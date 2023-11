Posledním přímým letem míří na Euro Chorvatsko, Francie remizovala v Řecku 2:2

Úterní program kvalifikace evropského šampionátu nabízel poslední přímou vstupenku na Euro 2024. Tu si zajistilo Chorvatsko, které doma zdolalo Arménii (1:0), zatímco Wales jen remizoval s Tureckem (1:1). Poslední výstup v roce 2023 má za sebou i Gibraltar, jenž před třemi dny nechvalně zlomil výsledkový rekord, když podlehl Francii 0:14. Trpaslík z jihu Evropy si reputaci nenapravil ani proti Nizozemsku, kterému podlehl 0:6. Góly padaly i v Řecku, fanoušci v Aténách viděli remízu 2:2 s Francií.

Přestože domácí favorit od úvodního hvizdu na trávníku dominoval, vinou bezradné kombinace a častých nepřesností si dlouho nebyl schopen vytvořit výraznou šanci. V první půlhodině zápasu se proto dostal jen k několika nepříliš důrazným hlavičkám, s nimiž si Ognjen Čančarevič bez problémů poradil. Ve 30. minutě chorvatské fanoušky málem šokoval Kamo Hovhannisyan, který se po perfektní přihrávce za obranu hnal sám na Dominika Livakoviče. Gólman Fenerbahce však hrozící nebezpečí skvělým zákrokem zažehnal. V závěru prvního dějství se ale přece jen přesného zásahu dočkali kostkovaní, když Borna Sosa posadil milimetrový centr na hlavu přesně zakončujícího Anteho Budimira.

Statistiky utkání. Livesport

Zkušený útočník v 52. minutě dostal míč do sítě i podruhé, jeho trefu ovšem sudí kvůli faulu na gólmana neuznal. Chorvati s přibývajícím časem stále častěji nacházeli v defenzivě Arménie skulinky, nadále je ale trápila mizerná produktivita. K té výrazně přispíval i Čančarevič, který si mimo jiné v 75. minutě poradil s dobře mířenou střelou Lovra Majera i následnou pumelicí pod břevno dorážejícího Marcela Brozoviče. Na výsledku už nic nezměnilo ani obrovské zaváhání Maria Pašaliče, jenž z bezprostřední blízkosti nedokázal doklepnout balon do odkryté sítě.

Velšané vykřesali jiskřičku postupových nadějí už v sedmé minutě. Neco Williams se na levé straně šikovně uvolnil a z hranice šestnáctky zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Domácí působili po celou první půli výrazně svěžejším dojmem než turecký výběr, jenže ve finální fázi jim to značně skřípalo, a další gólovou příležitost si tak po zbytek poločasu nevypracovali. Naopak ve 42. minutě mohl vyrovnat Kerem Aktürkoglu. Útočník Galatasaraye se uvnitř vápna dostal k centrovanému míči a vyslal prudkou ránu z voleje, bránu hostů však o pořádný kus přestřelil.

Statistiky utkání. Livesport

Chvíli po změně stran se připomněl Brennan Johnson, jenž nebezpečným přízemním pokusem protáhl Altaye Bayindira. Skóre se neměnilo ani krátce před hodinou hry, kdy Danny Ward vystavil stopku razantní hlavičce Sameta Akaydina. V 70. minutě domácí publikum zmrazil Yusuf Yazici, který proměnil pokutový kop po kontroverzně odpískaném faulu Bena Daviese. Bleskový obrat Turků následně málem dokonal Yusuf Sari. Bývalý hráč Marseille zkusil štěstí z dálky, jeho povedená rána se však jen otřela o břevno.

Jako první na sebe v 15. minutě upozornil francouzský kapitán Antoine Griezmann, jehož střela z dálky směřovala do pravého horního rohu, ale Odisseas Vlachodimos předvedl skvělý zákrok. Také v další velké šanci se krátce po půlhodině hry ocitla opora Atlétika. Ousmane Dembélé našel Griezmanna fantastickou přihrávkou za obranu, ten však z voleje trefil pouze tyč. Ve 42. minutě Francie přeci jen dokázala otevřít skóre, protože Randal Kolo Muani využil sklepnutí Oliviera Girouda a z velkého úhlu propálil vše včetně Vlachodimose.

Statistiky utkání. Livesport

V 56. minutě nedokázal odklidit míč do bezpečí Lucas Hernández a domácí si před francouzskou brankou vytvořili závar. První dvě střely byly sice zablokovány, ale Anastasios Bakasetas nakonec z voleje skóroval. První varování bylo Francii málo, a tak se o pět minut později dostalo Řecko dokonce do vedení. Dimitrios Giannoulis obešel Julese Koundého a předložil přihrávku Fotisovi Ioannidisovi, který zakončoval z bezprostřední blízkosti. Didier Deschamps nechtěl prohrát ani poslední zápas skupiny a do hry se dostal mimo jiné i Kylián Mbappé. Ten si hned v 74. minutě stihl připsat asistenci, když po jeho přihrávce vyrovnával ránou z velké dálky Youssouf Fofana. Les Bleus nebyli spokojeni ani s bodem, závěrečný tlak již však v gól nepřetavili.

Krátce po úvodním hvizdu se vedení mohli ujmout domácí fotbalisté, nicméně střela z voleje z kopačky Erica Valese jen pohladila levou tyč izraelské brány. Výběr z Pyrenejí ale s aktivitou nepřestával. V permanenci musel tentokrát být Daniel Peretz, poněvadž prostor mezi třemi tyčemi trefil Márcio Vieira, brankář Bayernu však stihl včas zareagovat. Gólman Andorry ale při první větší příležitosti kapituloval. Dobrý centr ze strany si ve vápně našel Joan Cervós, avšak v souboji s Khalailim dokázal míč uklidit pouze do vlastní brány.

Statistiky utkání. Livesport

Vedení hostí se mohlo krátce po pauze zvýšit, ovšem nadějné zakončení Taie Bariba jen prosvištělo okolo brány. Další obrovskou příležitost měl Gadi Kinda, záložník Izraele ale z bezprostřední blízkosti trestuhodně přestřelil, a míč tak skončil mezi diváky. Z dálky to zanedlouho zkusil kapitán Dor Peretz, jenže ani jeho pokus se s úspěchem nesetkal. Po závaru před domácí brankou se i Trikolóra mohla prosadit. Vales ovšem nedokázal dobře kopnutý rohový kop zužitkovat. Modrobílí nakonec v závěru zápasu přidali ještě jednu přesnou trefu, o kterou se postaral Kinda.

Hosté od začátku diktovali tempo hry a v 10. minutě je Calvin Stengs dostal do vedení, když zužitkoval zisk míče a následnou přihrávku Joeyho Veermana. V dalších šancích neuspěli Mats Wieffer a Jordan Teze. První jmenovaný se však ve 23. minutě gólu přeci jen dočkal, protože přesnou hlavičkou nasměroval do sítě Veermanův rohový kop. Stejně jako jeho spoluhráč z Feyenoordu Stengs si také vysoký záložník připsal první branku v národním týmu. I na poslední trefě první půle se podílel hráč posledního vítěze Eredivisie, Quilindschy Hartman perfektní přihrávkou vyzval ke skórování Teuna Koopmeinerse.

Statistiky utkání. Livesport

Oranjes si mohli dovolit v poločase třikrát vystřídat a do hry se dostalo mimo jiné duo debutantů Thijs Dallinga a Jorrel Hato. V 50. minutě přidal čtvrtý gól opět Stengs, který v pokutovém území zakončil přihrávku Donyella Malena. A když v 62. minutě získal Teze míč před vápnem soupeře, završil Stengs po jeho přihrávce dokonce hattrick. Pověstného "kanára" zkompletoval v 81. minutě střídající Cody Gakpo.

První zajímavější šanci zápasu měl na sklonku 10. minuty bek turínského FC Mërgim Vojvoda, jehož nadějnou hlavičku pohotovým skokem zlikvidoval Pavel Pavljučenko. Pohlednou dělovku z hrany vápna vyslal Zymer Bytyqi, razance ovšem nebyla doplněna potřebnou přesností a balon skončil až za levou tyčí. Obrovská příležitost byla v hlavním městě Kosova k vidění ve 31. minutě, kdy se dvojice špílmachrů ocitla před odkrytou klecí, Elbasan Rashani však promáchl, Bernard Berisha zasáhl beka a sudí nakonec situaci zklidnil odpískáním hry rukou ze strany útočícího celku. Skóre tak překvapivě otevřeli hosté. Po přímém kopu přišel nejistý výběh Visara Bekaje, k odraženému míči se dostal Dimitrij Antilevskij a precizně technicky proměnil vůbec jedinou střelu Bílých křídel na branku, čímž zasadil soupeři těsně před odchodem do šaten krutou ránu.

Statistiky utkání. Livesport

Druhý poločas se nesl ve znamení zodpovědné běloruské defenzivy, která úspěšně mitigovala důsledky kosovských akcí. Určitou naději přinesl domácímu publiku rohový kop ze 61. minuty, kdy odražený míč spadl přímo před Ermala Krasniqiho, forvard rumunské Kluže však nezareagoval dostatečně pohotově. Kosovo i nadále selhávalo především vinou nepřesné mušky, intenzivní střelba zpravidla končila daleko od kýžené zóny. Bělorusko ovšem rovněž neprokazovalo vražedný ofenzivní instinkt, na sklonku osmé desetiminutovky se jejich ofenzivě ani na čtyři pokusy nepodařilo překonat mimo optimální prostor vyběhnuvšího Bekaje.

Již od úvodního hvizdu hrála prim země helvétského kříže, jejíž herní dominanci dokázali Rumuni likvidovat pouze za cenu velkého množství tvrdých faulů. S fyzickou hrou rumunské defenzivy si dokázal poradit Noah Okafor, jeho výborně zakroucenou ránu zpoza vápna ale Horatiu Moldovan úspěšně vyboxoval. Perspektivní příležitost vytvořil Dan Ndoye Ulisessi Garciaovi, po křižné přihrávce prvního jmenovaného však bek Young Boys Bern nezvládl skluzem usměrnit míč do odkryté branky.

Statistiky utkání. Livesport

Nevyužité šance musely hosty mrzet dvakrát tolik hned po změně stran. Denis Alibec se po chytrém přiťuknutí hlavou od Olimpia Morutana dostal k balonu hned u brankové čáry a pohotovým reflexivním zakončením do prázdné klece otevřel skóre zápasu. Vyrovnání měl po hodině hry na noze Okafor, který přesně načasoval náběh za domácí obranu. Jeho prudkou ránu do pravého dolního rohu ale zlikvidoval výtečným skokem Dinu Moldovan. Ten kraloval také v souboji s Rubénem Vargasem, jenž se rovněž dokázal uvolnit a dostat sám až před branku. V závěru zápasu již Rumunsko zcela rezignovalo na útočné ambice, vlastní klec však bránilo se stoprocentní úspěšností.

Tabulky kvalifikačních skupin