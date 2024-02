Galatasaray – Sparta: Cestou mohou být protiútoky po vzoru United, myslí si Ujfaluši

Dlouholetý pilíř obrany fotbalové reprezentace Tomáš Ujfaluši (45) strávil v Galatasaray necelé dvě sezony. V roce 2012 zažil jako kapitán oslavy titulu, získal ocenění nejlepšího zadáka týmu, ale také si nešťastně zranil koleno, což předznamenalo předčasný konec jeho kariéry. Z Istanbulu se pak stěhoval na Letnou, a i když za Spartu nakonec odehrál jen čtyři utkání, střet dvou svých bývalých zaměstnavatelů si rozhodně ve čtvrtek večer nenechá ujít.

"Přiznám se, že na Galatasaray dnes už moc nedívám, v Česku nemám kde," omluví se raději v úvodu rozhovoru pro Livesport Zprávy Ujfaluši. Záhy však svými postřehy přesvědčí, že dění v tureckém fotbale sleduje velmi podrobně.

Jak dnes vůbec Galatasaray vnímáte?

"Už to rozhodně není jako dřív. Za mé éry tam byla spousta spíš starších hráčů přes třicítku, byla to destinace, kam se chodívalo dohrát kariéru. Vedle brankáře Muslery je dnes nejstarším hráčem tuším Dries Mertens, kterému je 36 let, a jinak tam jsou relativně mladí a draví kluci. Ani Icardi není ještě žádný veterán, 30 mu bylo teprve loni, Zahovi je 31. Obranu řídí Nelsson, tomu je teprve 25 let."

První zápas se hraje v Turecku, co může Spartu v Istanbulu čekat?

"V domácím prostředí určitě bude chtít hrát Galatasaray hodně útočně. Už to bylo vidět na podzim, když nastoupili proti Manchesteru United. Bylo to hodně otevřené, spousta střel, ale také se zapomínalo na zadní vrátka a Manchester dal góly z brejků. Nakonec se domácím podařilo vyrovnat na 3:3, ale předpokládám, že i kvůli divákům budou chtít proti Spartě hlavně útočit a udělat si náskok pro odvetu. Protiútoky mohou být cestou i pro Spartu. Pokud je bude dobře řešit, mohla by ofenzivního naladění Galatasaraye využít."

Sparta nemá tak zvučné renomé jako United... Jak jsou vůbec v Turecku české týmy vnímané?

"Realizační tým tenhle zápas určitě nepodcení. Myslím, že mají Spartu na 100 procent přečtenou. Vědí, že hraje velice dobře, znají i její styl. Naopak si myslím, že budou mít i respekt, byť mají třeba dražší kádr a spoustu dobrých, kvalitních hráčů."

Livesport Daily #193: Spartu čeká peklo. Galatasaray má teď nejlepší fanoušky, říká turecký insider Deniz Evren Livesport

A co fanoušci? Stadion má 53 tisíc sedaček, bude vyprodáno?

"To nedokážu odhadnout, ale evropské poháry byly vždycky lákadlem. A i když by nebylo úplně vyprodáno, lidé, kteří přijdou, umějí udělat neskutečnou atmosféru. Fandí se celý zápas, bude to určitě příjemné pro domácí i pro hosty. Myslím, že to ocení i sparťané."

Nehrozí nějaké výtržnosti? Přece jen Turecko bylo divokým prostředím na tribunách známé….

"Taková divočina to nebude. Dnes se tam všechno hlídá, nikdo si nic nedovolí udělat. Všeobecně se ví, že pokud by někdo něco způsobil, už se na stadion nikdy nedostane. Každý lístek má své jméno. Když kupujete vstupenku, potřebujete pas, takže pak lze kohokoli snadno identifikovat, pokud by se náhodou něco stalo."

Galatasaray byl blízko postupu do play off Ligy mistrů, nakonec ale v rozhodujícím utkání základní skupiny prohrál s FC Kodaň. Není dnes účast v Evropské lize braná jako zklamání?

"Nemyslím si, že by to vnímali jako podřadnou soutěž. I když zklamání to určitě bylo a asi by to brali lépe, kdyby je třeba vyřadil nějaký slavnější klub. Ale na druhé straně už od té chvíle nějaký čas utekl a i v Evropské lize je spousta atraktivních týmů, takže to pro klub bude zajímavé. Bylo sice období, kdy Galatasaray hrál i play off Ligy mistrů, ale končil v něm brzy a nehrál nějakou významnou roli. Naopak Evropská liga nabízí velkou šanci třeba i něco vyhrát."

Právě prohra s Kodaní byla posledním nezdarem. Od té doby Galatasaray zapsal 10 vítězství a dvě remízy. Změnilo se od toho listopadového zápasu něco podstatného?

"Nemyslím, že by se něco stalo v ten daný moment. Spíš se věci stabilizovaly, je tam silný kádr 20 hráčů. Když někdo vypadne kvůli zranění, na každém postu je adekvátní náhrada. A celkově je vidět, že s příchodem nového prezidenta klubu (Dursun Aydin Özbek vládne od června 2022 – pozn. aut.) se začali nakupovat hlavně mladí hráči a obchoduje se s nimi. Příkladem je třeba Sacha Boey, kterého v zimě prodali do Bayernu Mnichov. Aktuálně jsou tam i další mladí hráči, kteří mohou za rok nebo dva vystřelit někam do Evropy. Jednoduše – filozofie klubu je dnes úplně jiná."