Pořád to bude fuška. Musíme být opatrní a koncentrovaní, ví kouč Slavie Trpišovský

Slavia chce ve čtvrteční venkovní odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Luhansku stvrdit postup do skupiny. Pražané před týdnem doma v Edenu porazili třetí tým minulé sezony ukrajinské ligy 2:0 a i jednobranková prohra by jim stále stačila k účasti v hlavní fázi soutěže. Zápas se kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu odehraje v polském Lublinu, kde má Zorja pohárový azyl.

Slavia v úvodním domácím duelu dominovala, ale dlouho se trápila v koncovce. Český vicemistr rozhodl až góly v 81. minutě a v nastavení. Červenobílí se díky tomu přiblížili postupu do skupiny Evropské ligy, kterou si naposledy zahráli v sezoně 2020/21.

Účast v hlavní fázi některého z pohárů už mají Pražané jistou od předchozího předkola, v němž vyřadili jiného ukrajinského soupeře Dnipro po vítězství 3:0 doma a remíze 1:1 venku. V soutěžích UEFA se představí ve skupině posedmé za sebou.

Pokud by slávisté nadějně rozehraný dvojzápas s Luhanskem nečekaně ztratili, přešli by do hlavní fáze méně kvalitní Evropské konferenční ligy. Za účast ve skupině Evropské ligy je prémie 3,63 milionu eur (asi 88 milionů korun).

Pražané zůstávají před odvetou obezřetní i proto, že v předchozím předkole s Dniprem po hladkém úvodním domácím vítězství museli venku dotahovat jednogólovou ztrátu a nepodali ideální výkon. "Máme dvougólový náskok. Minule jsem z Dnipra v odvetě cítil, že už do zápasu šli uvolněnější. Cítili, že postup mají daleko a hráli daleko uvolněněji než u nás," poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

"Ten druhý gól (se Zorjou) je pro nás hodně důležitý. Ale pořád to bude fuška, budeme muset být opatrní a koncentrovaní. V zápase se může stát cokoliv. V kvalifikacích hodně padají červené karty, penalty, tyhle momenty to mohou hodně změnit. Musíme podat výkon jako doma, být efektivnější a vzít si trochu ponaučení z odvety s Dniprem v Košicích. Máme to dobře rozehrané a budeme to chtít dotáhnout," doplnil Trpišovský.

Slávisté podruhé za sebou hrají proti ukrajinskému soupeři a znovu se tak ve venkovním utkání představí v azylu. Duel bude hostit stadion v Lublinu pro 15.500 diváků. "Je to specifické. Nehrají přímo doma, není to jejich typické domácí prostředí, ale jsou tam zvyklí. Bude pro nás příjemné, když nás znovu přijedou podpořit fanoušci, protože jsem neskuteční a moc nám pomáhají," podotkl asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Pražané sice o víkendu v generálce jen remizovali 1:1 v Jablonci a v lize poprvé nezvítězili, i v devátém soutěžním utkání sezony ale udrželi neporazitelnost. To Zorje se v úvodu ročníku vůbec nedaří. V neděli remizovala na stadionu Minaje 1:1 a zvítězila v jediném z šesti duelů v sezoně. Po utkání rezignoval srbský hlavní trenér Nenad Lalatovič a mužstvo podle médií povede dosavadní chorvatský asistent Mladen Bartulovič.

Do sestavy Slavie by se mohl vrátit obránce Igoh Ogbu, který si odpykal dvouzápasový trest za vyloučení v úvodním duelu s Dniprem. S mužstvem odcestoval i defenzivní univerzál Oscar Dorley, jenž v posledních třech utkáních scházel kvůli zranění.