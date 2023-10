Rangers proti Pražanům vytáhli dalšího kouzelníka, Sparta se doma musela spokojit s bodem

Sparta ve vyrovnané skupině C Evropské ligy remizovala s Rangers 0:0. Rudí se propracovali do obrovské šance hned zkraje duelu, fantastickým dvojitým zákrokem se však vyznamenal Jack Butland. Angličan tak dal vzpomenout na Allana McGregora, jenž se jako brankář skotského celku vryl úžasným zákrokem z jara 2021 do paměti slávistů a později téhož roku deptal ve vzájemném utkání i sparťany. Přestože se Letenským po úvodní příležitosti dařilo držet míč na útočné polovině a herně ovládli první poločas, v zakončení nebyli přesní. Hosté se postupně zlepšili a výsledkem byla bezbranková remíza.

Jako děti vyškolil defenzivu hostů již v páté minutě Veljko Birmančevič, jenž po nasazení jeslí vlétl do vápna díky rychlé narážečce s Janem Kuchtou. Z úrovně penalty však nepřekonal Butlanda, jenž se blýskl i proti dorážce Qazima Laciho. Souhra krajních beků s forvardy přinášela fanouškům Rudých řadu vzrušujících momentů, do té doby nejnebezpečnější zakončení obstaral ve 21. minutě albánský středopolař. Laci na hranici vápna vypálil z první, balon ale prosvištěl jen těsně kolem levé tyče.

O chvíli později jej z podobné vzdálenosti vychytal Butland. Kreativní Adam Karabec pak dal Birmančevičovi hned dvakrát možnost otevřít skóre, jeho ranám ale scházely centimetry. V závěru půle přestřelil po Srbově zpětné přihrávce v nadějné pozici Kuchta. Nádech ofenzivního chtíče Skotů při vstupu do druhého dějství rychle pominul a sparťané se vrátili k dobývání soupeřova vápna.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perforfm

Převaha na míči již ale pro Letenské neznamenala stejné množství gólových příležitostí, naopak postupně začal vystrkovat růžky klub z Glasgow v čele s bývalým slávistou Abdallahem Simou. Hosté poprvé výrazně zahrozili až v 85. minutě a rovnou trefili břevno, konkrétně z ostrého úhlu pálil Danilo. V nastaveném čase se vřítil do vápna Victor Olatunji a ze strany nahrával před prázdnou bránu, s Jakubem Peškem si ovšem nerozuměl a poslal míč do běhu stojícímu hráči.

Ve druhém zápase skupiny C si Betis veze tři body za vítězství 1:0 v Limassolu a posunul se do čela.

Tabulka skupiny C. Livesport

