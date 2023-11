ANALÝZA: Šilhavého tým nevyužil útočné kvarteto, zápasu vládli polští wingbeci

Národní tým v předposledním zápase kvalifikace Eura 2024 remizoval ve Varšavě s Polskem 1:1 a vytvořil si tak lepší výchozí pozici do posledního klání s Moldavskem. Oba týmy zároveň v pátek večer potvrdily, že rozhodně nejsou v nejlepším rozpoložení a rovnoměrná dělba bodů se tak na první pohled jeví jako férový výsledek. Co na to říkají data?

Kvalifikační zápas mezi reprezentacemi Polska a Česka měl nabídnout souboj dvou trápících se mužstev. Fanoušci tak rozhodně nemohli očekávat žádné ofenzivní hody a přehlídku krásných akcí. Nic z toho utkání opravdu nenabídlo, pod což se výraznou měrou podepsali Češi, kteří vůbec nedokázali využít své ofenzivní hráče.

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý vsadil na rozestavení se dvěma útočníky a od začátku poslal na hřiště Národního stadionu pracovité forvardy pražských "S" Jana Kuchtu a Mojmíra Chytila. O poločase se ale rozhodl pro změnu a na trávníku se objevilo bundesligové duo Adam Hložek, Tomáš Čvančara. Nic se však nezměnilo – čísla všech čtyř fotbalistů byla naprosto žalostná.

Do ochozů se vměstnalo přes 56 tisíc fanoušků. @ceskarepre_cz

Dohromady totiž vyprodukovali pouze dva střelecké pokusy. O oba se postaral Čvančara a zbylé trio tak zůstalo úplně na suchu. Zároveň je třeba zmínit, že útočník Mönchengladbachu ani jednou netrefil prostor mezi třemi tyčemi.

Podíváme-li se na doteky ve vápně, "ruku" k dílu přiložil i sparťan Kuchta, který si se svým ex-parťákem Čvančarou rovnoměrně rozdělil čtyři kontakty s míčem uvnitř boxu. Každý z ofenzivního kvarteta pak vyhrál po jednom útočném souboji. Hra týmu směrem dopředu se rozhodně netočí jen kolem útočníků, ale když už během zápasu dostanete do hry čtyři, chtělo by je to využít.

Oba trenéři zvolili rozestavení s wingbeky. Livesport

U rozestavení se třemi stopery hrají velkou roli krajní hráči a vzhledem k tomu, že v tomto složení nastoupily oba týmy, není rozhodně překvapením, že nejzajímavější výkon směrem dopředu podal wingbek. Levou stranu polského týmu dostal na starosti Nicola Zalewski a nevedl si vůbec špatně.

Své by o tom mohl vyprávět Vladimír Coufal, který měl s jednadvacetiletým fotbalistou AS Řím co dělat. To, že se musel obránce s bohatými zkušenostmi z Premier League směrem do defenzivy činit, potvrzuje i počet obranných soubojů, které podstoupil. Bylo jich totiž hned 17, což je pro českého zadáka velmi netradiční. Takhle aktivní v bránění musel být naposledy v srpnu 2021 v zápase proti Crystal Palace (také 17).

Na Zalewského čísla z pátečního zápasu se dívá opravdu dobře. Odchovanec římského AS vyhrál 11 ze 16 ofenzivních duelů, desetkrát se pokusil o driblink, třikrát vystřelil a po jeho centru dokonce padl první gól zápasu. Možná ještě důležitějším hráčem je ale pro trenéra Michala Probierze pravý křídelní obránce Przemyslaw Frankowski.

Hráč Lens byl, ostatně stejně jako v předchozích dvou zápasech pod novým koučem, v centru dění. Zatímco v klubu osmadvacetiletý fotbalista zasáhne v průběhu zápasu průměrně do 67 akcí, v posledních třech vystoupeních v reprezentačním dresu to bylo vždy přes sto. Totéž lze říct o přihrávkách, jejichž byl příjemcem. Spoluhráči ho na klubové scéně průměrně najdou ve 34 případech za 90 minut hry, v polském dresu je ale adresátem pasů minimálně padesátkrát.

V posledním polském kvalifikačním utkání byl součástí tří ze šesti nejčastějších kombinací. Pro míč si sice často seskakoval až ke stoperům, zároveň však dokázal vyprodukovat dva centry a sedm přihrávek do české šestnáctky.