Reprezentaci by měl převzít zahraniční trenér. Přinesl by nové myšlenky, myslí si Bittengel

Podle bývalého fotbalového reprezentanta Güntera Bittengela (57) by měl po rezignaci Jaroslava Šilhavého (62) převzít národní tým zahraniční trenér, z českých kandidátů by preferoval Ivana Haška. Uvedl to v rozhovoru s ČTK. Bittengel zhodnotil pětiletou éru reprezentace pod Šilhavým spíš jako úspěšnou, zkušený kouč podle něj odstoupil v pravý moment.

Šilhavý oznámil rezignaci ihned po pondělním kvalifikačním vítězství 3:0 nad Moldavskem, díky němuž podruhé dovedl tým na evropský šampionát. "Na posledním Euru došel do čtvrtfinále, pod jeho vedením se odehrály i slušné zápasy, zejména v Lize národů, kde nás dovedl do elitní skupiny. Za jeho působení převažovaly úspěchy. Splnil i ten poslední cíl, odešel, dá se říct, na vrcholu," řekl Bittengel.

"Nicméně Jarda Šilhavý byl u národního týmu poměrně dlouho. Je to tak i na klubové úrovni, za určitou dobu se styl každého kouče okouká a není tak efektivní, líbivý. Tým měl poslední dobou výkonnostní křivku směrem dolů a tlak na něj byl stále větší. Bylo to dáno i omezeným výběrem hráčů, máme stále méně fotbalistů v elitních evropských ligách," podotkl bývalý dlouholetý ligový hráč i trenér a v současnosti manažer mládeže v pražské Dukle.

Šilhavý se navzdory postupu na šampionát rozhodl skončit u mužstva i z toho důvodu, že byl v poslední době pod velkým tlakem veřejnosti. "Myslím si, že si to postupně vyhodnocoval. Jen málo trenérů tohle ustojí, navíc musí mít podporu všech kolem, fanoušků nebo i médií. Bylo cítit, že takovou podporu v poslední době už nemá. Je to slušný člověk, má za sebou výbornou kariéru jako hráč i jako trenér. Učinil chlapské rozhodnutí v pravý čas," ocenil Bittengel.

Zahraniční kouč je cesta

Podle pětinásobného československého a později českého reprezentanta by se měl národní tým vydat cestou zahraničního kouče. Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR v úterý pověřil výběrem Šilhavého nástupce pětičlennou skupinu pod vedením předsedy Petra Fouska.

"Mluví se o hodně jménech: Martin Svědík, Michal Bílek, Ivan Hašek. Osobně bych preferoval zahraničního trenéra, který by přinesl úplně jiný způsob práce i komunikace. Už Karel Jarolím nebo Pavel Vrba si stěžovali na vnější tlaky. Bylo by to pestrou změnou i pro hráče, zahraniční trenér by přišel z jiné kultury, s novými myšlenkami. To občas pomůže vyčistit prostředí, což náš nároďák teď potřebuje nejvíce," myslí si Bittengel navzdory tomu, že Fousek označil příchod kouče ze zahraničí za okrajovou variantu.

"Je to samozřejmě na zvážení výkonného výboru. Nevidím ale problém ani v tom, že by přišel před velkým turnajem, Euro je až v červnu. I zahraniční trenér by se stejně musel odrazit od současné kostry týmu, ale mohl by být odvážnější třeba v nominaci, brát hráče ve formě, nebát se zkoušet. Třeba ve Španělsku také nehrají jen hráči Realu Madrid a Barcelony, ale i Espaňolu, San Sebastianu, Girony... Tohle mi u nás trochu chybělo, často to bylo zakonzervované," uvedl.

Z českých koučů by Bittengel dal přednost bývalému předsedovi svazu Ivanu Haškovi, jenž národní tým v roce 2009 už vedl jako dočasný trenér. "Jindřich Trpišovský nebo Svědík jsou vázaní v klubech, takže bych zkusil oslovit jeho. Pracoval v zahraničí, má respekt, renomé. Je to inteligentní člověk s manažerskými schopnostmi, něco dokázal jako hráč i jako trenér. Pokud by dostal volnou ruku a poskládal si dobrý realizační tým, tak si umím představit, že by to mohla být pro reprezentaci správná volba," dodal Bittengel.