Souček plánuje vyřadit Leverkusen a pak překonat čtvrtfinále z posledního Eura

V aktuální sezoně před sebou má ještě klubové cíle, kapitán národního týmu už ale myslí i na Euro v Německu. Tomáš Souček (29) by rád dovedl reprezentaci k lepšímu výsledku, než bylo čtvrtfinále na posledním evropském šmapionátu. A ve čtvrtfinále Evropské ligy hodlá pokazit skvostnou sezonu trojici českých kamarádů z Leverkusenu. Záložník West Hamu to řekl poté, co byl v Praze korunován Fotbalistou roku 2023.

Prestižní anketu ovládl již potřetí, s ohledem na "covidové" ročníky si ale poprvé mohl vychutnat vyhlášení před plným sálem. "Je to tak, v předchozích případech jsem mohl poděkovat jen zdravicemi. Jsem moc rád. Užívám si hlavně týmové úspěchy, ale i tímto individuálním oceněním jsem udělal radost spoustě lidí kolem sebe," uvedl Souček hned na pódiu hotelu Clarion.

Anketu ovládl již v letech 2019 a 2020, rovněž třikrát zvítězil také v novinářské anketě Zlatý míč ČR. Reprezentační kapitán se přesunul na vyhlášení se spoluhráči ze srazu národního týmu, který v pondělí v Praze zahájil éru pod novým koučem Ivanem Haškem. "Už jsme se bavili o letním šampionátu. Minule jsme na Euru postoupili do čtvrtfinále, teď by to chtělo takový výsledek překonat. Základem bude postup ze skupiny, jsem pro postupné kroky. A pak vylepšit minulé umístění," uvedl rodák z Havlíčkova Brodu.

West Ham minulý týden postoupil přes Freiburg do čtvrtfinále Evropské ligy, kde narazí na Leverkusen s českou trojicí Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář. "Přál jsem klukům, ať dojdou až do finále a následují našeho loňského příkladu, když jsme vyhráli Konferenční ligu. Teď jsem názor změnil," řekl se smíchem. "Třeba budeme zrovna my první, kdo je v sezoně porazí. Jinak musím uznat, že mají skvělý ročník," ocenil bývalý kapitán Slavie.

V Londýně nedávno podepsal novu smlouvu, fanouškům vršovického klubu ale dal naději, že se do Edenu třeba jednou vrátí. "Je dost možné, že West Ham bude mým jediným zahraničním angažmá. Pak se třeba ještě vrátím do Česka. Raději než do Kataru či Saúdské Arábie."

Součkova bilance ve West Hamu za loňský rok. Livesport

Trochu mu pokazila náladu nedělní ligová remíza 1:1 s Aston Villou, VAR Kladivářům v utkání neuznal dva góly. Ve druhém případě video odhalilo, že právě český záložník v pádu zahrál rukou. "Byli jsme jen kousek od vítězství, je škoda, že jsme to nezvládli za tři body. Ale hráli jsme se čtvrtým týmem Premier League, hlavně, že jsme neprohráli. Mou ruku zkoumali asi pět a půl minuty, prý je to rekord u videa. To mrzí. Teď je tady ale nároďák, pak nás ještě v lize čeká spousta zápasů," prohlásil Souček.

Věří, že v reprezentaci začíná lepší éra. "Cítím nové naladění. Hráči jsou hladoví a sebevědomí, trenéři také, rovněž veřejnost má nějaké očekávání. Doufám že pojedeme dohromady jako jeden tým. Když fanoušci přidají podporu, můžeme dokázat třeba něco velkého jak na mistrovství Evropy, tak potom na mistrovství světa," dodal.