Jaroš oslavil vítězství proti Slovanu Bratislava, Molde rychlými údery zmrazilo šance Legie

Vítězslav Jaroš (22) si poprvé v dospělém fotbalu zachytal v evropských pohárech. Šanci v bráně Sturmu Graz dostal v 16finále Evropské konferenční ligy proti Slovanu Bratislava. Se spoluhráči se nakonec host z Liverpoolu radoval z výhry 4:1. Na jedinou trefu, která prošla za jeho záda, asistoval další Čech – Jaromír Zmrhal (30). Utkání mezi Molde a Legií Varšava, v jejímž dresu odehrál poločas také útočník Tomáš Pekhart (34), se příliš nevydařilo hostům, kteří brzy třikrát inkasovali a nakonec museli skousnout porážku 2:3.

Norové poprvé udeřili hned ve 12. minutě. Martin Linnes si všiml vyběhnutého Fredrika Gulbrandsena, jenž ve vysoké rychlosti nasměroval balon do sítě Legie. Hosté se ani nadále nemohli spolehnout na zákroky svého gólmana, protože Kacper Tobiasz velkou měrou přispěl ke druhé trefě domácích. Nečekanou střelu Markuse Andreho Kaasy sice dokázal zneškodnit, míč ale v rukavicích neudržel a Gulbrandsen neměl s dorážkou sebemenší problém.

Kaasa se však trefy brzo dočkal, tentokrát nic neuspěchal a balon si opět našel cestu do brány hostů. Poláci se nemohli dostat do herní pohody a do konce prvního poločasu nestihli tříbrankové manko snížit.

Tempo utkání ale citelně opadlo, čehož mohl využít klub z Varšavy. Blízko gólu se ocitl v 55. minutě střídající Rafal Augustyniak, z hranice pokutového území ovšem vypálil pouze do pravé tyče. Po devíti minutách byl přesnější Josué, když velmi povedenou diagonálou prostřelil několik obránců a alespoň snížil na 1:3 z pohledu hostů. Vzápětí bylo zaděláno na pořádné drama a dechberoucí otočku, neboť se Legia dostala zásluhou hlavičky Augustyniaka na jednogólový rozdíl. Nadějnou stíhací jízdu ale hosté nedokončili.

Maďarský kanonýr Barnabás Varga si mohl připsat další přesný zásah již ve druhé minutě, ale nepohlídal si ofsajdové postavení a rozhodčí po zásahu videa gól odvolal. Celek z Pirea tak po návratu fanoušků na domácí stadion přežil hrozbu rychlého inkasování. První poločas navzdory svižnému začátku již mnoho fotbalového nenabídl, jediná velká šance byla k vidění v 33. minutě. Hlavičku Davida Carma ale bravurním zákrokem zlikvidoval Denes Dibusz.

Vyrovnaný zápas pokračoval také po přestávce. Ferencváros kopal krátce před uplynutím 60 minut tři rohové kopy za sebou, ale na všechny možné šance si počíhala obrana Olympiakosu. Trenéři na obou stranách si byli vědomi opatrného fotbalu svých celků, a proto vyslali na hřiště několik hráčů s bohatými zkušenostmi. Gólu se však dočkal Ayoub El Kaabi ze základní jedenáctky. Osamocený Maročan v pokutovém území doklepl míč do sítě Ferencvárosu a zahájil oslavy fanoušků, které mohly pokračovat i po zápase, neboť stav 1:0 zůstal tím finálním.

Hosté od začátku utkání opravdu nezaháleli a již ve třetí minutě zvedli své fanoušky ze sedadel. Závaru ve vápně využil Farés Chaïbi, na jehož střelu nedokázal brankář včas zareagovat. O sedm minut později se alžírský útočník ocitl v roli asistenta, když předložil míč na hranici vápna pro Sašu Kalajdžiče, který suverénně zakončil do pravého dolního rohu.

Domácí příznivci nic nevzdávali a nadále hlasitě podporovali svůj tým. Odměnou jim byla branka v 31. minutě od Mathiase Rasmussena. Hra se od té chvíle více vyrovnala, ale Les Unionistes do poločasu další gól nepřidali.

V úvodu druhého poločasu přinesl Royale Union výhodu přímého kopu. Gustaf Nilsson se po jeho zahrání objevil těsně před brankářem, ale v milionové šanci hlavičkoval nad břevno. Švédský útočník pokračoval ve své aktivitě i nadále. V další akci si zpracoval přihrávku na prsa, avšak jeho následným nůžkám chybělo lepší umístění.

Napotřetí už to Nilssonovi vyšlo. V 68. minutě se skákavý balon dostal do malého vápna, odkud jej obloučkem poslal za záda Kevina Trappa. Skvěle rozjetou otočku přerušil Charles Vanhoutte, který po svém zákroku rukou viděl druhou žlutou kartu. Ani jeden z celků se do konce zápasu prosadit nedokázal.

Jarošovi spoluhráči vlétli do utkání odhodlaní útočit, což se jim vyplatilo již ve čtvrté minutě. Mika Biereth si pohlídal ofsajdovou linii a povedenou přízemní průnikovku mezi obránci přetavil v gól prudkou střelou k bližší tyči. Jaroš však musel v osmé minutě sám lovit míč ze sítě poté, co zbytečně vyběhl a ulehčil Gersonovi Rodriguesovi tažení na bránu.

V 17. minutě pak za přihrávkou vyšachovaného gólmana Blackies zaskočil na brankové čáře jeden z obránců. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a o 10 minut později vrátil domácím vedení Jan Gorenc Stankovič, jenž byl se svou hlavičkou na konci úspěšně zahraného signálu ze standardky.

Průbojnost bíločerných ve vápně soupeře znamenala zisk penalty v 64. minutě, kterou s přehledem proměnil Otar Kitelshvili. Hra poté postrádala plynulost, o pozdvižení fanoušků se tak zasloužil pouze nevybíravým skluzem Vladimír Weiss mladší, jehož pobyt na hřišti jakožto žolíka trval pouhých 10 minut. Početní výhoda stvrdila dominanci Blackies, zaslouženou pojišťující trefu si střídající Amady Camara nechal až do nastaveného času, kdy se trefil z hranice pokutového území.

Velmi nejistý začátek z obou stran se pokusil rozproudit Chuba Akpom, který se odhodlal k ráně zpoza vápna. Tvrdý pokus ovšem Kjetil Haug vyrazil na břevno. Na druhé straně mohl s přispěním štěstěny slavit Albert Grönbaek, jenž zasekl a poté vypálil. Jeho pokus tečoval jeden z bránících hráčů do protipohybu Dianta Ramaje. Blesky se tak ujaly vedení a kontrolovaly hru. V závěru poločasu zkusil štěstí z dálky Jordan Henderson, znovu však zakročil Haug.

Domácí se nevzdali a snažili se soupeře uzavřít v jeho vlastním vápně. Po hodině hry se před bránou zjevil osamocený Akpom, místo střely však nepochopitelně zasekl a poté napálil míč do obránce. Norové tlak přežili a opět jim stačila jediná akce k tomu, aby udeřili. Rychlý protiútok zakončoval Grönbaek k pravé tyči. Až v samém závěru se Ajax dočkal snížení poté, co Odin Björtuft fauloval ve vápně.

Sudí mu udělil červenou kartu a nařídil pokutový kop. Jeho exekuce se ujal Branco van den Boomen, který zamířil přesně k pravé tyči. Závěrečný tlak domácí fotbalisté dokázali přetavit ve vyrovnání. Chybný výběh gólmana potrestal přelobováním Steven Berghuis.

Vzájemné utkání někdejších soupeřů českých celků začali aktivněji hráči Betisu. Už v páté minutě nebezpečně pálil Nabil Fekir, proti jehož ráně se musel pořádně natáhnout Ivan Nevistič. Skvělou kopací techniku předvedl Francouz i následně, kdy přesným centrem našel Williama Carvalha, který usměrnil míč hlavou jen těsně nad břevno. Žádná z dalších akcí vedená Fekirem nebo některým z jeho spoluhráčů už nebezpečí neznamenala, do šaten se tak týmy rozešly bez rozdílu ve skóre.

Nástup do poločasu ani na jedné straně aktivitu do hry nepřinesl. Klub z Andalusie po většinu času držel míč na svých kopačkách, avšak k vážnějšímu zakončení se nedostal. Vzrušení tak přišlo až v 76. minutě, kdy jeden z domácích obránců zahrál rukou a sudí nařídil pokutový kop. Jeho exekuce se ujal Bruno Petkovič a přesnou ranou k levé tyči poslal Dinamo do vedení.

Hrdinou El Glorioso se mohl stát Chadi Riad, proti jehož hlavičce předvedl Nevistič další důležitý zákrok. Čisté konto nepřekazil ani Willian José v samém závěru, kdy z přímého kopu namířil pouze do levé tyče.

Začátek zápasu se nesl v duchu soubojů. Ani jeden z týmů nechtěl inkasovat, a utkání se tak hrálo od vápna k vápnu. Útočníci obou celků často hledali doplnění při rychlých brejcích, to ovšem nepřicházelo. V první vážné akci se objevil až ve 30. minutě Momodou Lamin Sonko, který vyslal tvrdou střelu na přední tyč, jenže brankář byl připravený. V nastaveném čase prvního poločasu zkusil své štěstí z pravé strany vápna Tarik Tissoudali, ale i jeho pokus zastavil jistým zákrokem Sharif Kaiuf.

Hosté rozjeli tři minuty po startu druhého dějství rychlou akci. Na jejím konci stál Omri Gandelman, jenž zamířil do levé šibenice, avšak Kaiuf byl znovu připravený. V 61. minutě se odražený míč dokutálel do vápna, kde číhal Frantzdy Pierrot, který svůj tým poslal do vedení. Bizoni se hnali za vyrovnáním. Do obrovské šance se dostal v 77. minutě Gandelman, jehož pokus patičkou ze středu vápna skončil těsně vedle. Obrovský tlak zelení přežili, a připsali si tak důležité vítězství.

Ludogorec se přihlásil o úvodní slovo v 11. minutě, kdy z levé strany vápná pálil Son, jeho technický pokus však špičkami prstů vyškrábl Jérémy Frick. Na druhé straně překvapil hostující obranu svým volejem po rohu Yoan Severin, ovšem mířil přesně doprostřed branky. Další šance přišla pro Servette v podobě přímého kopu. Bendegúz Bolla si míč připravil a ke štěstí mu chyběl opravdu kousek.

Začátek druhého poločasu byl na akce opravdu chudý, a tak si fanoušci museli počkat až do 57. minuty. V té napřáhl z hranice šestnáctky Jérémy Guillemenot, ale jeho střela mířila jen těsně vedle pravé tyče. Strhnout vedení na stranu Švýcarů se pokusil střídající Alexis Antunes, jehož krásné sólo skončilo pouze ve středu branky. Celek z Ženevy na svého soupeře tlačil, ovšem kompaktní obrana hostujícího celku za svá záda gól nepustila, a udržela tak remízový stav až do samotného konce.