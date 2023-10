Absurdní kvalifikace Eura? Irové musí prohrát svůj zápas, aby zvýšili šance na postup

Fotbalové Euro 2024 bude hrát v příštím roce 24 týmů. Vedle pořadatelského Německa si postup zajistí 20 celků z kvalifikace a také tři týmy, které vzejdou z play off, jehož složení určí výsledky posledního ročníku Ligy národů. A právě díky specifickým pravidlům se dostalo do bizarní situace Irsko. Tomu paradoxně může pomoci napravit zpackanou kvalifikaci následná prohra.

Když organizace UEFA vymýšlela postupové rovnice pro účast na turnaji Euro 2024, zjevně nepředvídala, jak zamotané mohou být kvalifikační boje. Kromě 10 základních skupin kvalifikací je pro neúspěšné týmy za závěsem jako poslední instance připraveno dodatečné play off – to však vychází z posledního ročníku Ligy národů.

Právě v nasazení týmů je ale situace natolik nepřehledná, že se množí různé kalkuly, jak se v jednotlivých divizích dostat na místa, zaručující vyřazovací boje.

Porážka, která pomůže?

Irský národní tým prožívá jednu z nejhorších kvalifikací historie. Ve své skupině získal zatím pouhých šest bodů po povinném vítězství nad Gibraltarem. Po zmaru 0:2 s Řeckem už Irové věděli, že cesta z kvalifikace je zavřená. Nepomohlo by jim, ani kdyby vyhráli zbylá utkání.

Irové už na Euro nemohou přímo postoupit. Livesport

Naopak. Prospělo by jim, kdyby si na místo zajišťující přímý postup na Euro 2024 zajistili Nizozemci, kteří jsou na hraně druhého a třetího místa a nárokují si místo ve zmíněné baráži. Kdyby postoupili přímo, zmenšil by se počet týmů, které by do vyřazovacích bojů zasáhly, a tím by stouply akcie Irska. Pokud by totiž ze společnosti Ligy národů A zůstaly mimo postupové příčky z kvalifikace méně než čtyři týmy, doplní se barážové pozice týmy z nižších úrovní Ligy národů, přičemž nejdříve dostane místo nejlepší tým z úrovně D, tedy Estonsko.

A právě ve vzájemném zápase s Nizozemskem se tento scénář může naplnit. Tím, že Irové se svým soupeřem prohrají.

Na případný bizarní scénář už dříve upozorňoval twitterový účet DB Absur. A nyní, jen pár zápasů před koncem kvalifikace, tuto situaci připomíná. "Přichází to, před čím jsme varovali. Aby Irsko zvýšilo své šance, zahrát si play off, musí prohrát s Nizozemskem. Naopak vítězství nad Nizozemskem vezme Irům téměř jistě šance na postup."

Zmínku potvrdil i irský sportovní redaktor Gavin Cooney. "Je to opravdu šílené. Klesající naděje Irska na účast v play off může zachránit prohra Nizozemskem..."

Mimo pozice baráže Irsko i Češi

Pokud Nizozemci nakonec opravdu skončí v tabulce před týmem Řecka a odsunou jej na nepostupové třetí místo, Řekové budou mít dodatečnou šanci v play off, s týmy Ligy národů úrovně C, kde jsou za Gruzií druhým nejlepším týmem.

Aktuální situace týmů v bojích o postup na Euro 2024 Wikipedia

Irové naštěstí nemají vše ve svých rukou. Jsou vydáni na milost a nemilost i výsledkům v ostatních skupinách.

Před posledním kvalifikačním víkendem jsou týmem, který nemá jistotu účasti v dodatečné baráži. Tu by při aktuálním pořadí ve skupinách hrály v Lize národů A týmy Chorvatska, Nizozemska, Itálie a Dánska (označení X v tabulce výše), v úrovni B pak Izrael, Srbsko (X) a Bosna s Finskem (označení A, což jsou týmy, které ji budou hrát jistě). Dodatečné play off nemá zajištěný aktuálně ani český tým.