Talent Barcelony španělským rekordmanem. Yamal je v 16 nejmladším debutantem i střelcem

Kometa nového ročníku La Ligy Lamine Yamal (16) dál píše snový příběh. Teenager hrající v Barceloně se pouhých 57 dnů po šestnáctých narozeninách stal nejmladším hráčem, který kdy nastoupil za španělskou reprezentaci. A rovnou se zapsal mezi střelce při demolici Gruzie 7:1.

Yamal pokračuje v přidávání rekordů do své zatím velmi krátké kariéry v profesionálním fotbale. Letos v červenci mu bylo 16 let a už byl povolán trenérem seniorské reprezentace. Částečně sehrál roli i fakt, že o jeho povolání uvažovalo i Maroko, kde má předky, ale především se o to zasloužil skvělými výkony v hvězdné sestavě Xaviho Hernandeze v Barceloně.

Trenér národního týmu Luis de la Fuente měl s křídelníkem před utkáním s Gruzií jiné plány, ale kvůli zdravotním problémům Marca Asensia a Daniho Olma byl téměř nucen ho poslat na hřiště ještě před přestávkou.

Nešlo o debut pod velkým tlakem, Španělé v té době už vedli 4:0. Yamal se nakonec sám postaral o branku na konečných 7:1. Překonal tak dva rekordy: Stal se nejmladším hráčem, který reprezentoval Španělsko na dospělé úrovni, a následně i nejmladším střelcem.

Předchozím držitelem rekordu byl jeho barcelonský spoluhráč Pablo Gavi (debutoval v 17 letech a 62 dnech), jeho primát ale trval necelé dva roky.

