Fiorentina – Plzeň: Fialky mají třetí nejhorší jarní formu za posledních 20 let. Spasí ji klíčový Bonaventura?

Fiorentina má třetí nejhorší jarní formu za posledních 20 let. Spasí ji klíčový Bonaventura?

Fiorentina v prvním utkání s Plzní zklamala své fanoušky, kteří od ní očekávali mnohem lepší, progresivnější výkon. Faktem ale je, že momentálně se Fialky nenachází v dobrém rozpoložení. A ani poslední týden v italské lize nepřinesl mnoho změn k lepšímu. Využijí toho Západočeši ve čtvrteční odvetě ve Florencii?

Trápení prožívá toskánský velikán zejména na poli Serie A. Ve druhé půli ligového ročníku zatím Fiorentina odehrála 12 utkání a získala v nich pouhých jedenáct bodů! A pokud vám to nepřijde jako nic zas tak negativního, tak vězte, že se jedná o třetí nejhorší bilanci za posledních 20 let.

Horší skóre měl po dvanácti odehraných utkáních jen Cesare Prandelli v sezoně 2020/21 a trenérská dvojice Buso – Zoff v sezoně 2004/05. Lépe si vedli i trenérští "mágové" typu Delia Rossiho nebo Beppeho Iachiniho, kteří u fanoušků Violy nenacházeli ani špetku soucitu.

Pro srovnání, aktuální stratég Vincenzo Italiano, jenž se asi už vidí v jiném, věhlasnějším angažmá, dokázal v předchozím ročníku za tuhle porci zápasů získat devatenáct bodů a o rok předtím osmnáct, takže se jedná o znatelný pokles formy. Výsledkem je až desáté místo, na hony vzdálené tomu, co si fanoušci v renesančním městě představují.

Svůj podíl na tom má i ne zcela funkční útok. Smutným faktem je, že Fiorentina, která vládla ofenzivě v minulém ročníku Konferenční ligy, za 1 080 minut hry v těchto dvanácti zápasech nastřádala jen 16 branek.

Poslední trápení před střetem s Plzní, možná definujícím utkáním celé sezony, Fiorentina opět nedokázala vyhrát, znovu nedala víc než jeden gól. I když to není úplně pravda, prosadil se totiž i trápící se Andrea Belotti, jenže jeho trefa pro ofsajd správně neplatila. Minulé kolo se diváci na stadionu Artemia Franchiho opět trápili a pouze remízu zachraňoval po úvodní trefě Islanďana Alberta Gudmundssona z Janova Jonathan Ikoné.

Víra v Bonaventuru

Mužem, ke kterému se teď bude trenér Italiano opět upínat, je veterán Giacomo Bonaventura. V Čechách nehrál kvůli kartám a jeho absence byla dost znát. Proti Plzni, která se spoléhala na obranu a byla velmi dobře organizovaná, zhušťovala prostor před vlastní šestnáctkou, by se jeho rychlé myšlení obzvlášť hodilo. Ostatně i proti Janovu v minulém kole Serie A byl "Jack“ hodnocen jako nejlepší hráč Violy, v noze to pořád má.

Je to právě on, kdo s technikou sobě vlastní, rozhledem na hřišti a citem pro změnu herního rytmu dokáže vykouzlit nepředvídatelnou přihrávku, centr nebo zvolit nebezpečné zakončení. Své spoluhráče takhle nedávno inspiroval například v semifinále Coppa Italia proti Atalantě, které Fialky vyhrály.

V náročném zápase proti rozjeté Boloni to taky byl on, kdo na sebe vzal odpovědnost, vstřelil první klíčovou branku a sloužil jako ten správný metronom při nečekaném vítězství 2:1. A to předtím Fiorentina prohrála tři soutěžní duely v řadě. V Serii A má na kontě aktuálně sedm branek, v Konferenční lize ještě na přesný zásah čeká. A teď je nejvyšší čas, aby se střelecky probral.