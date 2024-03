Sparta se nepoučila ze zápasu s Liverpoolem a Plzeň možná podcenila, říká Hušbauer

Fotbalový život je nestálý. Před necelými 14 dny po vyhraném pohárovém derby se Sparta topila v euforii. V uplynulém týdnu padla 1:5 s Liverpoolem, 0:4 v Plzni a situace na Letné už tak vesele nepůsobí.

Letenští mají v čele ligové tabulky náskok jediného bodu na Slavii a do souboje o titul pustili i Viktorii, která je o osm bodů za sešívanými. "Myslím, že Sparta a Slavie už nebudou ztrácet tolik, aby dali Plzni šanci," líčí v rozhovoru pro Livesport Zprávy bývalý záložník obou pražských klubů Josef Hušbauer.

Překvapila vás v neděli plzeňská dominance?

"Překvapila. Myslel jsem, že se Sparta poučí z toho zápasu s Liverpoolem, to se ale nepovedlo. Hlavně v druhé půli, kdy hrála v deseti, to byl naivní výkon. Stejně jako ve čtvrtek na Letné."

Co měl trenér Priske změnit?

"Po té červené kartě to měl trochu zatáhnout a počkat, jestli se neotevře prostor pro protiútoky. Sparta místo toho hrála stále stejně, vzadu to měla hodně otevřené a mohla klidně inkasovat víc než čtyři góly. Měli hrát trochu chytřeji. Třeba Slavia si to uvědomila a v ligovém derby minulý týden všechno podřídila tomu, aby neinkasovala."

Plzeň ale Spartu přehrávala už před Krejčího vyloučením.

"Je to tak. Viktorka byla lepší od první minuty. Sparta oproti Evropě protočila sestavu a Plzeň možná trochu podcenila. Překvapilo mě, že Priske nenasadil to nejlepší co má, protože na Anfieldu Spartu čeká už jen zápas za odměnu. Nikdo asi nečeká, že by se jeli poprat o postup. Jestli trenéři počítali s tím, že Plzeň porazí i s náhradníky, tak to byla velká chyba."

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Souboj trenérů tedy lépe dopadl pro zkušeného Miroslava Koubka?

"Nehledal bych v tom souboj trenérů. Plzeň je rozjetá, hrála doma a navíc oproti Spartě prakticky bez tlaku. Nedávalo by smysl, aby pan Koubek na něco vyčkával. Neměli důvod hrát zanďoura. Je ale pravda, že Sparta na plzeňský tlak vůbec nedokázala reagovat."

Plzeňskou ofenzivu opět táhl Pavel Šulc, který kvůli trestu vynechal čtvrteční pohárový zápas na hřišti Servette. Potvrdil, že je pro současnou Viktorii klíčový?

"Hrál skvěle, ale nebylo to jen o něm. Výbornou formu potvrdili také Tomáš Chorý, nebo Lukáš Červ, který po příchodu z Liberce vytvořil s Lukášem Kalvachem skvělou dvojici ve středu hřiště. V Plzni tak vznikla velice silná osa českých hráčů, z nichž může prakticky kdokoliv myslet i na reprezentaci. Myslím si, že minimálně Šulc s Chorým by si za své výkony zasloužili pozvánku na blížící se sraz."

Šulc dlouhodobě patří mezi velké české talenty, táhla se s ním ale pověst hráče, kterému se góly spíš vyhýbají. V aktuální sezoně prozřel a se 14 přesnými zásahy vládne ligovým střelcům. Co se změnilo?

"Pavel dozrál psychicky. Fotbalista je to stále stejný, ale dokáže lépe pracovat s hlavou. Je na něm vidět, že si věří a myslím si, že už ho tolik nesvazují zahozené šance. Když se něco nepovede, hodí to za sebe a pokračuje dál."

Pavel Šulc a jeho statistiky ze zápasu se Spartou. Opta by Stats Perform

Proti Spartě výborně fungovala jeho spolupráce s Cheickem Souarém na levé straně.

"Souaré odehrál skvělý zápas. Uvidíme, kam až to dotáhne. Všiml jsem si ho, už když jsme s Příbramí na podzim hráli právě proti Vyškovu. Nenapadlo by mě ale, že za půl roku gólem a asistencí sestřelí Spartu v lize. Mnohem víc mě v tom zápase zaujal útočník Idjessi Metsoko, který šel v zimě taky do Plzně."

Viktorii se v posledních letech daří správně vytipovat posily z Afriky. Mohou Souaré nebo Metsoko vystřelit podobně jako třeba Rafiu Durosinmi, který byl v lednu jednou nohou ve Frankfurtu?

"Nikde není psáno, že nemohou vystřelit a říct si o angažmá v zahraničí. Plzeň navíc stále hraje poháry a má možnost postoupit dál, takže se mají kde ukázat. I když u Metsoka to zatím moc pravděpodobné není, protože hraje v béčku ČFL."

Plzeňské ofenzivní vozbě v neděli hodně pomohla obrana Sparty, která v posledních dvou zápasech inkasovala devět branek. Co se na Letné stalo?

"Těžko říct, ale to číslo je hrozivé. Obránci hrají na velké riziko a v posledních zápasech se jim to několikrát vymstilo. Nic to ale nemění na tom, že ve Spartě je obrovská kvalita. Filip Panák se v Plzni podepsal pod dva góly, stále ale patří mezi nejlepší stopery, které v Česku máme. To samé Láďa Krejčí, který po přísné druhé žluté kartě v neděli nedohrál. Poslední dva zápasy Spartě nesedly, ale blíží se reprezentační pauza, ve které bude důležité, aby to trenér srovnal a připravil kluky na závěr ročníku."

Plzeň na pražské kluby stále ztrácí dost bodů. Livesport

V tom Letenské čeká boj o ligový titul. Na Slavii mají po nedělní prohře náskok jediného bodu.

"Sparta si to v Plzni zkomplikovala. Před týdnem jsme si všichni mysleli, že je jinde, než Slavia, stačily ale dva zápasy a situace je úplně opačná. V aktuálním rozložení sil to vidím na boj do posledního kola. Těžko mezi Spartou a Slavií hledat favorita."

A co Plzeň? Nemůže do souboje ještě promluvit?

"Ta ztráta už je asi příliš velká. V součtu s nadstavbou, kdy se ještě všechny tři týmy potkají, se může stát cokoliv, ale myslím si, že Plzeň už je daleko."