Ukázali jsme odolnost a charakter, prohlásil Southgate po postupu do finále a touží po titulu

Southgate slaví cenný postup do finále mistrovství Evropy.

Anglie v semifinálovém utkání ME 2024 porazila Nizozemsko 2:1 a podle trenéra reprezentace Albionu Garetha Southgatea (53) ukázal triumf charakter a odolnost týmu, který je připraven udělat poslední krok a zvednout nad hlavu první velkou trofej po téměř 60 letech.

Náhradník Ollie Watkins byl tím šťastným žolíkem, když v 91. minutě zápasu s Nizozemskem skóroval a poslal Anglii do druhého finále mistrovství Evropy v řadě. Výkon postupujícího týmu měl být důraznou odpovědí na kritiku, která se na něj snesla za předchozí vystoupení.

"Všichni chceme být milováni, že? Když děláte něco pro svou zemi, jste hrdý Angličan a čtete jen kritiku, je to těžké. Mít možnost slavit druhé finále je velmi zvláštní. Dopřáli jsme lidem několik úžasných večerů, jedny z nejlepších za posledních 50 let," řekl Southgate.

Reprezentační trenér, který anglický tým převzal v roce 2016, ho na posledních čtyřech velkých turnajích dovedl minimálně do čtvrtfinále, což se Albionu podařilo jako jedinému z Evropy. Poté, co ve finále mistrovství Evropy 2021 prohrál s Itálií na penalty, má nyní šanci dosáhnout lepšího výsledku proti Španělsku v nedělním finále v Berlíně.

"Ukazuje to modernější způsob Anglie, ale také odolnost a charakter týmu. Ollie Watkins ho trénoval každý den. Připravil se na svou chvíli bez ohledu na to, jak moc byl frustrovaný. Hráči si navzájem kryli záda, velmi dobře se stmelili a tento zápas toho byl příkladem," pokračoval Southgate a dodal, že se jeho výběr poučil z duelů play off od mistrovství světa 2018, kdy v semifinále prohrál s Chorvatskem.

"Do vyřazovacích zápasů jdeme klidnější. Jsem nesmírně hrdý na to, že jsme dokázali dovést tým do prvního finále mimo domov," narážel na skutečnost, že Anglie vyhrála mistrovství světa v roce 1966 na domácí půdě a ve Wembley hrála i finále předchozího Eura.

Angličané slaví postup do boje o evropský titul. TASR

Nyní je čeká těžký soupeř v podobě Španělska, které v Německu vyhrálo všechny své zápasy. "Budeme jim muset nejprve sebrat míč. Není to tak snadné, jako kdybychom ho měli my a donutili je běhat. Musíme být výjimeční s míčem i bez něj. Byli nejlepším týmem," tvrdil kouč o soupeři.

"Začínáme ukazovat lepší verzi sebe sama. S tím, co jsme předváděli doposud, jsme ve finále. Máme stejné šance jako oni. Přijeli jsme sem, abychom to všechno vyhráli. Je to těžký úkol, ale pořád jsme tady a bojujeme," uzavřel.

