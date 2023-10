Porážku o dva góly jsme si nezasloužili, prohlásil po prohře v Anglii italský kouč Spalletti

Spalletti po prohře v Anglii nemá obavy, že by italští fotbalisté neprošli na ME

Trenér Luciano Spalletti (64) nemá obavy, že by se italští fotbalisté nedostali na mistrovství Evropy v příštím roce. Obhájci zlata v úterý v repríze finále posledního kontinentálního šampionátu prohráli 1:3 v Anglii a ve své skupině klesli na třetí příčku, zkušený kouč však nepochybuje o tom, že závěr kvalifikace zvládnou a na závěrečný turnaj do Německa postoupí.

"Nebojím se ničeho a byl bych překvapen, kdyby se toho báli moji hráči. Máme kvalitu na to, abychom se utkali s každým. Tohle není výsledek, který by nám říkal, že se máme o něco strachovat," řekl na tiskové konferenci Spalletti.

Jeho svěřenci ztrácejí z třetího místa v tabulce tři body na druhou Ukrajinu, odehráli však o utkání méně. K přímému postupu potřebují v listopadu buď v závěrečném duelu zvítězit na neutrální půdě nad Ukrajinci, nebo s nimi získat bod a předtím doma porazit Severní Makedonii. S ní přitom Italové prohráli loni v březnu v baráži o mistrovství světa, kde dvakrát po sobě scházeli.

Aktuální tabulka skupiny C. (18.10.) Livesport

Pokud by Spallettiho tým skončil třetí nebo po kolapsu až čtvrtý, čekalo by ho play off. Anglie si úterním vítězstvím s předstihem zajistila postup.

"Nijak nekalkulujeme a budeme prostě chtít vyhrát oba zbylé zápasy. Budeme hrát stejně jako doposud, není důvod něco měnit. Pouze si musíme dávat větší pozor na momenty, které rozhodují zápasy. To nás často stojí lepší výsledek. Je potřeba mít správné tempo a intenzitu po celé utkání," podotkl Spalletti.

Krutá porážka s Anglií

Byl přesvědčen, že porážka 1:3 s Anglií je krutá. Italové na stadionu ve Wembley vedli, ale domácí favorit třemi góly otočil stav. Dvakrát se trefil útočník Harry Kane a coby nejlepší střelec anglické reprezentační historie si polepšil už na 61 branek.

"Je zklamáním, že jsme prohráli. Myslím, že jsme si porážku o dva góly nezasloužili. Udělali jsme několik chyb, kterým se dalo předejít, ale také jsme si toho hodně vytvořili a mohli jsme dát více gólů," uvedl Spalletti, jemuž kvůli zranění scházelo několik klíčových ofenzivních hráčů.

"Téměř celý zápas se nám dařilo, ale potíže přišly, když jsme začali bránit příliš hluboko. Musíme se z toho poučit a zlepšit se ve fyzických soubojích, když je to 50 na 50," prohlásil Spalletti, který převzal italský tým teprve v létě.

Statistiky zápasu. Livesport

Angličané se včetně pořadatelské země Německa stali devátým jistým účastníkem Eura. Výběr Albionu v šesti zápasech skupiny ztratil body pouze jednou za remízu a v evropských kvalifikacích doma potřinácté za sebou zvítězil.

"Postoupit není nikdy snadné. V minulosti jsme se o tom několikrát přesvědčili. Tentokrát jsme měli opravdu těžkou skupinu, ale veškerý kredit týmu a klukům. Povedly se nám některé výkony a výsledky a dnes jsme to podtrhli," uvedl Kane.

