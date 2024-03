Houštecký před odletem do Milána: Víme, co nás čeká. Vyzkoušeli jsme si to na Spartě

Houštecký před odletem do Milána: Víme, co nás čeká. Vyzkoušeli jsme si to na Spartě

Slavii budou ve čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy v Miláně proti AC kvůli zranění chybět záložníci Petr Ševčík (29) a Christos Zafeiris (21). Ani jeden z tvořivých středopolařů se nestihl dát zdravotně do pořádku a s týmem do Itálie neodletí. Asistent trenéra Pražanů Zdeněk Houštecký (52) předpokládá, že ostatní hráči z pohárové soupisky budou k dispozici. Fit by tak mohl být jiný záložník Conrad Wallem (23), jenž vynechal nedělní ligové derby na Spartě, kde se rivalové rozešli smírně bez branek.

"Nemůžeme počítat s Petrem Ševčíkem a Christosem Zafeirisem. Jinak by měl být tým v kompletním složení. Uvidíme, co řeknou fyzioterapeuti a doktoři, ale jinak by měli být k dispozici všichni, co jsou na soupisce," řekl klubové televizi před podvečerním odletem do Milána Houštecký.

Vedle Ševčíka se Zafeirisem jsou na marodce Sheriff Sinyan, David Pech a brankář Ondřej Kolář, kteří ale nefigurují na soupisce pro Evropskou ligu. Posledního jmenovaného na poslední chvíli nahradila zimní posila, gólman české reprezentace Jindřich Staněk.

Slávisté se na souboj s historicky druhým nejúspěšnějším týmem Ligy mistrů, který nejprestižnější klubovou soutěž ovládl sedmkrát, velmi těší. "Tyhle zápasy jsou za odměnu. Víme, co nás tam čeká, na AC Milán koukáme v podstatě každý týden. Atmosféra tam je pověstná. Náš mančaft je dobře naladěný, ale ukáže se až na hřišti," podotkl Houštecký.

"AC Milán má skvělé individuality, nemůžeme jim nechat metr prostoru. Něco podobného jsme si teď vyzkoušeli v neděli (na Spartě). Uvidíme, jak k tomu AC Milán přistoupí. U nás to bude stoprocentní přístup a nasazení, jak jsme zvyklí. Pokusíme se je překvapit," dodal spolupracovník hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Jindřich Trpišovský naordinoval svému týmu na Letné defenzivní taktiku. Opta by Stats Perform / SK Slavia Praha

Pražané se vrátí na slavný stadion San Siro, na němž v září 2019 v prvním utkání skupiny Ligy mistrů remizovali 1:1 s Interem, městským rivalem AC. "Hned po losu mi volal (dřívější hráč Slavie) Tomáš Souček a bavili jsme se o tom. Přeje nám, aby to dopadlo lépe než minule," řekl Houštecký.

"Výsledkově to dopadlo dobře, ale vyrovnávací gól jsme dostali smolně v nastaveném čase po odrazech. Mohli jsme si sáhnout na vítězství v Lize mistrů, tenkrát jsme na to měli. Měli jsme další šance. Doufejme, že budeme mít větší štěstí, že se nám to třeba povede teď," věřil Houštecký.

Do Milána se za Slavií podle klubového webu vypraví téměř pět tisíc fanoušků, sektor pro hosty je vyprodaný. "Je to fantastické. Zažili jsme to v Římě (ve skupině) a těšíme se na to i v Miláně. Víme, kde náš sektor bude. Věříme, že je uslyšíme," uvedl Houštecký.

Ve středu slávisté absolvují tradiční předzápasový trénink. Utkání má ve čtvrtek výkop v 21:00.