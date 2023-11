Vítězství v Albánii je kolektivním dílem, těšilo Koubka, který po výhře chválil mladíky

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) vnímal vítězství 1:0 nad kosovským týmem Ballkani v Evropské konferenční lize jako kolektivní úspěch. Pět výher z pěti zápasů ve skupině C označil za potěšitelný a nečekaný počin. Zkušený kouč po utkání v Tiraně ocenil i výkon tří osmnáctiletých hráčů Viktorie brankáře Viktora Baiera, obránce Jana Palusky a střídajícího útočníka Pavla Haška.

Západočeši, kteří už měli po čtvrtém kole Konferenční ligy jistý postup do osmifinále z prvního místa, nastoupili proti Ballkani ve výrazně pozměněné sestavě. Přesto zvítězili gólem střídajícího Pavla Šulce z 81. minuty.

"Měli jsme úspěchy v nějaké formaci s nějakou kostrou. Teď na základě zranění přišli jiní hráči. Když se jim něco nepodaří, já se na ně nezlobím, protože logicky nemůžou mít takovou rozehranost. Ale vzali za to a ukázali všichni skvělou morálku. Vítězství v Albánii je kolektivním dílem," řekl Koubek v rozhovoru pro klubový web.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Plzeňští si letos počínají v Konferenční lize suverénně. Včetně kvalifikace ještě neprohráli a zvítězili v 10 z 11 dosavadních zápasů. Ve skupině porazili dvakrát Ballkani i Dinamo Záhřeb 1:0 a Astanu venku 2:1. "Je potěšitelné a pravděpodobně i nečekané, co se nám zadařilo v Konferenční lize. Vůbec ne s lehkými soupeři, každý to vidí," uvedl Koubek.

Jeho svěřenci naopak v domácí soutěži už několikrát zaváhali a v neúplné ligové tabulce jsou pátí. "Koncentrovali jsme se na úspěšné výsledky, finanční a koeficientový přínos klubu i českému fotbalu. Tím nechci říct, že bychom na ligu nějak nemysleli, naopak trápí nás to. Ale tančíme na třech svatbách. Ještě je tam MOL Cup, takže to úplně jednoduché není," prohlásil zkušený trenér.

Ocenil mladíky Baiera, Palusku a Haška, jenž si v Tiraně odbyl soutěžní debut za plzeňský A-tým. "Líbili se mi, všichni hráli výborně. Ti dva vzadu byli skvělí. Těžké to mě Hašan, šel hlavně odpresovat zápas, soupeř nabíral dech na závěrečný nápor a on měl za úkol hlavně plnit obranné věci a tolik se nedostal na balon. Splnil to dobře, pomohl tomu," dodal Koubek.