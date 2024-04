Plzeň – Fiorentina: Evropský sen pokračuje, Viktoria rozehraje historické čtvrtfinále EKL

Plzeň ve čtvrtek úvodním domácím zápasem rozehraje čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině. Západočeši se v pohárech mezi nejlepšími osmi týmy představí poprvé a případným postupem by vyrovnali české klubové maximum od rozdělení federace, které drží Slavia díky semifinálové účasti ze sezony 1995/96 v tehdejším Poháru UEFA. Velkým favoritem je ale finalista minulého ročníku, jehož barvy hájí také český reprezentant Antonín Barák (29). Fialkám nahrávají i absence v týmu Viktorie.

Plzeň v osmifinále po dvou bezbrankových remízách vyřadila v penaltovém rozstřelu Servette Ženeva a na evropské scéně na čtvrtý pokus poprvé prošla do čtvrtfinále. Poslední český zástupce v pohárové sezoně v tomto ročníku Konferenční ligy v součtu s kvalifikací ve 14 zápasech neprohrál a jedenáctkrát neinkasoval. Doma v základní hrací době udržel nulu ve všech sedmi utkáních.

Zatímco Plzeň čeká historická účast mezi nejlepší osmičkou, Fiorentina v minulé sezoně došla až do finále Konferenční ligy v Edenu, kde prohrála s West Hamem 1:2. V tomto ročníku stejně jako Západočeši postoupila bez porážky z prvního místa ve skupině, v osmifinále pak po vítězství 4:3 venku a remíze 1:1 doma vyřadila Maccabi Haifa. Celek z Florencie si jako jediný na světě zahrál finále všech čtyř evropských pohárů, uspěl ale jen v roce 1961 v někdejším Poháru vítězů pohárů.

"Čeká nás zkušený tým, který se pravidelně pohybuje na evropském fóru. Fiorentina každý rok atakuje pohárové příčky v italské Serii A, která patří mezi top pět lig v Evropě," řekl v nahrávce pro média asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Fiorentina o víkendu prohrála v Turíně s Juventusem 0:1, zvítězila v jediném z posledních pěti soutěžních zápasů a v italské lize je až desátá. V minulém ročníku Serie A skončila osmá. Plzni patří v české lize třetí místo s výrazným odstupem za vedoucí dvojicí a s náskokem na čtvrtou příčku. Západočeši v posledních dvou kolech nezvítězili, v generálce v sobotu remizovali bez branek v Karviné. O víkendu je čeká šlágr s lídrem tabulky Slavií.

Postavení Fiorentiny v tabulce Serie A. Livesport

Bookmakeři jednoznačně věří Fiorentině, na jejíž postup vypsali nízký kurz 1,2:1. Na Plzeň lze vsadit za 4,6:1. "Víme, kdo je momentálně favorit a kdo v této pozici do dvojzápasu vstoupí. Ale šanci určitě máme, budeme bojovat," prohlásil Bakoš, spolupracovník hlavního trenéra Miroslava Koubka.

Oba týmy se v pohárech utkají poprvé. Plzeň už ale na italské soupeře v minulosti narazila, naposledy předloni na podzim, kdy ve skupině Ligy mistrů dvakrát prohrála s Interem Milán. V roce 2013 Viktoria v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy nečekaně přešla přes Neapol po vítězství 3:0 venku a 2:0 doma. Na svém stadionu Plzeňští s italskými soupeři prohráli jen poslední z pěti zápasů, v Lize mistrů tam dokázali bodovat s AS Řím i AC Milán. Fiorentina v sedmi duelech s českými celky v pohárech neprohrála.

"Jako hráč jsem zažil nějaké souboje s italskými týmy. Nějaké zkušenosti s italským fotbalem máme a uvidíme, jak to dokážeme zúročit na hřišti. Každý dvojzápas je trošku jiný, ale nějaká zkušenost se určitě hodí," podotkl Bakoš.

Necelý rok od finále v Edenu se na další zápas na české půdě těší záložník Barák. "S losem jsem velice spokojený, chtěl jsem do Česka. Vůbec to neberu tak, že nás čeká nějaký slabší soupeř. Všichni nás pasují do role favorita, ale ukáže se až na hřišti," řekl novinářům Barák, který skóroval v obou zápasech osmifinále proti Haifě.

Livesport Daily #233: Svátek, přijede Fiorentina. Plzeň může zamíchat i bojem o titul, říká Rosa Livesport

Z české reprezentace zná několik plzeňských hráčů. "S klukama z Plzně mám nadstandardní vztah. Všichni z Fiorentiny se na to těšíme, pro mě i pro klub jsou to velké zápasy. Jde o postup do semifinále evropského poháru, podle toho k tomu všichni přistoupíme," doplnil devětadvacetiletý záložník, který ve Fiorentině působí od předloňského léta.

Západočeši před domácím zápasem řeší absence v sestavě, problémy mají na pozici halfbeka. Kvůli trestu za žluté karty bude scházet Jan Kopic, na soupisce pro Konferenční ligu nefigurují Cheick Souaré s Milanem Havlem, o víkendu se vážně zranil Jan Sýkora a po nedávném úderu do hlavy měl potíže Jhon Mosquera. Karetní trest nepustí do hry ani stopera Sampsona Dweha.

Utkání ve Štruncových sadech začne ve čtvrtek v 18:45, po poledni bylo k dispozici ještě přes 100 vstupenek z uvolněných rezervací. Odveta se odehraje ve Florencii za týden. Postupující narazí v semifinále na lepšího z dvojice Bruggy – PAOK Soluň.