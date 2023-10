Poslední dny byly hektické. Vždycky jsme ale jeli na 100 procent, říká Sadílek

Záložníka české fotbalové reprezentace Michala Sadílka (24) mrzelo, že jeho střela zpoza vápna ve čtvrté minutě kvalifikačního utkání o postup na mistrovství Evropy s Faerskými ostrovy skončila na tyči. V rozhovoru s novináři uvedl, že penalta v 76. minutě přišla pro jeho tým vhod. Češi díky ní zvítězili 1:0 a připsali si důležité tři body. Podle Sadílka se hráči navzdory kritice z posledních zápasů snaží na maximum.

"Mojí střele chybělo strašně málo, odrazilo se to podél (brankové) čáry. Trefil jsem to tak, jak jsem chtěl, bohužel smůla. Potom chyběly centimetry i u Hložanova (Hložkova) přímáku, měli jsme tam několik závarů, hodně hlaviček. Chyběla nám větší kvalita v zakončení, vypadalo by to určitě jinak," prohlásil Sadílek.

"O poločase jsme si řekli, že musíme hrát trpělivě, protože to zamkli od začátku. Začátek nám vyšel, kdybychom v prvních 10 minutách dali dva góly, bylo by to lehčí. Otevřeli by se a bylo by jednodušší se do nich dostat. Takhle jsme si to zdramatizovali. Ve druhé půli to nasunuli v 10 lidech do vápna a už jsme si ani nevytvářeli moc šancí. Penalta přišla vhod," uvedl záložník nizozemského Twente Enschede.

Češi do duelu s outsiderem nastoupili po čtvrteční kvalifikační porážce 0:3 v Albánii. "Šli jsme do zápasu s tím, že do toho musíme vletět. Poslední dny byly hektické. Věděli jsme, že tento zápas musíme zvládnout, ať se děje, co se děje. Vyhráli jsme 1:0 a máme tři body. Klíčový bude listopadový sraz, tam to musíme zvládnout," poznamenal Sadílek.

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek hned v noci po zápase v albánské metropoli svolal na příští týden mimořádné jednání výkonného výboru, na němž se bude jednat o pozici trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého.

"Tohle je na vedení, jak se to vyvrbí. Naší povinností jako hráčů je dát do každého zápasu 100 procent. Nepamatuju si jediný zápas, co jsem zatím odehrál, v němž by to padalo na nasazení. Vždycky jsme jeli na 100 procent. Občas nám chyběla kvalita, občas to bylo dobré, akorát jsme měli smůlu. Tohle není otázka na mě, ale na jiné lidi," řekl Sadílek.

"Partu máme výbornou. Říkal to i (kapitán) Suk (Souček) na sobotní tiskovce, že hrajeme o vlastní osud. Na každém srazu se chceme ukázat, chceme být na každém srazu povolaní. Každý se chce ukázat i větším klubům o nějaký přestup. Hrajeme za celý tým a je jedno, jestli je to za trenéra, nebo tým. Prostě hrajeme za všechny," uvedl bývalý hráč PSV Eindhoven či Liberce.

Pořadí v české kvalifikační skupině. Livesport

Češi jsou ve skupině E druzí o dva body před Polskem, které dnes hostí Moldavsko a bude mít odehráno o utkání víc. Vzájemný duel ve Varšavě se uskuteční 17. listopadu, tři dny poté zakončí Česko skupinu domácím soubojem s Moldavskem.

"Tyhle zápasy jsou speciální. Hlavně když se podaří, je to prostě něco speciálního, pamatujete si je hodně dlouho. Doufám, že nám zápas (v Polsku) vyjde a zvládneme ho za tři body, které potřebujeme. Pojedeme do Polska s tím, že chceme vyhrát a posunout se k postupu," řekl Sadílek.