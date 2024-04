Plzeň – Fiorentina: Italové se budou spoléhat na odvetu, myslí si Řepka

Tomáš Řepka (50) zažil ve Fiorentině jedno z nejlepších období kariéry, v Itálii strávil přelom milénia a angažmá na Apeninském poloostrově ho vystřelilo do anglické Premier League. Ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy ale bude přát postup Plzni. "Myslím, že postoupí Fiorentina, ale rád bych se pletl," říká bývalý obránce Sparty či West Hamu pro Livesport Zprávy.

Člověk, který se nezajímá o italský fotbal, toho zřejmě o Fiorentině moc neví. Loni byla ve finále Evropské konferenční ligy, což se snaží zopakovat i letos. Jen na domácí scéně to nějak drhne, až 10. místo po 30 kolech je přeci jen málo.

"To, že jsou desátí, nelze brát jako měřítko," myslí si ale Řepka. "Italská liga je hodně náročná, bodové rozdíly nejsou takové. Na to bych vůbec nespoléhal," odmítá bývalý obránce, jenž odehrál ve fialovém dresu tři kompletní sezony, řeči o menší kvalitě soupeře a dodává: "Italy nelze podcenit, to by udělal jen blázen."

Fiorentina si v minulé sezoně vysloužila status pohárového mužstva. V minulém ročníku si totiž Fialky nezahrály pouze o trofej v Konferenční lize, neboť do finále došly také v domácím poháru. Ani v Coppa Italia však neuspěly, a tak se stejně jako na evropské scéně letos pokoušejí o reparát – v prvním semifinále porazily Atalanta 1:0. "Jsou to jiné soutěže, poháry očividně umí," přitakává Řepka.

Plzeň tak rozhodně nečeká nic lehkého. V Evropě v aktuální sezoně na tým s takovým renomé ještě nenarazila, nejblíže mu bylo se vším respektem daleko méně zvučnější Dinamo Záhřeb.

Je jasné, že mužstvo z Toskánska přijede do Plzně sebevědomé. Co může Západočechy přivést k úspěchu? "Pro Plzeň bude klíčem defenziva," domnívá se Řepka a vzápětí přidává svůj pohled na Fiorentinu: "Je velmi silná na míči, takticky dozadu je vyspělá také. Když Italům dáte kousek prostoru a nepřistoupíte k tomu správně, využijí toho a vyhrají. Aby měla Plzeň šanci, bude podle mě muset udělat něco navíc."

Livesport Daily #233: Svátek, přijede Fiorentina. Plzeň může zamíchat i bojem o titul, říká Rosa Livesport

Řepka, který v dresu Fiorentiny odehrál 127 utkání, vstřelil dvě branky a obdržel čtyři červené karty, si myslí, že italské mužstvo bude spoléhat zejména na odvetu: "Z Plzně si budou chtít odvést dobrý výsledek do odvety, kde rozhodnou. Podle mě by byli spokojení i s remízou. Znají svoji sílu a kvalitu. Když budou prohrávat, přepnou na jiný level. Dokáži si představit podobný přístup, jako mělo AC na Slavii. Ale přál bych Viktorce, aby první utkání vyhrála. O to zajímavější by odveta byla."

V případě neúspěchu na západě Čech se Fiorentina může spolehnout na domácí prostředí. V tom totiž nasbírala o 11 bodů více než venku. Od konce října si výhru ze Stadio Artemio Franchi odvezli jen oba giganti z Milána a Juventus, přičemž svěřencům trenéra Vincenza Italiana scházel vždy jen gól.

"Bylo to historicky, je to tak i teď, Fiorentina je doma silná, sám na to vzpomínám, že jsme doma dokázali porazit téměř kohokoliv," připomíná Řepka své zkušenosti. "Na domácí půdě to umí, fanoušci jsou fantastičtí. Stadion není moderní, není asi moc útulný, je tam i plexisklo, ale domácí prostředí umí tým využít na maximum," dodává.

Jak to tedy dopadne? "Doufám, že to budou dva kvalitní zápasy a že se s tím Plzeň statečně popere. Nebude to pro ni nic lehkého, Fiorentina je kvalitní tým, zkušený, má plno super fotbalistů," přemítá bývalý reprezentant, načež na závěr doplňuje: "Myslím, že postoupí Fiorentina. Ale rád bych se pletl."