Intenzita a rychlost jsou základ, ale Češi hru spíš zpomalují, říká po Polsku expert Jirkal

Byť remíza ve Varšavě s domácími Poláky přiblížila národní tým zase o kus blíž k účasti na Euru v Německu, povedený zápas to z české strany nebyl. "Nehráli jsme dobře. Chyběl nám pohyb a s ním související nabídka," všiml si Miroslav Jirkal (67), bývalý reprezentační analytik trenéra Karla Brücknera.

Jak se vám vystoupení českého týmu v Polsku líbilo?

"Výsledek je takový, že nám umožňuje v posledním utkání získat bod a bude postup na Euro. Ale první půle se mi nelíbila. Naši nehráli dobře, hlavně v přechodové fázi. Tam se to bohužel opakuje, hrajeme pomalu, je špatná nabídka."

Kde byl podle vás do přestávky zásadní problém?

"Obrana hrála vcelku dobře. Té nelze nic vytknout, kluci byli velice důslední. Ale v přechodové fázi jsme nevyužili útočníky. Dávali jsme jim to nahoru. Obrana Poláků, která je vystavena z vysokých hráčů, si s tím poradila. Byla chyba, že jsme to nedali do nohy útočníkům. Nevykombinovali jsme to z jedničky, nebyly tam mechanismy směrem k přechodu. To byla velká škoda, Poláci proto působili v první půli lepším dojmem. Navíc oni presovali vysoko, naši si s tím do přestávky neporadili."

Trochu to vypadá, že český tým rezignoval na kreativitu. Vnímáte to podobně?

"Bylo třeba v tomhle systému i zvýšit pohyb. Měli jsme v sestavě pět záložníků, aby byla nabídka hlavně bez míče. Ta ale chyběla. Byly situace, kdy to obránci při výstavbě hry opravdu neměli komu dát. Proto jsme museli v první půli balony nakopávat a vepředu jsme je ztráceli. Nebyli jsme důslední ani na druhé míče. To byla velká chyba. Ale byly tam i záblesky."

Češi hráli se třemi stopery. Livesport

Kdo se vám výkonem i v první půli zamlouval?

"Líbil se mi Douděra, který se nebál s míčem, ale taky to nedohrál do konce. Třeba při brejku, který jsme měli. Vlastně jsme v první půli měli dva a on se zaseknul v pohybu a přihrávka šla dozadu. A druhý nadějný brejk zase zkazil Chytil. Takže jsme nebyli nebezpeční ani z protiútoků, což byla velká škoda."

Nechyběli vám v sestavě typičtí křídelníci jako Václav Černý?

"Musím říct, že ani ne. Hráli jsme na dva útočníky, kteří jsou rovnocenní. A já jsem čekal, že se budou měnit v hloubce, že si můžou vyhovět. Ale oni si ani vyhovět nemohli, protože první balon nedostali, a když už ho měli, tak chodili individuálně. Nespolupracovali, nebylo to ono. Kdybychom měli v sestavě křídelníky, zase by tím trpěla obrana, v níž jsme byli velice dobří. Chyběl mi rychlejší, jasnější přechod. A chyběl i pohyb, abychom se dostali z osobního bránění Poláků."

Po přestávce ale přišla viditelná změna, že?

"Ve druhé půli se to zlepšilo. Tvrdím, že to bylo tím, že na hřišti byla nová dvojice útočníků. Byl tam hlavně Adam Hložek, který chce míče do nohy. Ten uhraje balony, rozehraje míče v ofenzivě. S ním jsme byli na balonu klidnější. To v první půli chybělo. Když jsme míče nakopávali, neměli jsme šanci. Po zemi to bylo lepší, zlepšil se i Tomáš Souček, který chodil dopředu více na riziko."

Souček se dočkal i odměny v podobě vyrovnávacího gólu.

"Ano. Ale hlavně chodil výš a podporoval útočníky, hrál bezvadně. To je jeho role. Tím jsme získali půdu pro ofenzivu. K tomu se přidal Douděra a ve druhé půli i Coufal. Oba krajní beci hráli výš a byli cítit, do přestávky byli spíš více zatažení."

Tomáš Souček vystřelil české reprezentaci bod. @ceskarepre_cz

Řeč byla o Součkově vyrovnávací trefě, ale co vedoucí gól Poláků. Tam vidíte chybu kde?

"Situace před gólem byla pro Poláky velice výhodná. Vyhráli souboj s Coufalem, ale nebyla to Coufalova chyba. On to nezastavil, ale to se stává, za ním bylo ještě pět našich hráčů. Pak ale následoval souboj, v němž Zima ještě s jedním z našich záložníků jen couvali a byli daleko od hráče, který centroval. Ten to dal v klidu do kapsy. Měl čas to tam dát, to byla největší chyba. Pak taky záleží, jak jde gólman na centr. Staněk to odhadl tak, že by odkryl bránu a bylo by to riziko. Podle mě to, co udělal, bylo v pořádku. Ale měli jsme dohrát lépe tu situaci s náběhem hráčů."

Jak se vám zamlouval výkon brankáře Staňka?

"Odehrál velice dobré utkání, udělal všechno dobře. Odhadl i správně situace, kdy bylo lepší zůstat v bráně. Podal spolehlivý výkon. Co se týče rozehrávky, bylo to těžké. Poláci hodně napadali a čekali na naši chybu na základě minulých utkání, která viděli. Naši tomu chtěli takticky předejít, a proto tam byly i nakopávané míče od gólmana. Potvrdil výkonnost, kterou má. Dává týmu před sebou klid, což se znovu naplnilo."

Je třeba také vyzdvihnout, že se neprosadil kanonýr Robert Lewandowski. Byl pro vás jeho výkon zklamáním?

"Jsem přesvědčený, že je to pořád velký hráč. Když má trošku místa, tak je to zabiják. Naše obrana hrála velice dobře, když se podíváte, on nedostal ani kousek prostoru. Hráli jsme zasunutou defenzivu, někdy až hluboko ve vápně a on je právě útočník do boxu. Kluci věděli, že takový hráč nemůže dostat prostor, a nedali mu ho."

Robert Lewandowski se proti Česku znovu neprosadil. Profimedia

Zápas skončil nerozhodně, takže se Češi budou prát o přímý postup v pondělí s Moldavskem. Šance v závěru ale byly a zhatila je koncovka. Na kopačkách měli vítězný gól i postup Zima, Čvančara a Král. Není i tohle věcí, která český tým provází celou kvalifikací? Nestraší vás to před Moldavskem?

"Ve druhé půli jsme byli velice dobří v obou vápnech. Skvěle jsme to odbránili a velice dobře vypadal i tlak na branku soupeře, kdy jsme potřebovali vstřelit vítězný gól. Chodili jsme tam ve více hráčích. Pomohlo, že nastoupili Lingr a Král. Oba střední záložníci byli najednou výš. Vytvářeli jsme si situace i ze stran a to je dobře. Ukázali jsme, že si umíme šance vytvořit. Druhá věc je, jak je proměňujeme. Ale je třeba si uvědomit, že Poláci ten prostor také vyplňovali. Myslím, že jsme si málo vážili míče po zisku, kdy jsme měli chodit do volného prostoru a z něj proměnit brejkové šance. To se nám opakovaně nedaří."

Jenže teď proti českému výběru bude stát Moldavsko, které asi bude také hlavně pozorně bránit. Nebude to problém?

"Určitě v tom utkání budeme dobývat, ale musíme si dát velký pozor na Moldavsko i na druhé straně. Také dokáže být nebezpečné. Stačí nám remíza, ale je jasné, že nám chybí góly. V šancích ale jsme, což je důležité. Pak je jen otázkou, kdy se gól dá. Čekám, že Čvančara i Hložek by měli více střílet. I Kuchta samozřejmě."

Nečekal jste, že v závěru pošle trenér na hřiště i další ofenzivní hráče jako jsou Kušej či právě Černý?

"Mohli by tam přinést agresivitu, čerstvost. Samozřejmě. Ale my jsme tam kvalitní útočníky měli. Šlo o ten servis zezadu a ze stran. V první půli nebyl žádný. Jasně, že každá čerstvá síla je dobrá. To bylo vidět na Královi, na Lingrovi a vlastně i když přišli Čvančara s Hložkem, tak to byla velká změna."

Přijdou podle vás na Moldavsko změny v sestavě? Dostane šanci třeba Tomáš Chorý?

"Je to hráč, který nám hodně pomůže svou výškou a agresivitou. Tady ale bude třeba, aby byl tým komplexní, dobrý do útoku i do obrany. Musíme být silní v záloze, abychom Moldavsku neotevírali prostory. Mně by se na hrotu líbila dvojice Čvančara, Hložek s podporou agresivnějších hráčů."

Češi mají postup ve svých rukou. Livesport

Mluvíte o síle Moldavska, věříte ale, že Češi na Euro postoupí?

"Situace je příznivá pro nás. Nesmíme tu šanci promarnit. Tenhle tým má na to, aby se na Euro dostal a uspěl tam. Hráče máme velmi kvalitní. Jde o to, aby jim styl hry umožnil to prodat na trávníku."

Moldavsko přitom bylo třeba před 15 lety soupeřem, u nějž se řešila jediná věc, a to kolik mu při vítězství Češi nasázejí gólů. Jak vnímáte tuhle změnu?

"Něco to ukazuje. Rozložení sil v Evropě už není takové, jaké bývalo. Fotbal se ohromně vyrovnal, všichni trénují stejně. Hráči z menších zemí hrají TOP soutěže. Kvalita týmu se ale také odvíjí od toho, jak kvalitní máte ofenzivní hráče. To platilo a platí. A my jsme dřív měli Kollera, Baroše, Šmicera, Rosického či Poborského. To dnes nemáme, v tom bych to viděl..."

Ale můžeme si poradit i bez nich, ne?

"Určitě, hrajeme týmově a nahrazujeme to jinou kvalitou. Nicméně bych dodal ještě jednu důležitou věc – abyste dnes uspěli, musíte hrát v rychlosti a velké intenzitě. Jen tak uspějete proti týmům jako jsou Albánie či Moldavsko, které se za poslední roky rapidně zlepšily. Jenže současný reprezentační tým dělá spíš opak – hru často zbytečně zpomaluje, nehraje tak náročný fotbal."