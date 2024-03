Anketu Fotbalista roku ovládl Souček, třetím triumfem vyrovnal Rosického

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (29) zvítězil potřetí v kariéře v anketě Fotbalista roku, kterou pořádá FAČR a v níž hlasují hráči, trenéři, funkcionáři a novináři. Záložník West Hamu navázal na své triumfy za roky 2019 a 2020 a po třech letech vystřídal na trůnu Patrika Schicka (28). Druhý skončil sparťanský kapitán Ladislav Krejčí (24), třetí Součkův klubový spoluhráč Vladimír Coufal (31).

Souček má za sebou skvělý rok. Národní tým dovedl na letní evropský šampionát do Německa, když postup řídil klíčovými třemi brankami v posledních třech zápasech kvalifikace. Navíc v 10 utkáních, které Česko v minulém roce odehrálo, nechyběl jako jediný ani minutu.

V reprezentaci nechyběl loni ani minutu. Livesport / Profimedia

S Kladiváři na jaře triumfoval ve finále Evropské konferenční ligy, v pražském Edenu se radoval z vítězství nad italskou Fiorentinou. V pohárech přispěl k úspěchům i na podzim, West Ham ovládl skupinu Evropské ligy, což Souček podpořil dvěma trefami. V klubu pak v Premier League dokonce navlékl kapitánskou pásku.

Třetím oceněním se vyrovnal svému předchůdci v roli lídra reprezentace Tomáši Rosickému, rekordmanem je s devíti vítězstvími gólman Petr Čech. O pořadí rozhodovali členové fotbalové akademie, do níž patří ligoví trenéři, kapitáni ligových týmů, reprezentanti s minimálně 30 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a FAČR.

V Premier League už atakuje hranici 30 branek. Livesport / Profimedia

Bojovný záložník vedle toho vede s obrovským náskokem po první polovině novinářskou anketu Zlatý míč, v níž míří za čtvrtým primátem. Tato cena se na rozdíl od Fotbalisty roku, v němž se hodnotí kompletní kalendářní rok, uděluje za sezonu.

Dalšími oceněnými se na slavnostním večeru v pražském Clarion Hotelu stal Jindřich Trpišovský, jenž získal cenu pro nejlepšího trenéra roku. Trpišovský porazil o 268 bodů kouče Slovácka Martina Svědíka a navázal na triumfy za roky 2019, 2020 a 2021.

Se Slavií přitom loni na jaře podruhé za sebou nezískal český titul, na podzim s ní ale vyhrál skupinu Evropské ligy. Lépe než Trpišovský jsou na tom v historii ankety už jen Dušan Uhrin starší, Karel Brückner a s osmi prvenstvími rekordman Pavel Vrba. Talentem byl zvolen sparťanský obránce Martin Vitík, hráčkou pak záložnice Sevilly Klára Cahynová.

Obránce Vitík loni se Spartou získal ligový titul, zároveň patřil k tahounům reprezentace do 21 let a nakoukl i do národního A-mužstva. Cahynová při dlouhodobých absencích Kateřiny Svitkové a Petry Bertholdové jako kapitánka pomohla reprezentaci k postupu do elitní skupiny Ligy národů.

Premiérově byl v rámci ankety vyhlášen i futsalista roku, prvenství si odnesl Michal Seidler. Do síně slávy byl uveden kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 a dvojnásobný mistr Bundesligy z Kaiserslauternem Miroslav Kadlec.