Sparta – Galatasaray: Turecký tým z Průhonic? V Česku válí už skoro deset let, ale fandit se bude Spartě

Sparta se těší na velký svátek. Na Letnou zavítá ve čtvrtek k odvetě play off Evropské ligy slavný turecký klub Galatasaray Istanbul. Stadion českého mistra bude praskat ve švech, další fandové budou přilepení u televize, aby mohli sledovat, zda se týmu kouče Briana Priskeho povede prodloužit tažení Evropou. Kdo by utkání nestihl a chtěl by vidět borce v dresech Galatasaray v akci, nemusí čekat dlouho a ani není třeba jezdit do ciziny. Trika istanbulského gigantu totiž nosí při venkovních zápasech tým z Průhonic, který hraje Středočeský přebor.

Občas se to i v Česku stane, že se některý z klubů rozhodne nosit dresy evropských gigantů. Když se Vladimír Šmicer vrátil z Ostrovů, hrály v dresech Liverpoolu jeho Dolní Chabry. Roman Týce zase pořídil před lety své Černivi trika Mnichova 1860 a kousek za hranicemi hlavního města je pro změnu už skoro deset let je k vidění Galatasaray.

Přehled utkání Sparta – Galatasaray (22. února, 21:00)

Tradici v klubu zavedl před deseti lety bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši. Ten v barvách Spartaku sice nastoupil jen ve čtyřech duelech, ale právě on hodil Průhonice do "Gala". Dresy tehdy věnoval klubu v rámci zápisného na podzim 2014. V cizině kopal třeba i za Atlético Madrid nebo Fiorentinu, ale volba byla jasná. "Zvolil jsem ho i proto, že jsem tam v zahraničí hrál naposledy. Končil jsem tam a měl možnost dresy zařídit. Jsou to originály, žádné repliky. Kluci v Průhonicích jsou zhýčkaní, repliky by na sebe nevzali," vyprávěl před lety Ujfaluši pro deník Sport.

Tehdy věřil, že se mu povede přilákat do klubu i někdejšího parťáka z národního týmu Milana Baroše, který v tureckém velkoklubu rovněž hrál. To se sice nepovedlo, ale každopádně rozjel Ujfaluši tradici. Dresy Galatasaraye vzali Průhoničtí za své. "Bylo fajn, že jsme v těch dresech první zápas vyhráli 3:0," vyhlásil tehdejší sekretář klubu Jan Přílepek.

Tak vypadají dresy zblízka. FC Přední Kopanina

Je až neuvěřitelné, že se tradice v klubu udržela dlouhé roky. "Máme jednoho fanouška, který nám každé dva tři roky přiveze sadu dresů z Turecka," prozrazuje současný kouč Spartaku Průhonice Rudolf Kahle. Doma jeho svěřenci vybíhají na hřiště v modrobílé kombinaci, venku už to ale v drtivé většině rozbalí Galatasaray.

"Další sadu na zápasy venku máme černou, v té kluci moc nechtějí hrát. Ale myslím, že v barvě dresů to není," usměje se. Že by týmu nosily zmíněná trika tureckého klubu štěstí, to se tedy říct nedá. Na podzim v nich neuhráli ani bod. Šest porážek a skóre 4:23, to je bída.

Kdyby si takovou formu přivezl do hlavního města ve čtvrtek i tým z Istanbulu, jistě by se na Letné nikdo nezlobil. Ale pozor, i Galatasaray z Průhonic nemusí jen prohrávat. Naposledy v přípravném utkání s Přední Kopaninou uhrál tým divokou remízu 4:4 a tenhle výsledek by na Spartě poslal dál Evropou turecký tým. "Doufám, že góly padat budou, ale takhle to neskončí. Budeme samozřejmě držet palce Spartě, aby to zvládla," říká kouč. Na zápas nakonec nevyrazí a duel si vychutná jen v hospodě v Průhonicích. "Nesehnal jsem lístky," pokrčí smutně rameny.