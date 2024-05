Historická noc pro Atalantu. Věděli jsme, kde má Leverkusen mezery, prohlásil Gasperini

Atalanta slaví první evropskou trofej v klubové historii. Ve finále Evropské ligy porazila Leverkusen 3:0 a ukončila jeho rekordní sérii bez prohry na 51 zápasech. Trenér Gian Piero Gasperini (66) v Dublinu zvedl nad hlavu první pohár v kariéře. “Vážím si toho, ale nemyslím si, že bych byl lepší trenér, než těsně před zápasem,” řekl zkušený trenér.

"Musím přiznat, že tohle vítězství je opravdu zasloužené. Porazili jsme Liverpool, Sporting a teď i Bayer. Když jsme vyřadili Liverpool, byli zrovna v čele Premier League. Sporting a Leverkusen ovládli své ligové soutěže. Je skoro neuvěřitelné, co se nám povedlo,” líčil Gasperini.

Italský kouč do Bergama přišel v létě roku 2016 a během jediné sezony dostal podprůměrný celek mezi italskou elitu. Před jeho příchodem Atalanta končila ve druhé desítce pořadí Serie A. V osmi sezonách pod zkušeným trenérem nikdy nebyla hůř než osmá a třikrát se probojovala až do Ligy mistrů.

V aktuálním ročníku museli na severu Itálie vzít zavděk Evropskou ligou, tažení které v ní předvedli se ale zapsalo do dějin klubu. "Je to opravdu velké zadostiučinění, kluci předvedli mimořádný výkon. Je to úžasný, nezapomenutelný večer,” uvedl Gasperini bezprostředně po zápase, v němž oslavil největší úspěch své trenérské kariéry.

Zkušený kouč neměl z Leverkusenu zbytečný respekt a pro finále nasadil velice ofenzivní sestavu s Ademolou Lookmanem, Gianlucou Scamaccou a Charlesem De Ketelaerem. "Hrajeme tak docela často. Dnešní zápas navíc přímo vybízel k tomu, abych kluky nasadil v tomto složení. Bylo to finále, chtěli jsme proto vyhrát a chtěli jsme si pro výhru dojít útočným fotbalem,” prozradil.

"Nechtěli jsme do zápasu jít s tím, že budeme jen bránit. Víme, že Leverkusen je velice silný v ofenzivě, ale našli jsme u nich nějaké mezery vzadu,” dodal trenér, který si udělal jméno na lavičce Janova.

Atalanta si o historicky druhou trofej v klubové historii řekla během první půl hodiny, kdy se zásluhou Lookmana dostala do dvoubrankového vedení. Nigerijský křídelník po změně stran překonal Matěje Kováře v brance Leverkusenu i potřetí a stal se hlavním hrdinou finálové bitvy. “Skvělý začátek nám opravdu pomohl. Dostali jsme se se hry a soupeře jsme dokonale zaskočili. Nakonec to byl mimořádný večer,” řekl Gasperiny po zisku první trofeje v trenérské kariéře.