Köstl o reprezentačním srazu: Budeme řešit taktické věci. Věřím, že nám pomohou i videorozbory

Česká fotbalová reprezentace se v poledne v Praze poprvé sešla pod novým trenérem Ivanem Haškem (60). Reprezentanti se začali chystat na úvodní letošní přípravné zápasy v Norsku a doma s Arménií. Všech 23 hráčů z nominace je v pořádku a realizační tým nemusel dělat žádnou vynucenou změnu.

"Zatím ještě nejsme v plném počtu. Tonda Barák a Adam Gabriel jsou ještě na cestě, jinak všichni ostatní už jsou tady. Zdravotně jsou všichni v pořádku, máme kompletní tým, čehož si vážíme. Žádná omluvenka nepřišla," řekl na tiskové konferenci asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Český celek se bude chystat v Praze do středy, kdy se letecky přesune do Norska. V pátek v Oslu nastoupí k prvnímu letošnímu utkání a o čtyři později na stadionu na Letné přivítá Arménii.

První trénink v kompletním složení bude mít mužstvo až v úterý i proto, že se v pondělí večer zúčastní vyhlášení ankety Fotbalista roku. "Dnešní den je takový specifický, protože většina kluků ještě včera hrála v klubech. Budeme mít kádr rozdělený na několik skupin. Část hráčů, zhruba šest sedm, jde na hřiště, kde budeme mít trénink spíš skupinovou formou. Zbytek se zapojí s kondičním trenérem do regeneračního tréninku a bude se dávat po nedělních utkáních dohromady," řekl Köstl.

"Zítra už jdeme na trénink kompletní tým. Už budeme muset jít do taktických věcí, protože času moc není, tréninků moc není. Věřím, že co nejvíce toho uděláme na hřišti tady v Praze. Věřím, že nám k tomu pomohou i videorozbory. Kluci jsou chápaví, jsou na vysoké úrovni vnímání. Věřím, že tenhle tréninkový komplex nám pomůže, abychom byli úspěšní a zvládli to hned od začátku," doplnil bývalý slávistický asistent.

Nový realizační tým podle něj plánuje v nadcházejících dvou zápasech dát šanci všem hráčům z nominace. V Haškově premiérovém výběru je pětice úplných nováčků – brankář Vítězslav Jaroš, obránci Gabriel, Robin Hranáč a Tomáš Vlček a záložník Pavel Šulc.

"Chtěli bychom zapojit všechny hráče, kteří jsou na srazu. Určitě budeme rozkládat sílu, i s ohledem na to, jaké zatížení měli zvlášť hráči, kteří hráli evropské poháry. Myslím, že k rotaci určitě dojde, chceme vidět všechny v akci. Bude záležet i na rozestavení. Jsou hráči, kteří v některém rozestavení mohou být platnější než v jiném," přiblížil Köstl.

Nový realizační tým plánuje s hráči i individuální pohovory. "Od ledna, kdy jsme nastoupili do funkce, jsme byli s většinou v kontaktu poměrně pravidelně. Naše představy víceméně znají, jednak o hře, jednak o pravidlech v kabině. Budeme s hráči mluvit i individuálně. Kromě videa bude také skupinový mítink i na nějaká pravidla a podobně. Trenéra Haška všichni znají a vědí, že si na to potrpí," podotkl asistent.

Hodně se těší na souboj s Norskem v čele s jedním z nejlepších útočníků světa Erlingem Haalandem z Manchesteru City. "Chcete se měřit s těmi nejlepšími. My chceme uspět s každým a tohle bude skvělý test pro všechny hráče. Je to pro nás velká výzva a věřím, že v ní uspějeme," řekl Köstl.

Hašek se svým realizačním týmem převzal reprezentaci na začátku ledna. Na lavičce nahradil Jaroslava Šilhavého, který se v listopadu po skončení kvalifikace mistrovství Evropy navzdory postupu na závěrečný turnaj do Německa rozhodl nepokračovat. Hašek už vedl coby dočasný kouč český celek v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou. Do startu Eura budou reprezentaci po březnovém programu čekat ještě dvě přípravná utkání na začátku června.