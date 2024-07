Palmerovi jsem řekl, že mi dnes přihraje a já dám gól, hlásil autor vítězného gólu Watkins

Pouhých deset minut po příchodu na hřiště potřeboval Ollie Watkins (28) k tomu, aby fotbalistům Anglie po přihrávce Colea Palmera (22) zařídil postup do nedělního finále mistrovství Evropy proti Španělsku. Útočník Aston Villy ve středečním semifinále s Nizozemskem s vypršením základní hrací doby dokonal obrat na konečných 2:1. V rozhovoru pro ITV Sport přísahal na svůj život, že Palmerovi před společným střídáním řekl, ať mu přihraje, jelikož dá gól.

Watkins předtím na turnaji v Německu nastoupil pouze ve skupině na zhruba 20 minut proti Dánsku, čtyři utkání strávil jen na lavičce. Proti Nizozemsku ho trenér Gareth Southgate poslal s Palmerem do hry v 81. minutě místo kapitána Harryho Kanea a Phila Fodena.

"Týdny jsem na tuhle chvíli čekal. Stálo mě hodně úsilí, abych se dostal tam, kde jsem teď. Jsem nadšený. Přísahám na svůj život, že jsem Coleu Palmerovi řekl, že mi dnes přihraje a já dám gól. Lepší pocit jsem nikdy neměl," prohlásil Watkins.

Sestřih zápasu Nizozemsko - Anglie (1:2) Česká televize

Albion ani v šestém zápase na turnaji neprohrál, přestože v každém ze tří utkání vyřazovací fáze proti Slovensku, Švýcarsku a Nizozemsku prohrával. "Vyslechli jsme si hodně kritiky, ale jsme ve finále a na ničem jiném nezáleží. Umíme se oklepat. Zdá se, že nás nakopne, když prohráváme," mínil Watkins.

Southgate měl při střídání šťastnou ruku. "Nejdůležitější je, že jsou všichni hráči připravení naskočit do hry. Z hlediska energie jsme cítili, že náš tlak začal trochu uvadat, Harry (Kane) navíc schytal koňara. Ollie umí dobře napadat a zabíhat za obranu. Připadalo nám to jako dobrý moment, kdy ho tam poslat. Jsem za Ollieho šťastný jako blecha, že se mu naskytla tahle chvíle," uvedl zkušený kouč.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Pochvalu si Watkins vysloužil i od Kanea, jenž v 18. minutě z penalty odpověděl na vedoucí gól Xaviho Simonse. "Bavíme se o tom, abychom byli připravení. Jsme v tomhle velký tým. Když jde o vše, dostanete možná pět minut, možná minutu, ale i tak můžete zápas ovlivnit, můžete nám vyhrát turnaj. Ollie čekal, byl trpělivý. To, co předvedl, bylo mimořádné. Zaslouží si to," řekl útočník Bayernu Mnichov.

Anglie podruhé za sebou postoupila na ME do finále, což předtím dokázali pouze Německo, Rusko a Španělsko. Před třemi lety Southgateův výběr podlehl v londýnském finále na penalty Italům.