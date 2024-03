Další červená, úderné duo Leão a Pulisic i Jurásek v ráži. Co ukázala Slavia s AC Milán

Velký comeback se nekonal. Slavia už takřka po úvodních 45 minutách věděla, že otočka proti AC Milán bude v Praze abnormálně složitá věc. Za první poločas inkasovala tři branky a přišla o vyloučeného kapitána Tomáše Holeše (30). Co dalšího čtvrteční duel v Edenu nabídl?

Další červená! A lidé nesouhlasili

Jestli trenér Jindřich Trpišovský nemohl skousnout vyloučení Malicka El Hadji Dioufa za faul na Christiana Pulisice na San Siru, tak po odvetě v Edenu bude kroutit hlavou ještě více. Sudí Glenn Nyberg poslal totiž slávisty znovu už v prvním poločase do deseti. Tentokrát ve 20. minutě vyloučil kapitána Tomáše Holeše. Domácí záložník při souboji neúmyslně šlápl na kotník hostujícího Davideho Calabrii.

Švédský arbitr však nevytasil červenou okamžitě. Upozornil jej až VAR, že by si měl jít zákrok prohlédnout na video. Přezkum u videa trval několik minut. Jako by si Nyberg nebyl vyloučením jistý. Nakonec ale Holeše poslal do sprch. Bývalý bundesligový fotbalista David Kobylík v přímém přenosu ČT Sport jen kroutil hlavou. Nesouhlasné názory s červenou se objevovaly i na sociálních sítích.

Leão + Pulisic = úderné duo

Jeden má v CV Borussii Dortmund a Chelsea, druhý zase cenovku skoro 100 milionů eur. A oba zatápěli slávistům. Christian Pulisic i Rafael Leão v Praze vstřelili gól a na jeden nahráli. Navíc jeden druhému. Američanovi navíc Staněk další trefy znemožnil parádními zákroky. Na výstavní trefu portugalského křídelník už ale byl krátký – Leão v nastaveném čase prvního poločasu.zakroutil míč vinglu. V sezoně to pro Pulisice a Leãa byly už jedenácté trefy.

Leãovy statistiky proti Slavii. Opta by Stats Perform

Čtvrtá porážka v Edenu z posledních 27 zápasů

Bylo to jedno z předzápasových témat – dokáže Slavia doma v Edenu skolit další velké zvíře? Navázat na bitvy s AS Řím, Leverkusenu či Fenerbahce se ale nepovedlo. A tak svěřenci Jindřicha Trpišovského přidali další nepovedený večer, který od sezony 2020/21 zažili jen s Arsenalem, Feyenordem a Kluží. Z 27 domácích zápasů v evropských pohárech padli pouze ve čtyřech případech, což stále činí slušnou úspěšnost 70 %.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Eden fandil i přes prohru

Červená, tři inkasované góly za poločas… To byly pro vyprodaný Eden velké rány. Ale obecenstvo jako by nepříjemnosti hodilo za hlavu a dál hlasitě fandilo. Fanoušci podporovali Slavii, jako by dál hrála o postup. Několikrát sice jako projev nesouhlasu se švédským sudím zazněl pokřik “UEFA Mafia”, ale daleko víc rezonovala bouřlivá atmosféra. Jedinou kaňkou bylo, když jedinec za slávistickou brankou polil hostujícího Yacineho Adliho kelímkem s pivem. To sudí Nyberg dokonce i přerušil zápas a Lukáš Provod musel jít domácímu kotli domluvit.

Tribuna Sever si připravila působivé choreo. Profimedia

Další gól v deseti

Stává se z něj znovu muž okamžiku. O víkendu se dvacetiletý záložník vrátil do základní sestavy Slavie dvěma góly proti Teplicím. Obzvlášť trefa zpoza vápna byla výstavní. A podobně si počínal i proti AC Milán. Na hřišti byl pouhé tři minuty a povedlo se mu zapsat mezi střelce – ve vápně převzal balon, otočil se kolem Thiawa a povedenou ranou na zadní tyč překonal brankáře Marca Sportiella, jenž naskočil ještě v první půli za Mikea Maignana. Slávistům se tak znovu podařilo i v deseti vstřelit alespoň jeden gól. Navíc si Jurásek udělal další plusové body u reprezentačního trenéra Ivana Haška, který neskrývá, že patří mezi jeho oblíbené hráče.