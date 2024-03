Liverpool - Sparta: Postavím ty nejsilnější, ujišťuje Klopp

V době, kdy fotbalisté Sparty končili letecký přesun do Anglie, hovořil kouč Liverpoolu Jürgen Klopp (56) o čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy. Pokud si kdokoliv myslel, že pošle po jasné výhře 5:1 v Praze na trávník juniory, aby se souboj jen dohrál, spletl by se.

Podobně jako v prvním utkání, v němž anglický klub udělil českému mistrovi zejména lekci z produktivity, se tedy fandové mohou zřejmě těšit na zajímavá jména.

“Sestavu vám neřeknu, i kdybych chtěl. Teprve nás čeká trénink a na něm uvidím, jak na tom hráči jsou. Máme před sebou ještě den, pak až udělám nějaké rozhodnutí,” prohlásil trenér Liverpoolu na tiskové konferenci, které se Livesport Zprávy zúčastnily jako jediné české médium.

“Určitě ale pošlu do hry to nejsilnější, co budu mít k dispozici. Minule nás podržel gólman, který předvedl několik skvělých zákroků, dokázali jsme se pětkrát prosadit, a musíme se udržet v podobném rytmu.”

Jürgen Klopp před odvetou se Spartou. Livesport

V základní sestavě Liverpoolu ve čtvrtečním zápase zřejmě nebude chybět maďarský reprezentant Dominic Szoboszlai (23), který teprve nedávno vykurýroval zranění a dostává se do tempa. “Jsem zpátky, necítím žádnou bolest,” řekl záložník. “Byl to pro mě frustrující čas nesmět zasáhnout do zápasů,” dodal.

Zda na trávník vyběhne i Mohamed Salah (31), Klopp pochopitelně také neprozradil. “Je připraven. Ale před zápasem vám neřeknu, jak dlouho bude hrát. Je před námi ještě hodně zápasů, na které musíme být připraveni,” prohlásil neurčitě.