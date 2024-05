Hrdost se mísí s bolestí. Nebyl to náš den, Atalanta byla ve všem lepší, uznal Alonso

Trenér Leverkusenu Xabi Alonso (42) ocenil rekordní jízdu svého týmu bez porážky, ale přiznal, že ho její konec ve finále Evropské ligy bolí. Bayer držel rekordní neporazitelnost 51 zápasů bez porážky a vyhrál Bundesligu, jeho naděje na zisk první evropské trofeje od roku 1988 ale pohasly ve středu večer, kdy v Dublinu prohrál 0:3 s Atalantou.

Leverkusen utrpěl první soutěžní porážku od 27. května loňského roku, a přestože byl Alonso hrdý na úspěchy svého týmu za poslední rok, řekl, že prohru ve finále Evropské ligy je těžké snést. "Atalanta byla lepší než my a zaslouží si trofej. Nebyl to náš den. Měli jsme špatný večer. Bolí mě, že se to stalo v tak důležitém zápase," uvedl bývalý záložník Liverpoolu, Realu Madrid či Bayernu Mnichov na tiskové konferenci.

Celé finále podle očekávání odchytal pohárový specialista Matěj Kovář. Jeho krajané Adam Hložek s Patrikem Schickem naskočili až z lavičky, ani český trojlístek ale konec unikátní série neodvrátil. "Není obvyklé utrpět první porážku ve dvaapadesátém zápase. Je výjimečné, čeho jsme dosáhli, můžeme být hrdí. Ale je to bolestivé," řekl Alonso pro TNT Sports.

Statistiky finále Evropské ligy. Opta by Stats Perform

"O sérii bez prohry nám nikdy nešlo. Od začátku jsme to příliš neprožívali. Mnohem důležitější byl samotný zápas a my ho nezvládli. Bohužel se nám zrovna ve finále nedařilo, co nás zdobilo celou sezonu. Takový je zkrátka fotbal, věděli jsme, že to bude těžké," přidal se záložník Granit Xhaka.

Hrdina finále Ademola Lookman vstřelil hattrick a zajistil Atalantě první velkou trofej po 61 letech. Zároveň ukončil naděje Leverkusenu na zisk vysněného treble. "Vůbec jsme se nedostali k naší hře, soupeř byl ve všem lepší. Po prvním gólu ukázali velkou dávku energie a my jsme nemohli najít řešení, jak tomu čelit. Atalanta je odvážný tým. Nebojí se hrát jeden na jednoho, poctivě brání, jsou v tomhle výjimeční. Je to zásluha trenéra Gian Piera Gasperiniho, přeju mu do budoucna jen to nejlepší," uznal Alonso kvality kolegy.

Bayer nemá příliš času smutnit. Musí rychle přepnout pozornost, aby završil nezapomenutelnou sezonu ziskem druhé trofeje. V sobotu se ve finále Německého poháru utká s druholigovým Kaiserslauternem s českým záložníkem Filipem Kaločem a má před sebou vidinu domácího double.

"Dosáhnout toho by pro klub jako Leverkusen bylo skvělé. Po mistrovské korunovaci jsme první finále nezvládli, ale hrát o Německý pohár také hodně znamená. Musíme myslet pozitivně. Stále se máme co učit. Musíme si zanalyzovat, co bylo špatně, v sobotu nás čeká další velký zápas," zdůraznil Alonso.