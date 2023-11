Více gólů než Ronaldo nebo Kane. Jen dělám svou práci, hlásí Lukaku po historickém zápisu

Lukaku dal v kvalifikaci na ME 14 gólů.

Romelu Lukaku (30) je aktuálně největší zbraní belgické reprezentace a potvrdil to i ve včerejším utkání proti Ázerbájdžánu. Rudí ďáblové vyhráli 5:0, jejich statný kanonýr dal čtyři branky a stanovil nový rekord kvalifikací evropských šampionátů.

Lukaku zářil v prvním poločase a všechny svoje trefy vměstnal do období od 17. do 37. minuty. V kvalifikaci o postup na jeden turnaj nastřádal celkem 14 gólů a o jeden zásah tak vylepšil dosavadní maximum, o které se ještě v neděli dělili Robert Lewandowski a David Healy.

"Jenom dělám svoji práci. Jsem tím, kým jsem. Během léta se o mně hodně pochybovalo, já místo řečí pracoval a zůstal potichu. Teď jste sami viděli, co dovedu," prohlásil.

Konečná tabulka kvalifikační skupiny F. Livesport

"Už od dětství jsem si přál být nejlepším belgickým střelcem. A uspěl jsem, ale motivace mi nechybí, je to jenom o hlavě a dřině. To, co se děje nyní, je spíše bonus a abych byl upřímný, ani o tom moc nepřemýšlím," dodal.

Nejlepší střelecké výkony v evropských kvalifikacích:

14 – Romelu Lukaku (Belgie 2024)

13 – David Healy (Severní Irsko 2008) a Robert Lewandowski (Polsko 2016)

12 – Harry Kane (Anglie 2020), Klaas-Jan Huntelaar (Nizozemsko 2012), Davor Šuker (Chorvatsko 1996)

11 – Eran Zahavi (Izrael 2020), Cristiano Ronaldo (Portugalsko 2020), Zlatan Ibrahimović (Švédsko 2016), Raúl González (Španělsko 2000), Toni Polster (Rakousko 1996), Ole Madsen (Dánsko 1964).