkušený, beru ho jako nejlepšího asistenta a jsem rád, že s ním budu spolupracovat," řekl Hašek a dodal: "I lidsky si rozumíme."

Haška naopak hodně mrzí, že v pozici manažera národního týmu nebude působit Pavel Nedvěd. Na spolupráci s ním se podle vlastních slov moc těšil. "Taková osobnost by týmu moc pomohla. Několikrát jsme spolu seděli myslel jsem, že do toho jde, že jsme na stejné vlně a přemýšlíme stejně," konstatoval trenér. Nedvěda považuje za perfekcionistu, proto to prý nakonec nedopadlo. "Do budoucna by ale bylo dobře, aby u týmu byla nějaká výrazná osobnost, která pomůže figurou i zkušenostmi."

Sám by si na pozici manažera národního týmu dovedl představit velké muže české fotbalové minulosti: "Na výkonném výboru jsem řekl, že bych si přál do budoucna s někým takovým spolupracovat. Řekl jsem, že jsou pro mě důležití bývalí hráči, které osobně znám. Třeba Vláďa Šmicer, Petr Čech, nebo Karel Poborský. Ti, kdyby byli součástí realizačního týmu, tak by tomu určitě pomohli."

Sám Hašek vnímá, že je důležité, aby byl tým jednotný. Navenek totiž takhle v posledních měsících nepůsobil. "Je to jeden z prvních úkolů, abychom hráče dali dohromady a přesvědčili je, že jsme tým. Týmovost má být naše nejsilnější stránka," měl jasno trenér a dodal: "To je základní předpoklad úspěchu. V tomhle chci, aby se otupily problémy, které byly. A kázeň a disciplína, která možná trochu chyběla, tak bude hodně důležitá. Bez toho se nedá uspět."

Bilance Ivana Haška v trenérské kariéře. Livesport

Předseda Petr Fousek vnímá, že český fotbal má obrovský potenciál, Má renomé a svůj zvuk, v zahraničí dobře vnímají, že Česko osmkrát v řadě postoupilo na Euro. Před českým týmem je následně Liga národů a klíčová kvalifikace o postup na MS. "Pro mě bylo důležité, že smlouva pro mě nebyla na půl roku, ale na delší čas. Jen pak se dá pracovat koncepčně," uvedl Hašek s tím, že optimální je dohoda na čtyři roky.

Odmítl spekulace, že mu mělo ublížit to, že dlouhá léta fungoval v arabském světě. "Byl jsem tam dvacet let a asi bych tam nebyl, kdybych nebyl úspěšný," prohlásil Hašek. "Někdo se tam podívá jenom jednou a víckrát už šanci nedostane. Já jsem šťastný, že jsem byl v nejúspěšnějším a nejlepším klubu v celé Asii. A nemám nouzi ani teď. Vážím si toho, že tam mám dobré renomé," konstatoval Hašek.

Věří, že bude s českým týmem úspěšný. "Kdybych tomu nevěřil, tak tady nejsem," uvedl. "Beru to jako obrovskou výzvu, další zkušenost. Obklopím se lidmi, kteří budou táhnout za jeden provaz a pak můžeme dosáhnout úspěchu. Budeme chtít určitě hrát moderní fotbal, uděláme maximum, abychom hráli fotbal, co se bude lidem líbit."