Šest výher v Konferenční lize je vryp do historie. Na hráče jsem hrdý, řekl plzeňský Koubek

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) označil šest vítězství z šesti zápasů ve skupině Evropské konferenční ligy za unikátní počin a zápis do historie. Na tým byl hrdý, radost mu udělalo, že i při závěrečné domácí výhře 3:0 nad Astanou zazářili hráči, kteří na podzim například v domácí soutěži pravidelně nenastupovali.

Viktoria při své premiéře v hlavní fázi Konferenční ligy šesti výhrami vyrovnala rekord londýnského West Hamu z minulé sezony a stanovila nové české pohárové maximum. "Nenapadlo by mě, že to dokážeme, když se vylosovala skupina. Vyhrát šest zápasů je složité. Je to něco speciálního, unikátního, je to zápis a vryp do historie. Máme radost, že se nám to podařilo. Velké uznání hlavně pro hráče, že to dokázali," řekl Koubek na tiskové konferenci.

Plzeň postoupila z prvního místa do osmifinále. Druhou pozici ve skupině C s devítibodovou ztrátou obsadilo Dinamo Záhřeb, Astana a Ballkani se do play off nedostaly. "Určitě si nemyslím, že by to bylo silou soupeřů. Když si vzpomenu třeba na loňský rok, tak podobná skupina, kterou hrála Slavia, byla obtížná," uvedl dvaasedmdesátiletý kouč.

"Může to být kouzlo evropské scény. Hráči se možná dokážou ještě víc zkoncentrovat. Vidí, že je to ostře sledované. Tým se dokáže semknout. Je to scéna, na kterou svítí reflektory. Jsou tady mladí hráči, kteří se určitě chtějí ukázat," doplnil Koubek.

Západočeši v sezoně Konferenční ligy včetně kvalifikace neprohráli a zvítězili v 11 z 12 zápasů. V šesti duelech skupiny pouze jednou inkasovali a měli nejlepší obranu soutěže. "Dokázali jsme se namotivovat. Dokázali jsme být zejména v defenzivě velice důslední, a na tom to vždycky stojí. Dostali jsme jednu branku, doma žádnou," podotkl Koubek.

Plzeň proklouzla skupinou EKL bez ztráty bodu. Livesport

Jeho svěřenci už měli po čtvrtém kole jistou účast v osmifinále. V posledních dvou zápasech EKL tak dostali šanci i jiní hráči. Zápas s Astanou rozhodli ve druhém poločase dvěma góly střídající Jhon Mosquera a jednou brankou Adam Vlkanova.

"Jsem na hráče hrdý. Mám radost, že kádr ukázal velkou životaschopnost. Právě díky Konferenční lize dostala v závěru sezony prostor řada hráčů, kteří čekají na šanci. Uchopili to velice správně a dobře a prokázali svou sportovní úroveň. Kádr se nám do šířky v závěru rozehrál. A to máme výpadky dvou nejlepších střelců," připomněl Koubek zraněné Rafiua Durosinmiho a Tomáše Chorého.

Poprvé v samostatné historii si jarní fázi pohárů zahrají tři české týmy. Vedle Plzně uspěly v Evropské lize Slavia se Spartou. "Važme si našeho fotbalu, neplivejme na něj, nešpiňme ho. Obecně. Když si někdy přečtu fóra, co tam lidé píšou, tak to nechápu," prohlásil bývalý kouč Bohemians 1905, Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Ostravy nebo Slavie.

Plzni určí soupeře pro osmifinále až los 23. února z vítězů úvodního kola vyřazovací části. "Mám filozofii, že ve fotbale se dá hrát s každým. Nepřemýšlel jsem o nějakém konkrétním soupeři. Trošku jsem si po očku prohlížel potenciální postupující. Jsou tam dobré a blyštivé značky. Těšme se na los," dodal Koubek.