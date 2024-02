Dinamo Záhřeb remizovalo s Betisem a prošlo do osmifinále EKL, Sturm s Jarošem vyřadil Slovan

Dinamo Záhřeb uhájilo v odvetě šestnáctifinále Evropské konferenční ligy těsný náskok. S Realem Betis remizovalo na vlastním hřišti 1:1 a postoupilo do osmifinále. Dál jdou i fotbalisté Servette, kteří v odvetném duelu prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy porazili domácí Ludogorec 1:0. Ajax v prodloužení vybojoval výhru 2:1 na hřišti Bodo/Glimt a také proklouzl do dalšího dalšího kola. V zápase s českým zastoupením Sturm Graz porazil Slovan 1:0 a vyhrál i druhý vzájemný zápas. Český gólman Vítězslav Jaroš vychytal první čisté konto na evropské scéně.

Ofenzivní výkony Dinama stály a padaly s rozpoložením Bruna Petkoviče. Silově založený forvard se postaral o všechny čtyři předchozí góly Záhřebu, přičemž jeden z nich zaznamenal na stadionu v Seville. Tam se navíc činila i obrana, a tak si outsider odvezl na domácí hřiště jednobrankový náskok. To mohlo být pro Betis zničující, jelikož jeho útočné snahy při absenci zraněného Isca často působily značně bezzubě.

Úvodní čtvrthodina nabídla opatrnou hru na obou stranách, a první střelecký pokus mířící mezi tři tyče si tak připsal až v 18. minutě Petkovič. Pokus 29letého Chorvata z volného přímého kopu však dokázal vytáhnout nad břevno Rui Silva. Ten se musel mít na pozoru i o několik chvil později, když na hranici malého vápna obdržel míč právě Petkovič, tentokrát ale orazítkoval pouze vnější stranu pravé tyče. Otěže zápasu následně převzali hosté z Andalusie, kteří byli za svou aktivitu odměněni ve 38. minutě. Na přízemní centr Aitora Ruibala z pravé strany si před brankou počkal Bakambu, jenž patičkou šikovně tečoval míč za záda Ivana Nevističe.

Betis po změně stran pokračoval v aktivitě a pouze díky několika úspěšným blokům ze strany Dinama se rozdíl ve skóre nezvětšil. Místo toho si domácí vypracovali v 59. minutě skvělou příležitost, po které bylo na Stadionu Maksimir srovnáno. Na levé straně hřiště šikovně potáhl míč Arbër Hoxha, jehož přihrávku pod sebe zužitkoval střelou do odkryté brány Kaneko. Hosté se ocitli ve složité situaci a k udržení postupových nadějí potřebovali nutně skórovat, proti organizované defenzivě soupeře se jim to už však nepodařilo.

Dinamo Záhřeb se tak postaralo o jedno z největších překvapení, když nevpustilo Betis do osmifinále. Jméno dalšího soupeře se dozví 23. února.

Bulhaři byli před utkáním proslulí dobrými výkony před vlastním publikem, kde od startu sezony prohráli pouze dvakrát. Jejich obrana ovšem už v šesté minutě nepohlídala odchovance francouzského Lyonu Timothého Cognata, který se v konečném výsledku postaral o postupovou trefu.

Diváci, kteří sledovali první vzájemné klání, příliš spokojení být nemohli, jelikož duel skončil bez branek. Aktivněji se sice na domácí půdě prezentovali fotbalisté Servette, do odvety v Bulharsku si však žádnou výhodu nepřivezli. Do karet jim nehrál ani fakt, že jejich soupeř na svém stadionu opanoval čtyři poslední zápasy s úctyhodným skóre 13:1.

Této nepříznivé statistiky se ale Švýcaři nezalekli a stejně jako minule lépe vstoupili do utkání, což tentokrát dokázali hned v šesté minutě přetavit v první přesný zásah. Cognat využil zaváhání v rozehrávce a po samostatném úniku překonal zblízka střelou mezi nohy domácího gólmana. O několik minut později mohl zařídit srovnání skóre Son, úplně osamocený ale pálil z hranice velkého vápna pouze vedle levé tyče. Následně se oba celky dostaly do několika dalších příležitostí, které však nedokázaly proměnit, což znamenalo, že se diváci v Huvepharma Areně další trefy v první půli nedočkali.

Začátek druhého dějství naopak patřil Orlům, kteří na svého soupeře vlétli. Jérémy Frick tak musel hned od úvodních minut řešit několik těžkých situací. Těmi nejvýraznějšími byly hlavičky Kwadwa Duaha a Caia Vidala, jenže obě dokázal hostující gólman skvělými reflexivními zákroky zneškodnit. V 71. minutě mohl Vidal napravit své počínání, když zakončoval po pěkné individuální akci z blízkosti branky, znovu byl však proti skvěle chytající Frick.

Ajax se v období mezi začátkem listopadu a koncem ledna zmátořil z tragického vstupu do sezony a hasil problémy, kde mohl. Od února však jeho forma opět poklesla, což mělo za následek i úvodní domácí remízu s Bodö. Za tu ovšem musel být celek z Amsterdamu rád, jelikož doháněl dvoubrankové manko po zásazích Alberta Grönbaeka až v závěru nastavení.

Domácí vstoupili do zápasu aktivně a už v šesté minutě zahrozil z hranice pokutového území Hakon Evjen, jehož přízemní pokus vytáhl konečky prstů mimo tři tyče až Diant Ramaj. Další důležitý zákrok si brankář Ajaxu připsal po čtvrthodině hry, kdy se k nebezpečné hlavičce protlačil Ulrik Saltnes. Z prvního gólu se však paradoxně radovali hosté, když se na konci rychlé akce ze 34. minuty ocitl Berghuis, jenž po přesné přihrávce Briana Brobbeyho skóroval z oblasti penaltového puntíku. Norové chtěli rychle odpovědět a ještě do přestávky si vytvořili několik slibných šancí, veškeré jejich snahy ale zhatil výborně chytající Ramaj.

Návrat na hrací plochu však Nizozemcům rychle zhořkl, neboť si za nešikovný zákrok v roli posledního obránce vysloužil červenou kartu Josip Šutalo. Bodö chtělo početní výhodu ihned využít, střelu Grönbaeka ovšem na brankové čáře zastavil jeden ze soupeřů. Domácí fotbalisté byli blízko gólu také o několik okamžiků později, pokusy Patricka Berga a Jense Pettera Haugeho ale zastavila horní tyč. Po hodině hry se počet hráčů na trávníku srovnal, jelikož byl po dvou zbytečných žlutých kartách vyloučen Grönbaek. Přesto se Žlutá horda dočkala vyrovnání v 83. minutě. Zpoza šestnáctky napřáhl Berg, jehož skákavá střela se i s pomocí levé tyče odrazila za záda Ramaje.

Následovat tak muselo prodloužení. V něm mohl rozhodnout Nino Žugelj, jenž obešel gólmana Ajaxu a ocitl se před odkrytou brankou, unáhleným pokusem však poslal míč jen vedle levé tyče. Na druhé straně hřiště se ve velké příležitosti ocitl Chuba Akpom, jeho ránu ale zneškodnil Kjetil Haug. Po dobrém zákroku si však norský brankář vybral slabší moment, neboť v neideálním postavení nedosáhl na střelu Kennetha Taylora mířící ke vzdálenější tyči.

Frankfurt v posledních duelech nezvládal dotáhnout dobře rozehrané souboje do vítězného konce. Projevilo se to jak v Bundeslize, kde hned třikrát vedl v remízovém klání s Freiburgem, tak i v Konferenční lize, v níž se už v 10. minutě těšil na hřišti Saint-Gilloise z dvoubrankového náskoku. Pak se však probudili severští střelci belgického celku a po gólu a asistenci Mathiase Rasmussena bylo před odvetou vše otevřené.

Na první nebezpečnou střelu si museli diváci počkat do 11. minuty. Koki Mačida vyslal z prostoru před pokutovým územím nebezpečný pokus k levé tyči, Kevin Trapp však proti jeho zakončení vytáhl dobrý zákrok. O několik minut později se Orli dostali do ještě nadějnější příležitosti, z níž se jim dokonce podařilo skórovat. Farés Chaïbi se ale neradoval dlouho, neboť se před brankovou situací nacházel v ofsajdu. V úplném závěru první půle dostal tým z Německa možnost zahrávat volný přímý kop z nebezpečného prostoru. Míče se ujal Chaïbi a vyslal razantní projektil, který Anthony Moris zneškodnil pouze konečky prstů.

Royale Union na svého soupeře ihned po změně stran vlétl a slavil úspěch. Mohamed Amoura prošel po pravém křídle přes několik hráčů a připravil balon pro Puertase, jenž vyslal z hranice pokutového území nechytatelnou střelu k levé tyči. V 71. minutě mohl švýcarský záložník přidat druhou trefu v utkání a také stvrdit postup svého týmu, Trapp se však proti jeho pokusu blýskl skvělým zákrokem. Nakonec se to Unionu SG ale přece jen podařilo, v 80. minutě propadl míč po rohovém kopu do míst, kde stál Eckert Ayensa, jenž nekompromisně vypálil k pravé tyči z voleje. Závěr ještě zdramatizoval Junior Dina Ebimbe, který se trefil hlavou přesně pod břevno Morisovy branky.

Mnozí fanoušci fotbalu předpokládali v prvním klání jistou nerozehranost Molde kvůli formátu nejvyšší norské soutěže, o to větším šokem bylo dění v úvodní půlhodině. Seveřané se i díky dvěma gólům Gulbrandsena dostali do tříbrankového trháku, který Legia dokázala zmírnit až po změně stran. Dopomohlo jí k tomu hned čtveré poločasové střídání, jež odnesl mimo jiné Pekhart.

Tým z Norska vlétl na svého soupeře i v tomto utkání a hned ve druhé minutě slavil první trefu. Kacper Tobiasz vyrazil centr z levé strany přímo do nohy Gulbrandsena, jenž bez problému uklidil míč do odkryté branky, čímž navázal na povedený minulý zápas. Ve 20. minutě předvedl tým z Molde krásný fotbalový moment, když Magnus Wolff Eikrem hokejově nahodil balon z levé strany před bránu a Eirik Hestad skvělou patičkou překonal domácího gólmana. V nastavení první půle pálil Marc Gual z hranice malého vápna, tuto obrovskou příležitost se mu však nepodařilo proměnit, a Poláci tak šli do šaten s dvoubrankovým mankem.

Gual měl šanci napravit své počínání ihned po změně stran, svou hlavičku však poslal pouze do pravé tyče. Několik minut poté se dostal k zakončení hlavou také Pekhart, český útočník však z dobré pozice nemířil přesně. Po hodině hry se Legia Varšava dočkala první trefy, když se Gual dokázal po několika nezdarech prosadit, avšak i tady musel nakonec odložit gólovou radost, neboť se před svou brankou nacházel v ofsajdu. Naopak na druhé straně hřiště bylo několik chvil poté vše v pořádku, když Gulbrandsen skóroval z hranice malého vápna k pravé tyči.

Sedm z osmi úvodních klání prvního vyřazovacího kola Konferenční ligy skončilo maximálně jednobrankovým rozdílem, jedinou výjimku představoval duel v Grazu. Tam si Slovan přijel pro čtyři góly a kontrovat dokázala pouze lednová posila Gerson Rodrigues, která do nového angažmá vletěla jako velká voda. Nepovedenému výkonu dal navíc pomyslnou třešničku Vladimír Weiss mladší, jenž se nechal 10 minut po příchodu z lavičky vyloučit.

Právě Rodrigues se ocitl již v osmé minutě v obrovské příležitosti, zevnitř vápna však umístil povedenou přihrávku nad břevno. I další velká šance byla v režii Slovanu, konkrétně mohl rozradostnit fanoušky na Tehelném poli Juraj Kucka. Po dopracování se ke střele zblízka ale diváci ve 25. minutě slyšeli výhradně zvuk orazítkovaného břevna. Třetí šanci prvního dějství si Belasí nechali na jeho konec. Završením efektivní kombinace byla přihrávka ze strany na Davida Strelce, jenže jeho zakončení doprostřed dokázal Jaroš zlikvidovat.

Řada neproměněných příležitostí se domácím vymstila hned zkraje druhé půle, v 52. minutě totiž skóroval Biereth. Dánský mladík byl příjemcem povedené přihrávky, sám ale odvedl kvalitní kus práce při obehrání posledního stopera, než uklidil míč kolem brankáře. Stejný aktér se objevil v nadějné šanci i po hodině hry, tentokrát ho však zaskočil prostor, kterého se mu ve vápně dostalo, když chabou placírkou doprostřed jen otestoval pozornost Milana Borjana. Na druhé straně pak Jaroše nezaskočila pumelice Kucky. Utkání bylo velmi otevřené a nebezpečné zakončení na jedné straně střídaly pohledné akce na straně druhé, přesného zásahu se ale fanoušci již nedočkali.

Olympiakos v domácí roli favorita sice uspěl, do odvety si však odvezl jen jednogólový náskok. Na duel v Budapešti se ovšem skvěle naladil o víkendu, kdy v domácí soutěži porazil silný PAOK vysoko 4:1. Naopak zelenobílí ligové povinnosti řešit nemuseli, a mohli se tak stoprocentně soustředit na odvetné klání.

Ani jeden z týmů si v úvodní půlhodině nedokázal poradit s obranou druhého, diváci tak na šanci museli čekat. To mohl změnit El Kaabi, jeho hlavička z dobré pozice ale letěla nad břevno. Za Olympiakos se pak v rámci vteřin objevili ve dvou stoprocentních šancích Konstantinos Fortounis a Daniel Podence, své pokusy zamířili ovšem mimo, respektive nad bránu týmu z Budapešti. Neproměněných šancí ale nemuseli dlouho litovat, po hře rukou totiž nařídil rozhodčí penaltu ve prospěch týmu z Pirea. K pokutovému kopu se postavil El Kaabi a precizní ranou do levého dolního růžku poslal Olympiakos do vedení.

Domácí reagovali na už velmi reálné riziko vyřazení hned dvojím střídáním o půli, ani to ale nepřineslo požadovaný efekt. Zelenobíli se nemohli dostat ke střeleckým příležitostem, na uzdě je držela nepropustná obrana Thrylos. Ti navíc začali využívat k protiútokům čím dál více otevřenou defenzivu Ferencvárose. Po jednom z nich se Fortounis prezentoval neuvěřitelnou střelou rabonou, byť původně asi myšlenou jako centr, kterou brankář Dénes Dibusz zachraňoval z šibenice na roh. Fradi ani v závěru střetnutí nenašli recept na defenzivu Olympiakosu a rozloučili se tak s letošním ročníkem Evropské konferenční ligy.