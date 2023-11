Chceme se dostat v Evropské lize dál. Snad budeme v ofenzivě produktivnější, doufá Kairinen

Cílem fotbalistů Sparty ve skupině Evropské ligy je podle záložníka Kaana Kairinena (24) postup do další fáze soutěže a nikoli Konferenční ligy. Před odletem do Glasgow na čtvrteční zápas 4. kola na hřišti Rangers novinářům řekl, že Pražané udělají ve Skotsku všechno pro to, aby si odvezli dobrý výsledek. Kairinen ví, co může od padesátitisícového Ibroxu očekávat, jelikož už na něm jednou hrál.

Sparta s Rangers po vzájemné bezbrankové remíze v Praze ztrácejí na vedoucí Betis Sevilla dva body, o další bod pozadu je kyperský Aris Limassol. První celky ze skupin projdou do osmifinále, druzí se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

"Chceme se dostat v Evropské lize dál. To je v současnosti náš jediný cíl," uvedl finský reprezentant. "Rozhodně to bude důležité utkání pro oba týmy. Pořád ale po tom budou zbývat dva zápasy. Uděláme všechno pro to, abychom si z Glasgow odvezli dobrý výsledek. Snad budeme v ofenzivě produktivnější," prohlásil Kairinen.

Na stadionu Ibrox se už představil. "Hrál jsem proti Rangers přípravný zápas v lednu 2019 v dresu HJK Helsinky. To je má jediná zkušenost s Rangers. Vím, co na Ibroxu čekat. Diváci tam fandí hodně intenzivně, bude plno. Bude tam úžasná atmosféra, ale jsme na ni připraveni," podotkl bývalý hráč Interu Turku, Midtjyllandu nebo Lilleströmu.

Sparta před necelými dvěma týdny proti Rangers v úvodním dějství dominovala, ve druhé půli se však hra vyrovnala a zápas skončil 0:0. "Prvních 45 minut bylo úžasných, Rangers ale mají kvalitní mužstvo. Snad u nich budeme konzistentní celý zápas," řekl Kairinen.

Tabulka sparťanské skupiny v Evropské lize. Livesport

Po sobotním ligovém utkání s Bohemians 1905 (2:0) dostali sparťanští hráči i realizační tým dva dny volna. "Je to velmi hektické období, spousta zápasů a tréninků. Pár dnů volno přišlo vhod," poznamenal Kairinen.