Osud Gentu v EKL zpečetila smolná teč, Maccabi Haifa stačila k postupu remíza

Gent remizoval v odvetě úvodního kola play off Konferenční ligy s Maccabi Haifa 1:1 a ukončil svou pouť pohárovou Evropou. Utkání se odehrálo kvůli obavám belgických úřadů a policie z nepokojů bez přítomnosti fanoušků, což jako by pomohlo spíše hostům. Skóre otevřel šťastnou trefou reprezentant Haiti Frantzdy Pierrot (28), který se stal jediným úspěšným střelcem prvního vzájemného duelu. Domácí poté podobným způsobem srovnali, jenže navzdory závěrečné početní převaze na dokonání obratu nedosáhli. Celek z Izraele se tak podívá do osmifinále některé z kontinentálních soutěží poprvé od sezony 2006/2007.

Hned v úvodu střetnutí navíc inkasovali. Anan Khalaili přiťukl míč Pierrotovi, jenž se odhodlal ke střele zpoza šestnáctky. Tu zblokoval jeden z obránců natolik nešťastně, že přeletěla brankáře a rozvlnila síť.

Ve 28. minutě mohl Khalaili vedení týmu z Izraele navýšit, nicméně jeho dloubáček po samostatném úniku parádním reflexem zastavil gólman Davy Roef. Domácí zahrozili až před přestávkou, kdy přízemní projektil zpoza pokutového území vyslal Tarik Tissoudali, jeho ránu ale pokryl brankář.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na začátku druhého dějství měl zdramatizování dvojzápasu na kopačce Tissoudali, jehož střela hned po zpracování balonu ovšem přeletěla horní tyč. Do další brankové příležitosti se opět dostal kapitán Gentu, jehož samostatný únik zneškodnil výborným výběhem gólman Sharif Kaiuf. Belgický celek nadále hrozil a v 69. minutě byl za svou aktivitu odměněn. Maročan Tissoudali vypálil uvnitř šestnáctky do hrudi Abdoulayeho Secka, od něhož se míč odrazil do brány.

O chvíli později ztížil situaci Maccabi Daniel Sundgren, který po tvrdém skluzu u autové čáry viděl druhou žlutou kartu. Belgičané s blížícím se závěrečným hvizdem soupeře zmáčkli v blízkosti pokutového území, k brance znamenající prodloužení to však nevedlo.