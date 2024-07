Euro ONLINE, den 28: Finále bude pískat Letexier, Mbappé nejrychlejším hráčem šampionátu

Evropský šampionát už zná oba své finalisty, Španělsko doplnili fotbalisté Anglie, kteří postoupili do finále na druhém Euru za sebou. Přestože se poslední zápas ME v Německu odehraje až v neděli, neznamená to, že se v zákulisí nic neděje. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

12:45 – Nedělní finále fotbalového mistrovství Evropy v Německu mezi Španělskem a Anglií odpíská jako hlavní rozhodčí Francouz Francois Letexier. V tiskové zprávě o tom informovala komise rozhodčích Evropské fotbalové unie (UEFA). Pětatřicetiletý Letexier působí jako mezinárodní sudí od roku 2017, v soutěžích UEFA dosud odpískal 65 zápasů. Na aktuálním turnaji z pozice hlavního rozhodčího odřídil tři zápasy včetně osmifinále Španělsko - Gruzie. Jeho asistenty ve finále budou krajané Cyril Mugnier a Mehdi Rahmouni, videorozhodčím Jérome Brisard.

12:40 – Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman byl navzdory středeční semifinálové prohře 1:2 s Anglií na mistrovství Evropy v Německu na své svěřence hrdý. Na tiskové konferenci ocenil bojovnost hráčů "Oranje". Přiznal, že s neúspěchem se kvůli rozhodující inkasované brance v závěru utkání vyrovnává o to hůř. Rovněž nesouhlasil s penaltou, z níž kapitán Albionu Harry Kane vyrovnal na 1:1. Více informací najdete v článku.

11:40 – Nejpilnějším střelcem dosavadního průběhu mistrovství Evropy ve fotbale v Německu je útočník Kylian Mbappé, který vyslal 24 pokusů. Francouzský kanonýr zůstává i nejrychlejším hráčem šampionátu. Nejdelší vzdálenost dosud zdolal anglický záložník Declan Rice, nejvíce přihrávek mají na kontě jeho spoluhráč John Stones a německý středopolař Toni Kroos. Vyplývá to ze statistik na webu UEFA před nedělním finále mezi Španělskem a Anglií.

10:20 – Nizozemsko dohrávalo semifinále mistrovství Evropy s Anglií (1:2) bez Memphise Depaye, který po půlhodině hry odstoupil se zraněním. Zkušeného útočníka zradil stehenní sval.

Depay musel vystřídat už během prvního poločasu. ANP

09:15 – Pouhých deset minut po příchodu na hřiště potřeboval Ollie Watkins k tomu, aby fotbalistům Anglie po přihrávce Colea Palmera zařídil postup do nedělního finále mistrovství Evropy proti Španělsku. Útočník Aston Villy ve středečním semifinále s Nizozemskem s vypršením základní hrací doby dokonal obrat na konečných 2:1. V rozhovoru pro ITV Sport přísahal na svůj život, že Palmerovi před společným střídáním řekl, ať mu přihraje, jelikož dá gól. Více informací najdete v článku.

08:50 – Anglie v semifinálovém utkání ME 2024 porazila Nizozemsko 2:1 a podle trenéra reprezentace Albionu Garetha Southgatea ukázal triumf charakter a odolnost týmu, který je připraven udělat poslední krok a zvednout nad hlavu první velkou trofej po téměř 60 letech. Více informací najdete v článku.

06:30 – Nizozemsko ve středečním utkání mezi čtyřkou nejlepších v Německu prohrálo s Anglií, a na turnaji tak skončilo. Historicky se pro výběr Oranje jednalo už o pátý výpadek ze semifinále z minulých 6 případů na evropském šampionátu. Žádná jiná reprezentace nemá v tomto ohledu horší bilanci.

06:25 – Už v 7. minutě se Nizozemsko radovalo v utkání proti Anglii z vedení, o což se postaral svou výstavní trefou Xavi Simons. A od roku 1996 je to vůbec nejrychlejší branka na evropských šampionátech v rámci semifinále. Naposledy ještě dříve skóroval bývalý anglický reprezentant Alan Shearer v duelu s Německem, konkrétně už ve 3. minutě.

06:15 – Gól Harryho Kanea pro anglického kanonýra znamenal šestý zásah ve vyřazovací části Eura v kariéře. To je nový rekord. S devíti góly v podobné fázi ME a MS dohromady je také čerstvým rekordmanem mezi evropskými fotbalisty.

06:00 – Anglie zdolala po obratu Nizozemsko 2:1 a podruhé za sebou je ve finále mistrovství Evropy, kde vyzve Španělsko. Napínavé utkání rozhodl v 90. minutě přesným zásahem k tyči Ollie Watkins. V neděli obhájci stříbra nastoupí na Olympijském stadionu v Berlíně proti Španělům, kteří v úterý zdolali Francii stejným výsledkem.