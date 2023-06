Nováček v reprezentaci Matoušek: Nečekal jsem, že tahle sezona může být ještě lepší

Jan Matoušek (25) nečekal, že po postupu do kvalifikace evropských pohárů s Bohemians 1905 by pro něj mohla být vrcholící sezona ještě lepší. Pětadvacetiletý ofenzivní univerzál se pár dnů po konci ligového ročníku poprvé v kariéře dostal do reprezentačního "áčka" a připustil, že pozvánka ho překvapila. Pomohlo mu k ní i to, že na sobě začal více pracovat. "Klokani" mají v národním týmu zástupce poprvé od roku 2016.

"Překvapení to bylo. Nečekal jsem, že ta sezona může být ještě lepší. Myslel jsem si, že vrcholem sezony byl postup do předkol pohárů s Bohemkou, ale nějaké tři dny po sezoně se stalo ještě tohle," řekl Matoušek novinářům po dnešním srazu národního mužstva v Praze před zápasy na Faerských ostrovech a v Černé Hoře.

Za reprezentaci už hrával v mládežnických kategoriích, především v jednadvacítce. "Řekl bych, že tohle je něco úplně jiného. Takže samozřejmě nervózní jsem byl. Ale spoustu kluků tu znám, takže doufám, že mi ve všem pomohou. Samozřejmě jsem se sem obrovsky těšil," uvedl Matoušek.

Bohemians, kteří v lize nečekaně vybojovali čtvrté místo a účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy, mají v reprezentačním "áčku" zástupce poprvé od roku 2016. Tehdy byl v nominaci před Eurem nynější útočník Leverkusenu Patrik Schick, na závěrečný turnaj ale nejel. "V Bohemce mi samozřejmě všichni gratulovali. Dosty (Martin Dostál), který má na starosti pokladnu, už mi psal, že to bude drahé," řekl s úsměvem Matoušek.

Cíle zase trochu narostly

V první polovině uplynulé ligové sezony na hostování v Liberci neskóroval, v jarní části v dresu Bohemians ale ožil a dal šest branek. "Myslím, že těch gólů mohlo být ještě víc a výkony mohly být ještě lepší. Ale jsem moc rád, že jsem to zase odstartoval a můžu na to navázat v další sezoně. Moje cíle zase trochu narostly, protože vidím, že to v sobě stále mám. Musím na sobě dál pracovat," prohlásil Matoušek.

Ofenzivní univerzál měl raketový start kariéry, ale poté i vinou zdravotních problémů dlouho nepotvrzoval nálepku jednoho z velkých talentů. "Už od těch mých zranění jsem zjistil, že na sobě musím asi trochu víc a jinak pracovat. Už v Liberci jsem to začal praktikovat a až v Bohemce se mi to začalo vyplácet. Samozřejmě mi mohla pomoci změna herního stylu, celkově nové prostředí, jak to ve fotbale bývá. Celkem rychle jsem se adaptoval a začlenil do týmu," uvedl příbramský odchovanec.

Vyhrabal se až teď

"Řekl bych, že jsem si i trochu srovnal hlavu. V Příbrami to bylo takové, že jsem dával góly a nic moc jsem pro sebe nedělal. Myslel jsem si, že to takhle půjde furt. Zátěž přibývala a přibývala a jak jsem byl v Jablonci, začala se objevovat zranění. Nějaké dva roky jsem byl poloviční a v tu dobu jsem si uvědomil, že asi musím dělat něco navíc. Protahovat se po tréninku, různá cvičení, abych zabránil zraněním, jelikož rychlostní hráči bývají náchylní na trhání svalů a podobně," líčil Matoušek.

V Bohemians na jaře hostoval. Od nové sezony do Ďolíčku přestoupí po konci smlouvy ve Slavii, kde se natrvalo neprosadil. "Šel jsem tam v nějakých 20 letech. Bylo v plánu, že budu ještě rok v Příbrami. Ale přišla nějaká zranění a objevil jsem se ve Slavii už na podzim. Šel jsem pak do zimní přípravy, ale nebyla podle představ a vrátil jsem se do Příbrami. Sezonu jsem tehdy skončil s 10 góly, čekal jsem, že se do přípravy podívám, ale nepodíval. Pak už jsem šel hostoval do Jablonce, pak přišla zranění a dá se říct, že jsem se z toho pořádně vyhrabal až teď," uvedl Matoušek.

S reprezentací se v Praze netradičně chystá na umělé trávě, na níž se bude hrát sobotní zápas evropské kvalifikace na Faerských ostrovech. "Jsem na to zvyklý z Liberce, tam se možná tři čtvrtě roku trénovalo na umělce. I v Bohemce jsme byli dost často na umělce. Jelikož ještě nejsem tak starý, moje kolena to snesou," dodal Matoušek.