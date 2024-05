Hattrick ve finále? Nejlepší večer v životě, hlásí hrdina Atalanty Lookman

Nigerijský fotbalista Ademola Lookman (26) prožil podle svých slov jeden z nejlepších večerů v životě. Třemi góly dovedl Atalantu k zisku premiérové evropské trofeje a zároveň na ukončil neporazitelnost Leverkusenu v této sezoně. Trochu nečekaný finálový hrdina po zápase poděkoval trenérovi Gian Pierovi Gasperinimu. "Pomohl mi pozvednout hru na zcela novou úroveň." řekl historicky první střelec hattricku ve finále Evropské ligy.

První, co ho po závěrečném hvizdu zajímalo, bylo, aby získal míč, s nímž se hrálo. Na památku toho, že se stal prvním hráčem, který vstřelil hattrick ve finále Evropské ligy. "Je to jeden z nejlepších večerů mého života. Předvedli jsme úžasný týmový výkon. Zvládli jsme to fantasticky. Jsem rád, že jsme se zapsali do historie," uvedl nejlepší hráč zápasu pro TNT Sports.

Šestadvacetiletý rodák z Londýna hrál za Everton, Lipsko či Leicester. Jeho velká chvíle přišla až v Dublinu na úkor českého brankáře Matěje Kováře. "Jeden z našich manažerů pracoval dříve v Leicesteru a upozornil mě na příležitost ho přivést. V Anglii nebyl příliš produktivní, já ho viděl v útočnější roli. Jeho ohromující hattrick z finále zůstane ve fotbalových kronikách," řekl kouč Gasperini.

Statistiky Ademoly Lookmana proti Leverkusenu Opta by StatsPerform

Lookman mu pochvalu oplatil. "Všechno dělá s maximální intenzitou. Z tréninku a hovorů, které s ním vedete, chápete, co od vás očekává. První rozhovory, které jsem s trenérem měl, mě přiměly změnit pohled na fotbal. Díky tomu jsem mohl vidět svou hru v jiném světle."

Atalanta je prvním italským týmem, který vyhrál Evropskou ligu od doby, kdy soutěž nahradila dřívější Pohár UEFA. Posledním italským klubem, který vyhrál pohár se starým názvem, byla Parma v ročníku 1998/99. A Gasperini je ve věku 66 let a 117 dní nejstarším trenérem, který tuto soutěž vyhrál. Překonal dosavadní rekord Josého Luise Mendilibara, jemuž bylo dvaašedesát, když v minulé sezoně dovedl k vítězství Sevillu.

"Během dvou sezon v Atalantě cítím trenérovu důvěru. Poskytl mi herní vytížení a možnost uplatnit svou hru v rámci stylu, který praktikujeme. Pomohl mi pozvednout hru na zcela novou úroveň. Možná to mohlo přijít dřív, ale teď je to jen začátek. Jsem vděčný, že jsme se zapsali do historie a vezeme titul do Bergama," uvedl Lookman, který se stal s Anglií mistrem světa do 20 let, v kategorii dospělých však začal reprezentovat Nigérii.

Atalanta získala skalp čerstvých německých šampionů, v jejichž dresu v Dublinu jako střídající hráči nastoupili také zbývající Češi Adam Hložek a Patrik Schick.

"Myslím, že jsme psali historii i způsobem, jakým jsme trofej vyhráli. Bylo to prostě mimořádné. Vyřadili jsme Sporting, který se stal mistrem Portugalska, pak i Liverpool, který v té době vedl Premier League. A teď jsme zdolali i v sezoně neporažené německé šampiony. Neuvěřitelné," radoval se Gasperini.