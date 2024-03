Prostor Jana Morávka: Nottingham jako návod pro Spartu. Slavia by měla jít na Milán ve čtyřce

Po utkání se Slavií pronesl Brian Priske (46) větu, kterou už jsem jednou v kabině slyšel. Jestli si chce nějaký sparťanský hráč užít Anfield, ať si po konci kariéry koupí vstupenky a jede se podívat. Ale nyní se do Liverpoolu rozhodně nepojede na výlet. Prý nechtějí být za turisty. Naprosto mu rozumím. Více už se o zvučných soupeřích Sparty a Slavie rozepíšu v novém Prostoru Jana Morávka.

Jako bych se vrátil v čase, když slyším Priskeho slova… Přesně něco takového znělo i před lety v Augsburgu, když jsme měli se slavným anglickým týmem hrát. Šli jsme do zápasu ne pro zážitek, ale zkusit Liverpool vyřadit, což se nám málem i podařilo, protože jsme byli pár centimetrů od vyrovnání na 1:1. Je ale také potřeba říct, že tehdejší Reds byli teprve na vzestupu, ještě to nebyl takový mančaft jako dnes.

Jako profesionální fotbalista se chcete měřit s nejlepšími. Proto rozumím radosti sparťanů, když oslavovali, že jim los určil právě Liverpool. Kvůli takovým zápasům se fotbal hraje. Hráči budou na očích, budou to sledovat miliony lidí. Když se jim zápas povede, teoreticky se mohou i prodat. Když jsme hráli se Schalke v Evropské lize proti HJK Helsinky, tak proti nám zazářil jistý Teemu Pukki a za týden už seděl s námi v kabině, takže je možné všechno.

A pak je tu přeci sportovní aspekt – vyřadit Galatasaray byla velká věc, ale zopakovat to s Liverpoolem? To už by byla senzace! Liverpool ale bude úplně jiný level. Byť mu schází plno klíčových hráčů, na výsledcích jako by se to ani neprojevilo. Z posledních deseti zápasů mají osm výher. Prohráli jen na Arsenalu a remizovali s Fulhamem. Myslím, že i v klubu musí být sami pořádně překvapení, jak mladí kluci nahradili Salaha a spol.

V Carabao Cupu proti Chelsea hráli výborně. Nyní už se ale pozvolně vrací i známá jména: proti Nottinghamu dostali prostor Endo, Núñez a Szoboszlai. S Nottinghamem to sice skončilo jen 1:0, ale byl to nesmírně zábavný zápas. Domácí měli minimálně dvě velké tutovky. Nakonec se ve vápně po fantastické přihrávce Mac Allistera prosadil Núñez a rozhodl.

Výborně vypadal i brankář Caoimhin Kelleher, který kryje záda zraněnému Alissonovi. Zřejmě nikdo nečekal, že absence brazilské jedničky nebude skoro vůbec znát, ale Kelleher chytá skvěle. Alisson se má vrátit až někdy v dubnu, to však Kloppa a spol. zatím tolik trápit nemusí.

Je otázka, jestli Liverpool do Prahy vůbec přiveze či postaví do zápasu Salaha. Kolem něj jsou otazníky. Někdo tvrdí, že bude až v dubnu, někdo zase že chce stihnout Manchester City, se kterým Liverpool hraje o víkendu po Spartě. Každopádně už začal trénovat. A tím se dostáváme, k tomu hlavnímu – bude Liverpool šetřit opory při rozsáhlé marodce na ligový šlágr? Nějaké minuty zřejmě dostanou, protože jít z fleku na City by nemuselo dopadnout dobře, ale asi tušíme, který zápas bude mít větší prioritu.

Nejsilnější sestava by tak klidně mohla vypadat nějak takto: Kelleher – Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Endo, MacAllister – Díaz, Núñez a Gakpo či Elliott. To se ale bavíme o možná nejsilnější jedenáctce, kterou nyní mohou složit. Já si myslím, že Klopp do sestavy rozhodně přimíchá nějaké mladíky. Je možné, že hodně vytěžování hráči posledních týdnů jako Robertson, Diaz případně Van Dijk budou pošetřeni.

Herně bude Spartu čekat obrovská kvalita na balonu. Zároveň se jí budou otevírat prostory za liverpoolskými obránci – hodně tedy bude záležet, jak moc budou Robertson a spol. vysoko. Třeba Nottingham na to spoléhal a rychlý Anthony Elanga šel v první půli úplně sám na bránu. Forest nehráli špatně. Naopak to pro ně byl zápas, kdy měli několik tutovek, sahali po výhře, ale ze hřiště odcházeli jako poraženi. V případě Sparty bude také důležité, jak moc se dostane na balon a bude si moct od soustavného tlaku Liverpoolu odpočinout.

Liverpool hrál proti Nottinghamu poměrně vysoko. Opta by Stats Perform / AFP

Dalším gigantem, který prověří sílu českého fotbalu je AC Milán. Možná se zdá, že nemá ideální výsledky z posledních zápasů a šance Slavie na případný úspěch jsou velké, tak opak je pravdou. Realita je totiž taková, že Evropská liga je jedinou soutěží, kde AC o něco doopravdy hrají a kterou mohou vyhrát. A tím tak trochu i zachránit sezonu. V italském poháru už vypadli, v Serii A drží třetí místo a vše směřuje k tomu, že si zajistí účast v Lize mistrů, ale na první Inter ztrácí propastných 16 bodů.

Fanoušci určitě nelibě nesou, že rival Inter je na výsluní a leží jim v žaludku, proto budou chtít po Rossoneri nějakou náplast. Triumf v Evropské lize by jím rozhodně mohl být. I trenér Stefano Pioli nemá pod nohama pevnou půdu. V Itálii sílí hlasy, aby byl odvolán.

AC má navíc za sebou smolné vypadnutí ze skupiny Ligy mistrů, kde byli schopni na San Siru porazit Paris Saint-Germain a vyhráli třeba i na Newcastlu. Sedí jim brejková hra, na druhou stranu nyní v zápase s Laziem se ukázalo, že když musí hrát do plných, dělá jim to potíže. Naopak domácí několikrát zazlobili z brejkových situacích a mohli se dokonce i o deseti 10 do vedení.

Statistiky utkání Lazio – AC Milán. Opta by Stats Perform

Velkou výhodou pro ně ale bylo, že se hrálo už v pátek, takže Pioli nasadil to nejlepší, co měl k dispozici a nikoho nemusel šetřit. Tohle může v nějakém konečném důsledku hrát roli, protože při regeneraci je důležitá každá hodina. A slávisté ještě v neděli večer odehráli náročný zápas na Letné.

Často se říká, že italští soupeři Slavii sedí. Dokáže jim jejich taktiku nabourat svým fyzickým přístupem, běhavým fotbalem, dotěrností v soubojích. Neřekl bych, že by z toho měl být AC Milán úplně v šoku, ale chutnat jim to rozhodně nebude, což jsme mohli vidět například na AS Řím. Slavia na sebe tím upoutala, získala si respekt a v Itálii budou vědět, kdo proti nim stojí.

Na druhou stranu hráči jako Rafael Leao či Christian Pulisic jsou fotbalisté, do kterých když se trochu zajede, tak pak mohou působit otráveně. Jinak jsou těžce bránitelní. Kolikrát si člověk myslí, že je má načtené a ví, že zrovna Leao si to bude tahat na pravou nohu, ale stejně mu v tom manévru nezabráníte. Viděl jsem několik sestřihů z posledních zápasů a někdo hrával na Leaa dokonce dvojitou osobku. To jsem snad nikdy ani nezažil.

V mých očích je Leao někdo, kdo může v PSG nahradit Kyliana Mbappého. Ale musí chtít každý den. Ne jen ve chvíli, kdy má zrovna náladu. To je jeho velká slabina. Často také hřeší tím, že nebrání. Nechce se mu dozadu. Nemá v sobě smysl pro bránění. Kdyby trochu dozrál a srovnal si některé věci v hlavě, bude z něj hráč formátu již zmíněného Mbappého.

Ale musím také říct, že v kádru AC na to není sám. Má po ruce již zmíněného Pulisice, který přišel za 20 milionů eur z Chelsea, což je hodně výhodný nákup. Nejlepším střelcem týmu je nestárnoucí Olivier Giroud, který tak trochu zdědil roli Zlatana. A k nim tam pak je velmi zajímavý žolík Noah Okafor a velký vliv na hru z pozice levého beka má Theo Hernández. Sice nastupuje na kraji hřiště, ale mnohdy se dostane až do středu pole a tvoří hru. Rozdává balony. Je neskutečný rychlý. Pokrýt levou stranu AC bude pro slávisty velká výzva.

Je otázka, jak bude vypadat složení zbytku sestavy. Na stoperech se mohou objevit Fikayo Tomori se Simonem Kjaerem. Oproti utkání s Laziem by se na osmičce mohl objevit Reijnders, posila z Alkmaaru. V pátek v záloze hrál Adli a moc se mi jeho výkon nelíbil.

Je také k zamyšlení, s čím Slavia vlastně na Milán půjde, protože derby na Letné ve čtyřčlenné obraně zvládla. Italové umí vyvinout velký tlak, mají nebezpečné hráče na křídlech, takže zůstat u čtyřky se celkem nabízí. Navíc milánská obrana nepůsobila sebevědomým dojmem – spíš naopak – dovedu si představit, že z brejků by Pražané mohli mít hned několik zajímavých šancí.

Zapomenout ve čtvrtek nemůžeme ani na Plzeň, která nemá tak zvučný los, ale z mého pohledu bude její zápas také extrémně důležitý, protože se stála bavíme o vylepšení aktuálního úspěšného ročníku v pohárech z pohledu koeficientu.

A i když Servette má v posledních zápasech dobré výsledky, víc věřím Plzni, že to zvládne a postoupí. Z českých týmů má rozhodně největší šanci. Co se týká Sparty či Slavie, tak byť bych jim další velký skalp přál, myslím si, že to pro ně bude konečná. Ale třeba mě vyvedou z omylu a dopřejí českým fanouškům další velký zážitek.