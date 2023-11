Na návrat Haraslína upozorňují i skotská média. Cítím se dobře, prohlásil uzdravený sparťan

Lukáše Haraslína (27) navzdory zranění, kvůli němuž nehrál téměř měsíc, těší, že prožívá stejně jako jeho tým dobré období. Po návratu z marodky se cítí dobře. Na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním 4. kola skupiny C Evropské ligy na hřišti Rangers uvedl, že je pouze na trenérovi Brianovi Priskem, jestli ho pošle do hry od začátku. Zavzpomínal i na dva roky starou prohru 0:2 na Ibroxu.

"Prožívám dobré období stejně jako klub. Mám velkou radost, že jsem začal střílet góly. Byl jsem chvíli zraněný, ale teď jsem zase připravený hrát. Rád střílím góly a pomáhám týmu. Doufám, že to bude pokračovat i v dalším utkání," uvedl křídelník, jenž s Pražany v minulé sezoně získal titul.

Nejlepší střelec aktuální ligové sezony vinou zranění vynechal čtyři soutěžní zápasy Sparty včetně bezbrankové domácí remízy s Rangers. "Cítím se dobře. Myslím si, že jsem si trochu i oddechl, i když jsem musel víc trénovat. Je jen na trenérovi, jestli mě postaví, nebo ne," prohlásil Haraslín.

Skotská média jeho návrat označují za velké pozitivum pro Spartu. "Snažím se odevzdávat co nejlepší výkony a pomáhat tak mužstvu. Když mu dáte to, co potřebuje, vrátí vám to. Nejsem v týmu jen já, ale dalších víc než 20 hráčů, které mužstvo potřebuje. Není to jen o mně a dalších hráčích, ale i realizačním týmu a celém klubu," uvedl Haraslín.

Před dvěma lety Letenští prohráli na Ibroxu ve skupině Evropské ligy 0:2. "Utkání si samozřejmě pamatuju. Bylo jedním z nejtěžších, které jsem kdy v kariéře odehrál. Tempo bylo vysoké a plný stadion pomohl Rangers," konstatoval bývalý hráč Lechie Gdaňsk nebo Sassuola.

Tabulka skupiny C. Livesport

"První zápas jsme tehdy doma vyhráli 1:0 a věděli jsme, že to tady bude velmi těžké. Udělali jsme tu příliš mnoho chyb. Pokud se jich v takových zápasech dopustíte, platíte za ně a přesně to se stalo. Nechali jsme hráčům Rangers příliš mnoho prostoru. Měli kvalitu na to dát góly a vytvořit si šance. Z naší strany to nebyl dobrý zápas."

Příští týden by se slovenskou reprezentací mohl postoupit na mistrovství Evropy 2024 v Německu. "Dívám se na to, co nás čeká zítra. To, co mě čeká se slovenskou reprezentací, je ještě daleko. Hlavně se soustředím na zítřejší zápas. Teprve potom můžu přemýšlet dál. Soustředím se na zítřek. Nejen já, ale celé mužstvo chceme odvést maximální výkon, pomoct jeden druhému a pomoct týmu tady uspět," uvedl Haraslín.