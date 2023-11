Nagelsmann po prohře s Rakouskem: Máme před sebou neskutečné množství práce

Němečtí fotbalisté musí půl roku před domácím mistrovství Evropy udělat neskutečné množství práce. Uvedl to reprezentační trenér Julian Nagelsmann (36), jehož svěřenci prohráli obě listopadová přípravná utkání. Po čtvrteční domácí porážce 2:3 od Turecka v úterý podlehli v Rakousku 0:2.

O vítězství Rakušanů ve Vídni rozhodli svými góly Marcel Sabitzer a Christoph Baumgartner. Hosté absolvovali téměř celý druhý poločas v oslabení bez vyloučeného Leroye Saného.

"Nehrajeme s lehkostí. Musíme udělat neskutečné množství práce na každé pozici. Je potřeba tuhle situaci přijmout," řekl Nagelsmann televizní stanici ZDF.

Statistiky utkání. Livesport

Sané dostal ve 49. minutě červenou kartu za to, že v souboji s Phillippem Mwenem oplácel a soupeře srazil k zemi. Sedmadvacetiletý ofenzivní hráč Bayernu Mnichov byl ve svém 402. zápase profesionální kariéry vyloučen poprvé. Sanému hrozí trest na tři reprezentační duely.

"Leroy se omluvil před celým týmem. Ani to, co udělal Mwene, nebylo správné, ale Leroy samozřejmě musí zachovat klid a vyhnout se takové reakci," uvedl šestatřicetiletý Nagelsmann.

Od zářijového příchodu na lavičku čtyřnásobných mistrů světa se mu nedaří. Nástupce odvolaného Hansiho Flicka má ve čtyřech zápasech bilanci jedné výhry, jedné remízy a dvou porážek. Němci letos z jedenácti utkání pouze třikrát zvítězili a šestkrát prohráli.

"Chybí nám sebevědomí, což není překvapení, když se podíváte na posledních pár měsíců," prohlásil Nagelsmann. "Na tréninku fungujeme výborně, ale nedokážeme to bohužel přenést na hřiště," doplnil bývalý kouč Bayernu nebo Lipska.

Kritický byl i kapitán Ilkay Gündogan. "Před Eurem to asi nemůže být horší. Když to půjde takhle, žádný úspěch nebude," uvedl záložník Barcelony. "Musíme být upřímní a přiznat si, že nejde jenom o defenzivu. Už po Turecku jsem říkal, že obrana začíná tím, jak běháme a kombinujeme. A souvisí to i s naším přístupem," dodal třiatřicetiletý Gündogan.