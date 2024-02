ŠESTKA: Kodaňská past, Juráskův očekávaný restart i Sadílek ve směru Ligy mistrů

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 13. února

FC Kodaň – Manchester City

Cityzens ještě v tomto kalendářním roce nepoznali nic jiného než výhry. Nasbírali jich už šest a v součtu s koncem minulého letopočtu činí jejich série 10 vítězství v řadě. Teď ji pojedou hájit do Kodaně v úvodním zápase osmifinále Ligy mistrů. V ní obhájci trofeje suverénně prošli základní skupinou, když neztratili ani bod a s 18 brankami měli nejlepší útok ze všech. Zato dánský mistr je bezpochyby nejpřekvapivějším účastníkem play off.

Ovšem na podzim už si doma se soupeřem z Manchesteru poradil, když zdolal United 4:3 a pomohl ukončit jejich účinkování v pohárové Evropě. Také na City má příjemné vzpomínky – ve dvou dosavadních vzájemných utkáních na svém stadionu s ním pokaždé remizoval, před 15 lety u toho byl v play off Evropské ligy i bývalý reprezentační bek Zdeněk Pospěch. Kodaň umí být doma hodně nepříjemná, klidně může hrát nerozhodně přinejmenším o půli.

Středa 14. února

Safiullin – Rune

Na halovém turnaji v Rotterdamu se už v úvodním kole chystá atraktivní duel. V Rusovi Safiullinovi (39. v žebříčku) a Dánovi Runem (7.) totiž proti sobě svede specialisty na tenis uvnitř. Pro oba platí, že polovinu turnajů kariéry vyhráli právě v hale, Rune se pyšní titulem z monstrpodniku v pařížské Bercy, což je de facto halový grandslam. Safiullin v Bercy došel loni z kvalifikace až do osmifinále, když o kolo dřív senzačně vyřídil Alcaraze 6:3, 6:4.

Po přelomu roku pak v Brisbane postoupil až do semifinále, kde jej zastavil ve dvou setech právě Rune. Byl to první vzájemný zápas těchto soupeřů. Zatímco Safiullin od návratu od protinožců v Evropě nehrál, Rune mířil v Montpellier vysoko, jenže v semifinále kvůli zranění ruky musel ve druhé sadě vzdát. Možná i proto mu bookmakeři nyní nevěří tolik, jak by si zasloužil. Po necelých dvou týdnech už by však měl být fit a zápas zvládne.

Čtvrtek 15. února

Sturm Graz – Slovan Bratislava

Fotbalisté bratislavského Slovanu se stávají pevnou součástí elity pohárové Evropy. Už podruhé za sebou se v Konferenční lize prokousali do jarní vyřazovací fáze, domácí naopak přežili podzim po 23 letech. Kouč Vladimír Weiss si sice přál v losu atraktivní Ajax, fanoušci jsou však se Sturmem nanejvýš spokojeni. Ze slovenské metropole to totiž mají do Štýrského Hradce necelých 300 kilometrů, očekává se jejich masivní nájezd.

Slovan tak bude mít vydatnou podporu v zádech, podobně jako v říjnu v Lublani, kde vyhrál. Ostatně venku posbíral většinu bodů (šest z 10), ve všech třech utkáních se trefil, v Lille jej dělilo pár minut od remízy. Zato Sturmu se doma nedaří, v Evropské lize tam na podzim získal jediný bod. Velká pohárová premiéra čeká v jeho dresu českého brankáře Vítězslava Jaroše, jenž byl v EL v Liverpoolu jen na lavičce. Gólově se v duelu prosadí oba týmy.

Pátek 16. února

Mladá Boleslav – Litvínov

Základní část extraligy spěchá do svého rozuzlení. A především domácí mají nůž na krku. Pokud chtějí zachránit zvláštní sezonu a proniknout do předkola play off (před středečním kolem na něj ztrácejí 10 bodů), musejí proti Litvínovu stůj co stůj bodovat. Jenže ani soupeř nebude bez velké motivace – pořád má reálně na dosah místo v elitní čtyřce, která půjde rovnou do čtvrtfinále. Na Liberec má minimální ztrátu, navíc dva zápasy k dobru.

Už z toho je jasné, že půjde o klání s maximálním nasazením z obou stran. Mladá Boleslav je sice předposlední, nicméně v pořadí týmů na základě výsledků z minulých pěti kol je v lize čtvrtá, daleko před Litvínovem. Otázkou je, jestli pro ni nepřišla nevhod reprezentační přestávka, když byla zrovna v tempu. Každopádně s chemiky doma přinejmenším neprohraje, což jí ostatně potkalo jedinkrát z minulých šesti vzájemných duelů na jejím ledě.

Sobota 17. února

Hoffenheim – Union Berlín

V Hoffenheimu si mohou blahořečit, že se jim povedl start do sezony. Závěr podzimu a jaro má totiž tento klub z jihozápadu země slaboučký. V novém roce posbíral v pěti kolech jen tři body a v tabulce mu v tomto úseku patří třetí místo od konce. Horší už jsou jen k sestupu prakticky odsouzení Mohuč a Darmstadt. Naopak Union po tragickém úvodu chytil na jaře dech a díky dvěma výhrám se postupně vynořuje bezpečně nad hladinu potopení o ligu níž.

V zápase mohou nastoupit celkem tři Češi a očekává se, jestli David Jurásek, jenž se v minulém kole dostal na hřiště jen na pár minut, naskočí od úvodu. Právě zimní posila z Benfiky by mohla být motorem změn, které přinesou lepší výsledky. Kouč Matarazzo už musí dát sestavě nějaký impulz, aby jeho tým zůstal ve hře o poháry. Ve všech čtyřech vzájemných utkáních v Sinsheimu padly aspoň čtyři góly, hranice tří branek neodolá ani teď.

Neděle 18. února

Twente Enschede – Utrecht

Senzace tohoto ročníku nizozemské Eredivisie se jmenuje Twente Enschede. Zaměstnavatel reprezentačního záložníka Michala Sadílka je s velkým náskokem osmi bodů třetí za vedoucím duem PSV, Feyenoord, což pro něj znamená to podstatné – je na nejlepší cestě do předkola Ligy mistrů. Průměr přesně dvou vstřelených branek na zápas je pak jeho třetím nejlepším v klubové historii.

Minulé dva zápasy získal shodně 3:0, ovšem co se týče gólů, jeho soupeř z Utrechtu je na tom ještě lépe. V předchozích dvou utkáních jich totiž nasázel osm a dvěma vysokými trriumfy protáhl svou šňůru bez prohry na 13 utkání. Naposledy odcházel poražen 6. října, od té doby třeba zastavil stoprocentní a rekordní jízdu PSV. Venku je však pouze průměrný a Twente jeho úctyhodně dlouhé období bez porážky ukončí.