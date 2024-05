Lookman ukázal, proč je považován za hráče světové třídy, říká bývalý reprezentant Kwambe

Hodně rychle během uplynulých měsíců vyletěla hvězda Ademoly Lookmana (26). Útočník Atalanty výraznou měrou přispěl k triumfu italského klubu v Evropské lize a i díky tomu bude bojovat také o individuální ocenění – na přelomu roku bude jedním z hlavních kandidátů na ocenění pro nejlepšího fotbalistu Afriky.

Lookman si pro sebe podmanil středeční finále proti Bayeru Leverkusen, když vstřelil všechny tři branky a vedle zisku vytoužené trofeje přepisoval i historické rekordy. Například se stal prvním africkým a celkově teprve šestým fotbalistou historie, který zaznamenal hattrick ve finále některého evropského poháru.

"Ademola Lookman předvedl hvězdný výkon a ukázal, proč je považován za hráče světové třídy. Jeho výkon nebyl jen působivý, byl příkladem dokonalosti. Kdybyste mě požádali, abych ho ohodnotil, dal bych mu perfektních deset bodů z deseti," říká někdejší nigerijský reprezentant Solomon Kwambe.

"Během Afrického poháru národů 2023 byl jedním z nejlepších hráčů, přestože Super Orlům titul těsně unikl. Stejnou formu si přenesl i do svého klubu, kde exceloval jak v Serii A, tak nyní v Evropské lize. Vzhledem k těmto úspěchům by nebylo překvapením, kdyby byl zvolen příštím africkým hráčem roku," dodává odvážně bývalý obránce FC Tulsa.

Nigérie na posledním africkém šampionátu skončila druhá, když ve finále těsně nestačila na Pobřeží slonoviny a prohrála 1:2. Další výzvu představuje postup na mistrovství světa a Nigerijci nezačali kvalifikaci nejlépe, na úvod doma remizovali s Lesothem a následně si přivezli jen bod ze Zimbabwe. Šanci na nápravu dostanou svěřenci trenéra Finidiho George v červnu, to poměří síly s Jihoafrickou republikou a Beninem.

"Tyto zápasy budou velmi těžké, pod vedením Finidiho George vzrostla v očích samotných Nigerijců očekávání. Rozhodně musí ukázat, že je tím správným mužem pro tuto pozici. Celkově se nigerijským hráčům v zahraničí daří, což je pro postup země slibným znamením. Pokud bude tento trend pokračovat, nebude to jen o kvalifikaci na mistrovství světa, ale také o úspěchu za mořem, až turnaj začne," myslí si Kwambe.

Právě Lookman je jedním z hráčů, na něž bude především ve vlasti upřena největší pozornost. Za Atalantu dal letos patnáct branek, na dalších osmi gólech klubu z Bergama se podílel přesnou finální přihrávkou. Při sledování jeho výkonu ze středečního dublinského finále se pýchou dmul i Felix Emanus, který ho trénoval ještě v žákovských letech.

"Před každým zápasem mu posílám textovou zprávu. Tohle je skvělá sezona, postup do Ligy mistrů, finále Italského poháru a teď finále Evropské ligy. Nedokážu vám popsat své emoce. Snil jsem o tom už dlouho, od doby, kdy byl ve Waterloo. Chtěl bych jen říct pár slov několika trenérům ve Waterloo, všem lidem, kteří s Ademolou pracovali a snažili se ho dostat tam, kde je," nechal se slyšet Felix.

"Brečel jsem, když padl třetí gól, a to já nebrečím! Jsem za Adeho moc rád. Pracuje tvrdě, je to tichý kluk - někdy je pro svou tichost nepochopen - ale je to skvělý kluk, chce se učit, chce se stále zlepšovat a dosáhnout na vrchol. Abych byl upřímný, na velké scéně se mu daří, miluje ji a nikdy se jí nebál. Když jsme ho brali na zkoušky, byl jsem nervóznější než on, on byl klidný a v pohodě a zvládl to," raduje se Felix.