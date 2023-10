Rozuzlení kvalifikace o Euro: V dodatečné baráži mohou číhat i Italové

Z 24 účastnických míst na mistrovství Evropy ve fotbale, které se uskuteční příští rok v Německu, má zatím své majitele jen devět z nich. O většině obsazení startovního pole se rozhodne v listopadovém závěrečném bloku zápasů. Jistotu zatím mají vedle pořadatelské země také Belgie, Francie, Portugalsko, Skotsko, Španělsko, Turecko, Rakousko a Anglie. Blízko k účasti mezi elitou starého kontinentu má i Česko.

Tým Jaroslava Šilhavého by však měl pustit z hlavy vědomí, že se přinejhorším může spasit v březnové baráži. Tam totiž v jejich případě může čekat třeba Itálie… Jaká je těsně před rozuzlením maratonu zápasů situace v jednotlivých skupinách?

Skupina A

Jistý postup už mají Španělé a Skotové. Přesto nakonec mohou jít na Euro z této skupiny čtyři týmy. Aktuálně čtvrtá Gruzie už má jako vítěz jedné ze skupin úrovně C Ligy národů zaručené místo v březnové baráži a bez šance nejsou ani Norové. Musejí ovšem v tabulce uhájit třetí příčku (poslední zápas hrají ve Skotsku, zatímco Gruzii čekají duely se Skotskem a ve Španělsku) a zároveň doufat, že Srbové si ve skupině G zajistí přímý postup, čímž by Haalandovi a spol. uvolnili místo v play off.

Skupina B

Na závěrečný turnaj už se mohou těšit vicemistři světa z Francie, na druhém místě skončí Nizozemsko, stačí mu k tomu vyhrát v závěrečném kole na půdě outsidera z Gibraltaru. Daleko zajímavější bude ovšem jejich předchozí domácí duel proti Irsku. Pokud jej Oranjes zvládnou, přihrají tím místo v play off Řekům a – což je nejpikantnější – také samotným Irům, kteří jsou se šesti body daleko za bitvou o postup. Těm totiž vyhovuje, že si Nizozemci zajistí postup přímo a přenechají místo v baráži jiným.

Skupina C

Anglie určitě vyhraje skupinu, za ní svedou boj o druhou místenku v Německu týmy Ukrajiny a Itálie. Ty se souhrou okolností střetnou v atraktivním souboji na samý závěr kvalifikace a žlutomodří musejí po porážce 1:2 na San Siru zvítězit alespoň dvoubrankovým rozdílem. Jestli však squadra azzura předtím nezíská tři body v Severní Makedonii, bude jim stačit i remíza. Makedonci sice mohou ještě posbírat šest bodů a případně se vyrovnat Ukrajině, mají s ní však horší vzájemné zápasy. Italové mají jisté místo přinejmenším v play off.

Skupina D

Přímý postup už slaví Turci, s nimi půjde dál Wales, nebo Chorvatsko. Oba celky mají nyní 10 bodů, lepší výchozí pozicí se mohou chlácholit Chorvaté. Ti si sice prohrami v tomto kvalifikačním bloku s Tureckem a ve Walesu značně zkomplikovali život a musejí k jistotě posbírat šest bodů, jenže mají snadný los. Nejdřív jedou do Lotyšska, pak přivítají Arménii. To Wales cestuje do Arménie a pak nastoupí doma proti Turkům. Ve hře je ještě i Arménie, ta však musí zdolat oba své konkurenty.

Skupina E

Aktuálně vedoucí Albánii stačí k postupu remizovat na závěr skupiny doma s posledními Faerskými ostrovy, takže už prakticky může jásat. Češi si mohou dovolit prohrát v Polsku, když poté porazí doma Moldavsko. Poláci naopak musejí ve svém zbylém utkání zabrat za tři body s Českem a doufat, že Moldavsko prohraje s Albánií a zvítězí v Olomouci, nebo oba duely remizuje. Šilhavého tým posunou dál i dva nerozhodné výsledky, pokud Moldavsko ztratí body s Albánií.

Skupina F

Belgii a Rakousko už nikdo nemůže z postupových příček sesadit, momentálně třetí Švédové jsou jako jediní z pětice bez jakékoliv šance na účast v Německu. Tu má naopak Ázerbájdžán a dokonce i poslední Estonsko. První musejí spoléhat na to, že si Řecko, Kazachstán nebo Lucembursko zajistí start na šampionátu přímo a jim spadne do klína pozice v baráži. Estonce, s jediným bodem šestý nejhorší tým celé kvalifikace, posune do baráže situace, pokud z úrovně A Ligy národů unikne přímý postup méně než čtyřem týmům, což je však vysoce pravděpodobné.

Skupina G

Jedna ze čtyř skupin, která ještě nemá žádného postupujícího. Ovšem její řešení je velice prosté – pokud nyní vedoucí Maďaři získají v závěrečném vystoupení v kvalifikaci doma proti Černé Hoře tři body, půjdou na Euro společně se Srby. Těm nehledě na výsledek zmíněného zápasu zaručí postup bod v jejich posledním duelu doma s Bulharskem. Černá Hora naopak potřebuje porazit Litvu a zvítězit v Maďarsku, s nímž na vlastní půdě remizovala. Maďary postrčí do Německa také tříbodový zisk v Bulharsku.

Skupina H

Před úterním programem to byla možná nejzamotanější množina týmů ze všech, výhry Dánů a především Slovinců v Severním Irsku a Kazachstánu ve Finsku ji pomohly rozlousknout. Od čtvrtého místa: Finové ztratili naději na přímý postup, zato mají jistou baráž. Na ni se mohou spolehnout i Kazachstánci, kteří ještě mohou jít rovnou, pokud budou stoprocentní se San Marinem a ve Slovinsku, jež ale současně nezvítězí v Dánsku. Tomu pak bude dost výhra v Severním Irsku, nebo nad Slovinskem.

Skupina I

Přehlednost hodně ovlivňují odložené zápasy Izraele, jenž se ocitl ve válečném konfliktu a UEFA odložila jeho zápasy na listopad. Rumuni a Švýcaři, kteří nyní vedou před třetím Izraelem o pět resp. čtyři body, si nemohou být ničím jisti, neboť jejich nejbližší pronásledovatel může ještě získat masivních 12 bodů a navíc oba své protivníky vyzve doma. Vedle toho může počítat s tříbodovým vylepšením svého konta v Andoře. Teoretickou šanci má i Kosovo, je ovšem spíš z oblasti fantazie.

Skupina J

Suverénní Portugalci pojedou do Německa jako jedni z velkých favoritů. Společně s Francií ještě neztratili ani bod, v porovnání s ní ovšem odehráli o dvě utkání víc. Za nimi míří k cíli Slováci, jejichž oslavy na úkor Lucemburska spustí jakákoliv remíza ve zbývajících dvou utkáních – doma s Islandem a v Bosně. Ta už má své jisté, neboť jí připadne místo v baráži stejně jako (při postupu Slováků) Lucembursku. Island potřebuje k přímému postupu přivézt tři body ze Slovenska i Portugalska, při postupu Ukrajiny bude mít alespoň baráž.