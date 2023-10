Rashfordova raketa vystřelila Albionu postup. Itálie se v listopadu postaví noční můře

Anglie v kvalifikaci Eura 2024 porazila ve Wembley Itálii 3:1 a s definitivní platností si zajistila postup na závěrečný turnaj do Německa. Skóre sice v 15. minutě otevřeli hosté, ještě do přestávky však z penalty srovnal Harry Kane. Už jeho gól by Albionu, který na domácí půdě neprohrál 36. kvalifikační duel v řadě, stačil k místence na šampionátu, po přestávce navíc o výhře rozhodly tvrdá rána Marcuse Rashforda a druhý zásah anglického kapitána. Až ze třetí pozice tak bude na postup útočit Squadra azzurra, která listopadový sraz načne duelem se Severní Makedonií, jež ji v baráži obrala o účast na mistrovství světa. Startu na ME se přiblížily Maďarsko, Slovinsko a Dánsko.

V prvních 10 minutách si stihly obě strany připsat jen po jedné žluté kartě. Krátce poté již přišlo i první ohrožení branky, Rashford však z přímého kopu nemířil přesně. To Italové se po své první střele mohli rovnou radovat z gólu. Přihrávka Giovanniho Di Lorenza v 15. minutě doputovala na malé vápno k volnému Gianlucovi Scamaccovi, který s přehledem zakončil.

Di Lorenzo sehrál jednu z hlavních rolí také v další důležité situaci, kdy po jeho skluzu v pokutovém území šel k zemi Jude Bellingham. Následovala tak penalta, ze které ve 32. minutě vyrovnal Kane. Do poločasu ještě mohli skórovat Rashford za domácí a Destiny Udogie za hosty, ani jeden ale neuspěl. Také po změně stran potvrzoval svou fantastickou podzimní formu Bellingham.

Ten v 57. minutě vybojoval míč před anglickým pokutovým územím, následně ho vyvezl na útočnou polovinu a předal Rashfordovi. Jeden ze smutných penaltových hrdinů finále posledního Eura si balon navedl do střelecké pozice poblíž penaltového puntíku a propálil Gianluigiho Donnarummu. Italové se tak museli začít více tlačit dopředu, což byla příležitost pro anglický rychlý přechod do útoku.

Po jednom takovém musel Donnarumma nadvakrát likvidovat přízemní pokus Phila Fodena. V 77. minutě si navíc Kane po nákopu Marca Guéhiho poradil s oběma stopery soupeře a zvýšil na 3:1. Závěr zápasu si již Albion s přehledem pohlídal. Anglii tak ve zbytku kvalifikace už o nic nepůjde, Italové v listopadu vyzvou Severní Makedonii, kterou nedokázali porazit v posledních třech vzájemných zápasech.

Domácí měli zápas po úspěšném přímém kopu Roberta Taylora výborně rozehraný, po změně stran však zkolabovali. Vše odstartovala penalta nařízená za hru rukou, kterou v 77. minutě proměnil Bakhtiyor Zaynutdinov. Stejný hráč krátce před koncem dokonal obrat, kterým se hosté dotáhli k vedoucímu tandemu na rozdíl jediného bodu. Skandinávci, kteří se na Euro dosud kvalifikovali pouze jednou, naopak po skončení večerního programu mohou definitivně přijít o možnost umístit se na prvních dvou příčkách tabulky.

K překvapivému výsledku nakročil tým z Pobaltí už během prvního poločasu, kdy se prosadil hned dvakrát. Hosté, kteří v posledním roce a půl zdolali například Německo či Anglii, se však nechtěli vzdát své série neporazitelnosti a po změně stran zabrali. To nakonec vyústilo ve srovnání, na kterém měl největší podíl Dominik Szoboszlai, jenž nejprve proměnil pokutový kop a poté asistoval u gólu Barnabáse Vargy.

Hosté se trápili, o čemž vypovídá i fakt, že úvodní branka utkání, o kterou se postaral talentovaný útočník Rasmus Höjlund, padla až ve 42. minutě z premiérového zakončení mezi tři tyče. Poslední tým žebříčku FIFA následně šokoval Seveřany, když se o první soutěžní gól svého týmu od října 2021 postaral Alessandro Golinucci. V závěrečné třetině utkání nicméně ostudu odvrátil Yussuf Poulsen, čímž zároveň navýšil náskok Dánů před třetím Kazachstánem na čtyři body.

O výsledku střetnutí rozhodl už po pěti minutách hry Adam Gnezda Čerin, jenž krásně proměnil volný přímý kop. Domácí celek doufal po změně stran ve vyrovnání, brzy však přišel zádrhel, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Shea Charles. Hosty tak nemusela mrzet neuznaná trefa ve formě hrajícího útočníka Lipska Benjamina Šeška, i bez ní totiž zvládli důležitý krok v cestě na Euro.

První poločas se nesl ve znamení přesných zásahů útočných es obou rivalů. Na brzkou trefu Aleksandara Mitroviče totiž ve 36. minutě zareagoval hostující kapitán Stevan Jovetič. Šťastnější byl nakonec útočník Al Hilalu, neboť dalším gólem a asistencí výrazně přiblížil Orly k účasti na evropském šampionátu.

Outsidera duelu sice poslal do vedení Paul Mbong, hosté ale zvládli utkání obrátit i díky vlastnímu gólu Ryana Camenzuliho. Středomořskému celku tak teprve druhý střelecký zápis v kvalifikaci k bodovému zisku nestačil, zatímco Ukrajinci poskočili v tabulce před Itálii. Právě s týmem z Apeninského poloostrova se žlutomodří v závěrečném utkání střetnou v přímém boji o druhou příčku.

Výsledky kvalifikace Eura 2024