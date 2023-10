Trenér Rangers Clement se těší na Priskeho. Na Letné se mu vybavila baráž o MS 2002

Belgického trenéra Rangers Philippea Clementa (49) těší, že se po čase opět potká s bývalým spoluhráčem z Brugg Brianem Priskem (46), který vede Spartu. Týmy se utkají na Letné ve čtvrtečním 3. kole skupiny C Evropské ligy. Clement na tiskové konferenci rovněž prozradil, že se mu při příjezdu na stadion vybavily vzpomínky na úspěšnou baráž s Českem o postup na mistrovství světa 2002.

Priske s Clementem nastupovali v letech 2006 až 2008 v obraně Brugg a společně vyhráli Belgický pohár. Oba se poté už jako trenéři proti sobě postavili v říjnu 2021 v belgické lize, kdy Priske vedl Antverpy a Clement Bruggy. Zápas tehdy skončil 1:1. Dán Priske na středeční tiskové konferenci uvedl, že si Clementa váží jako člověka a trenéra a přeje mu v Rangers hodně štěstí, jen ne v následujících týdnech.

"Známe se dlouho, už z doby, kdy Brian hrál v Belgii nejdříve za Genk, můj bývalý tým. Pak jsme spolu hráli v Bruggách a zůstali jsme v kontaktu, protože jsme spolu měli dobrý vztah. Potom trénoval v Belgii Antverpy. Je to velmi milý člověk a fotbalový závislák, celé večery můžeme prokecat o fotbale. Jsem rád, že o mě řekl hezké věci, protože zná i ty špatné," prohlásil se smíchem Clement.

"Bude skvělé se znovu vidět, protože už je to nějaká chvíle od našeho posledního setkání. Jsme těmi typy lidí, co se mají rádi před zápasem i po něm. V jeho průběhu ale o něco méně," uvedl rodák z Antverp.

Osmatřicetinásobný belgický reprezentant v listopadu 2001 odehrál oba barážové duely proti Česku o postup na světový šampionát v Japonsku a Jižní Koreji. Po úvodní domácí výhře 1:0 zvítězili Rudí ďáblové stejným poměrem i na Letné.

"Když jsem vstoupil na hřišti, zaplavil mě velmi dobrý pocit. Nepamatoval jsem si to, ale když jsem přijel na stadion, uvědomil jsem si, že ho znám, protože před více než 20 lety jsme tady s Belgií postoupili na mistrovství světa. Tyhle věci ještě umocňují pocit z pohárových zápasů."

Zkušenosti s českým fotbalem má i jako trenér. "S Genkem jsem hrál proti Slavii (v únoru 2019 v neúspěšném 2. kole Evropské ligy). Když jsem pak byl v Bruggách, koupili jsme ze Slavie Simona Deliho. Českou ligu jsem tehdy hodně sledoval," konstatoval Clement, který trénoval i Monako.

V Rangers je na hostování z Brightonu bývalý útočník Slavie Abdallah Sima. Dvaadvacetiletý Senegalec skóroval v pěti soutěžních zápasech po sobě, v nichž dal šest branek, a i v obou dosavadních duelech aktuálního ročníku EL.

"Abdallah v této sezoně odvádí skvělou práci, je velmi motivovaný. Pracuje pro tým, nemyslí jen na střílení gólů a sbírání asistencí, ale i své obranné povinnosti. To je důležitá součást naší hry, všichni musí pracovat. Pokud se toho všichni budeme držet, vytvoříme silný blok. Už jsme to ukázali v určitých fázích sobotního zápasu (s Hibernian). To samé budeme potřebovat i zítra," podotkl Clement, který s Rangers podepsal smlouvu do roku 2027.

Nechtěl spekulovat, s jakým výsledkem z Letné by byl spokojený. "Nemám křišťálovou kouli, nevím, jak to dopadne. Může to být velmi těžký zápas, na jehož konci srovnáme a získáme bod a budeme to považovat za dobrý výsledek. Vidím mentalitu hráčů. Chceme vyhrávat, ať už hrajeme doma, nebo venku. O to se zítra pokusíme," prohlásil Clement.

Na lavičce Rangers si odbyl premiéru teprve v sobotním ligovém utkání proti Hibernian (4:0). "Musíme předvést ještě lepší výkon než v sobotu, protože nás čeká lepší tým. Jsou opravdu dobří na míči, mají kvalitní hráče i trenéra, navíc hrají doma. Budeme muset být ostražití. V posledních dvou dnech ale hráči vysílali na tréninku dobré signály. V pohárových zápasech musíte být velice koncentrovaní a využít své příležitosti."