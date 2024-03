Chceme být nečitelní, prozradil asistent Köstl. Potěšila ho jistota Staňka i víkendové góly

Jaroslav Köstl (34), asistent nového trenéra české fotbalové reprezentace Ivana Haška (60), připustil, že už se nemohl dočkat premiérového srazu národního mužstva. Čtyřiatřicetiletý kouč cítí, že hráči jsou před nadcházejícími březnovými přípravnými zápasy v Norsku a s Arménií natěšení na to, až vyběhnou na trávník. Köstl na tiskové konferenci uvedl, že s novým realizačním týmem plánují střídat rozestavení a být tím i trochu nečitelní pro soupeře. Má radost z aktuální formy brankáře Jindřicha Staňka, ofenzivního záložníka Pavla Šulce či útočníka Patrika Schicka.

Köstl spolu s hlavním trenérem Haškem a dalšími asistenty přebrali reprezentaci na začátku ledna. Čtyřiatřicetiletý kouč skončil ve Slavii, kde ve stejné pozici pomáhal Jindřichu Trpišovskému. "Strašně moc jsem se na sraz těšil. Zrovna asi tři dny zpátky jsem říkal manželce, že se strašně moc těším na trénink na hřišti. Jak jsme byli od ledna zavaleni prací, nebyl jsem schopný si to ani uvědomovat. Bylo to fakt hodně. Jak se ten sraz blížil, to hřiště už vám začíná chybět, to je jasné," uvedl Köstl.

"Strašně se těším, až na to vlítneme. Těšil jsem se i na kluky, se kterými jsem dříve působil (ve Slavii), ale i na ostatní. Byli jsme s nimi v kontaktu, ale samozřejmě osobní kontakt zvlášť v tom týmu je strašně důležitý," doplnil Köstl.

První trénink v kompletním složení bude mít mužstvo až v úterý, řada hráčů ještě v neděli nastoupila v klubech. "Víme o datech, jaká měli hráči v klubech. Bavíme se s kluby i samotnými hráči, jak se cítí. Teď jsem je obcházel, kdo půjde odpoledne na trénink a kdo ne. Cítím z nich takovou nadrženost jít i tady na hřiště," uvedl Köstl.

"Samozřejmě nejsme blázni, musíme jim zátěž dávkovat a nic nepodcenit. Je tady s námi nový, velmi zkušený kondiční trenér Martin Kojnok. Máme na něj skvělé reference a víme, jak pracuje. Věřím, že po téhle stránce bude vše v pořádku," uvedl Köstl.

Kromě toho, že reprezentace se schází vždy jen jednou za nějakou dobu a má méně tréninků, neočekává velkou změnu své role oproti klubu. "Je to stejné, jak jsem byl zvyklý pracovat ve Slavii. Vše děláme jako tým. Ivan je hlava štábu, veškeré podněty jdou k němu. Na tréninku jsme domluvení, tam budeme výraznější s (druhým asistentem) Jardou Veselým. Ivan to bude sledovat v roli takého supervizora a zasahovat do tréninku svými podněty," přiblížil Köstl.

Reprezentace pod předchozím trenérem Jaroslavem Šilhavým měnila rozestavení a střídat ho plánuje i nový realizační tým. "Hodně jsme o tom diskutovali. Pohled na fotbal máme v realizačním týmu podobný, chceme hlavně uspět, to je základ všeho. Nikdo nás nebude hodnotit podle toho, jak budeme teď tři čtyři dny trénovat, ale podle výsledků. Náš způsob hry můžeme trošku držet pod pokličkou, chceme být nečitelní. Můžeme hrát v různých rozestaveních, to do budoucna může být naše výhoda. Víme, jak sháníme informace o soupeři my, tak jim to třeba trošku ztížíme," přemítal Köstl.

Těší ho aktuální forma brankáře Staňka, který po zimním příchodu do Slavie a vyléčení zranění podává velmi dobré výkony. "Jindra působí od derby na Letné (proti Spartě) neuvěřitelně jistě. Když jsem včera viděl ten jeho trojzákrok (v utkání s Libercem), to bylo jako (bývalý hokejový brankář) Dominik Hašek v nejlepších letech. Aktuální sportovní forma u něj bezesporu je," řekl Köstl.

"Znám ho odmala, vím, co je to za člověka a gólmana. Postupně dozrává do nejlepšího věku pro gólmany. Věřím, že nám pomůže. Když chcete něco vyhrát, potřebujete skvělého brankáře. Zvlášť u českých týmů ve fotbale i v jiných sportech. Za ním budou dva mladí vlčáci (Jaroš, Kovář), kteří na něj budou tlačit. Věřím, že se bavíme o jednom z gólmanů číslo jedna pro dalších iks let," doplnil.

Program české fotbalové reprezentace. Livesport

Radost mu dělá také útočník Schick, který skóroval ve třech z posledních čtyř soutěžních zápasů za Leverkusen. Za národní celek kvůli vleklým zdravotním problémům nehrál od předloňského září. "Sledujeme všechny hráče, nejen Páťu a přejeme jim to. Včera v trenérské skupině na whatsappu jsme hodně slavili góly reprezentantů, nebyl to jenom on. Je v pohodě, důležitý pro Leverkusen, který patří mezi nejlepší v Evropě. Když se tam dostane do základu, určitě to něco znamená, to samé Adam Hložek. Při nominaci jsme byli trochu kritizovaní, že nemá takovou minutáž, ale vidíme, že když do zápasu jde, je platný. Včera hrál v základu důležitý zápas a dal gól," řekl Köstl.

Do nominace se dostalo pět nováčků a jedním z nich je nejlepší střelec ligové sezony Šulc z Plzně. "Hraje pro něj mládí i aktuální forma. Úspěšní hráči vždy vzejdou z úspěšných klubů, tím teď Plzeň je. Proto jsou v nominaci tři kluci a další máme v náhradnících. Pavel má všechno před sebou, je to atypický typ lehkonohého fotbalisty. Jako když agama běží po vodě, s hroznou lehkostí. Umí s míčem, navíc má teď perfektní čísla. Má teď sebevědomí, pestrou škálu zakončení," dodal Köstl.