Liverpool – Sparta. Na Anfieldu to žilo už tři hodiny před zápasem Evropské ligy

Psí kusy s míčem, fotbalová muzika a Zeď šampionů. Na Anfieldu to žilo už tři hodiny před zápasem

Psí kusy s míčem, fotbalová muzika a Zeď šampionů. Na Anfieldu to žilo už tři hodiny před zápasem

Na Anfieldu to žije i před zápasem.

Sparta nebude na odvetný zápas proti Liverpoolu po prohře 1:6 vzpomínat s radostí. Co si ale vzpomínku na utkání Evropské ligy zaslouží, to je atmosféra, o níž se při utkání starali hlavně fanoušci z Česka. A veselo bylo na Anfieldu ještě než utkání začalo. Tři hodiny před startem se před stadionem začali scházet domácí fanoušci, pro které je brzký příchod na zápas rituálem. A nemyslete si, že tak dlouho před výkopem by se někdo nudil. Právě naopak, program pro nedočkavé je pořádně bohatý.

Dominantou předzápasového dění je obrovská velkoplošná obrazovka, umístěná nad náměstím před stadionem. Na ní běží záběry z těch nejlepších momentů klubové historie i současnosti, fanoušci si ale díky ní mohou třeba zahrát i kvízy v poznávání bývalých hráčů klubu.

Přímo pod obrazovkou je podium s živou kapelou. Ta okolo stojící diváky několik hodin před zápasem dostává do varu slavnými songy od Beatles nebo Oasis. Čím víc se ale blíží výkop, tím víc se hudba mění na výsostně fotbalovou. A zatancovat si tak můžete na předělávky různých světových hitů, které s novými texty opěvují Salaha, Jotu nebo Van Dijka.

Na výběr je před stadionem samozřejmě z mnoha fanouškovských skvostů, koupit si můžete třeba rozlučkovou šálu s Jürgenem Kloppem anebo speciální fanouškovskou verzi k utkání právě proti Spartě. A pokud nechcete utrácet, můžete si čas zcela zdarma zkrátit třeba sledováním fotbalového psa.

Atmosféra na Anfieldu před zápasem

Atmosféra kolem Anfield Road před zápasem se Spartou. Livesport

Ano, slyšíte správně. Princezna Cleopatra je patnáctiletá fenka, která na zápasy chodí oblečená ve vlastním dresu. A podle jejího majitele nechyběla na žádném utkání Liverpoolu za posledních sedm let. Zvědavcům ráda rovnou předvede ladné fotbalové triky, jen když se jí míč odkutálí, moc se jí za ním už běhat nechce. Ale to prý není věkem, ale spíš tím, že je aktuálně v depresi z nadcházejícího konce trenéra Kloppa.

Stadion už se sice pomalu otevírá, ale ještě o jedné tradici vám musíme říct. Jedna ze zdí klubového fanshopu totiž nese označení Zeď šampionů a jsou na ní vyobrazeny všechny trofeje z historie mužstva i několik významných hráčů. Kdo se před touhle zdí aspoň jednou nevyfotil, snad se ani nemůže považovat za fanouška FC Liverpool.

Přehled utkání Liverpool – Sparta 6:1