Slovensko potká ve skupině Belgii i Rumunsko. Favorit je jasný, říká trenér Calzona

Slovenští fotbalisté se na mistrovství Evropy 2024 v Německu utkají ve skupině E s Belgií, vítězem play off skupiny B a Rumunskem. Svěřenci trenéra Francesca Calzony (55) čeká na úvod souboj s Rudými ďábly, které italský kouč považuje za favority skupiny.

Trenér Slováků Francesco Calzona byl spokojen, že jeho svěřenci nenarazí na Italy, kterým se chtěl vyhnout: "Skupina mohla být lehčí nebo těžší, ale rozhodne se až na hřišti. Favorit je jasný a my musíme respektovat ostatní soupeře. Není však třeba se jich bát. Týmy v play off mají kvalitu, dva z nich dobře známe a viděli jsme, jak Ukrajina dělala Italům problémy až do poslední minuty. Věřím, že na mistrovství Evropy přijedeme připraveni."

Pro vedoucího týmu Marka Hamšíka to byla první taková zkušenost. "Celkově panuje spokojenost, bylo skvělé sledovat losování naživo. Těžko říct, jestli je výhoda začínat proti Belgii, která je favoritem. Necháme se překvapit a uvidíme, jak se ostatní týmy připraví," prozradil dlouholetý reprezentační záložník.

Na složení skupiny E reagovali i její ostatní aktéři. "Na první pohled jde o vyrovnanou skupinu, v níž mají všichni účastníci šanci postoupit. Důležité bude přistoupit ke každému zápasu sebevědomě a odvážně. Nebudeme nikoho podceňovat, chystáme se bojovat. Je to skupina, ze které chceme postoupit do osmifinále. Slováci mají dynamické hráče, kteří hodně běhají. S Patrikem Hrošovským jsem hrával v Genku, těším se, že si s ním zahraji na hřišti," komentoval los rumunský fotbalista Ianis Hagi.

Rumuni cítí šanci na postup, což prohlásil i trenér Edward Iordănescu: "Cílem je dostat se dál. Budeme dál pracovat jako doposud, máme svou cestu, svou šanci a společně, jednotní a sebevědomí, jsme ukázali, že můžeme dosáhnout mnoha krásných věcí. Nebude to snadné, bez ohledu na to, který tým postoupí z play off. Je to mistrovství Evropy a všechny týmy zde mají kvalitu."

"Jsou to docela silné týmy, ale ne ty nejsilnější. Před losem jsem doufal ve skupinu s Portugalskem a Itálií, s těmi jsme ještě nehráli. Jsme si vědomi toho, kde jsme, ale cílem je postoupit ze skupinové fáze," navázal rumunský kapitán Nicolae Stanciu.

K losu se vyjádřil i trenér Belgie Domenico Tedesco. "Na papíře bychom mohli být favority skupiny. Ale fotbal se hraje na hřišti, ne na papíře. Podívejte se například na Slovensko, které skončilo ve skupině druhé za Portugalskem a prohrálo jen s ním. V obou případech těsně," prozradil po losu Ital, který povede Rudé ďábly na prvním velkém turnaji.