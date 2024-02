Rennes k postupu přes AC Milán nestačil ani hattrick Bourigeauda. AS Řím přešel přes Feyenoord

Rennes v odvetě play off Evropské ligy díky hattricku Benjamina Bourigeauda porazilo AC Milán 3:2, dál jdou ale díky úvodní výhře 3:0 fotbalisté z Apeninského poloostrova. Z postupu se raduje také portugalská Benfica. Ta si na hřišti Toulouse pohlídala jednogólový náskok z domácího duelu, po bezbrankové remíze se připojila k AC Milán a postoupila do osmifinále. Freiburg v domácím prostředí smazal dvoubrankové manko a v prodloužení rozhodl o postupu přes Lens. Do prodloužení došel taky zápas mezi Karabachem a Bragou, po němž se i přes dlouhé oslabení radovali z postupu hráči z Ázerbájdžánu.

O postupujícím z tého bitvy bylo prakticky rozhodnuto už před utkáním. V Itálii totiž ovládl první vzájemné měření sil AC Milán, který vyhrál s přehledem 3:0. O víkendu však Rossoneri překvapivě padli na půdě Monzy (2:4), čehož chtělo Rennes využít a pokusit se před domácím publikem o zázrak.

Definitivní tečku za dvojzápasem mohl obstarat již ve druhé minutě Rafael Leao, jeho střelu po průniku do vápna však včasným vyběhnutím zblokoval 38letý Steve Mandanda. Tým z Bretaně musel riskovat a Milánští zase hrozili z protiútoků. Atraktivní podívaná přinesla branku v 11. minutě, kdy za vápnem napřáhl k utažené ráně k tyči Bourigeaud. Eruptivní atmosféru v Rennes alespoň na chvíli uklidnil přesnou hlavou Luka Jovič, jenž za precizní centr děkoval Theu Hernándezovi. Brzkou odpověď chtěl po dlouhém autu přinést Arnaud Kalimuendo, volejem doprostřed ale na svého krajana v bráně AC nevyzrál.

Trochu naivně vystrčil ve vápně nohu Simon Kjaer, což znamenalo soupeřův pád a potrestání z penalty od Bourigeauda, který i podruhé v zápase skóroval díky utažené střele k tyči. Ani tentokrát ale radost domácích netrvala dlouho, za pomoci důrazu a šťastných odrazů se totiž v 58. minutě Leao protančil až ke gólu do prázdné. O deset minut později završil hattrick dalším nekompromisním gólem z penalty Bourigeaud, jenž tentokrát z puntíku trestal neúmyslnou hru rukou. Tým z Bretaně nechtěl vášnivé publikum zklamat, útočné myšlení již ale ovoce nepřineslo.

Toulouse se od začátku roku nadechlo k velkým výkonům na stadionech soupeřů. V lize postupně vyhrálo v Métách, v Remeši i v Monaku, přičemž jen pár dnů před posledním zmíněným triumfem výrazně kousalo i v Lisabonu. Tam ale nakonec doplatilo na dva penaltové fauly, které potrestal Ángel Di María. Na jeho místě o víkendu v domácí soutěži naskočil David Neres a zazářil dvěma góly a stejným počtem asistencí.

Tým, z nějž ve Spartě hostuje Veljko Birmančevič, se s vědomím jednogólového manka hnal od samého začátku dopředu. Zaskočení hosté ale v úvodu nemuseli čelit jediné nebezpečné akci, Toulouse bylo navíc do 30. minuty nuceno hned dvakrát střídat vinou zranění. Skóre mohl krátce nato otevřít Di María, jenž působil v evropských soutěžích každou sezonu od roku 2007. Argentinec měl však míč uvnitř vápna na dlouhou nohu a těsně minul. V závěru půle zlikvidoval tutovku Guillaume Restes, před nímž se díky svižné akci zjevil osamocený António Silva.

I do druhého dějství vtrhli aktivněji Le Tef, rána ze druhé vlny v podání Vincenta Sierra ale nebyla umístěna mimo dosah Anatolije Trubina. V obrovské příležitosti z 55. minuty sice už Stijn Spierings hlavičkoval mimo gólmanův rádius, nakonec však těsně netrefil ani samotnou bránu. Trilogii spálených šancí hráčů Toulouse završil v 61. minutě Rasmus Nicolaisen, jenž taktéž využil čelo jen k zakončení vedle. Neúnavné tažení domácích sice působilo sympaticky, ve finále ale ústilo v další řadu neproměněných příležitostí. Thijs Dailinga trefil hlavou tyč, na další pokus Spieringse pak bravurně vyzrál Trubin. V závěru zkoušel zpoza vápna štěstí obstřelem Shavy Babicka, Le Tef ovšem zjevně nebylo přáno.

Domácí neschopnost vyhrát v podání Toulouse tak pokračovala i v Evropské lize, s níž se po remíze rozloučilo.

Freiburg se před odvetou nacházel v herní krizi, když pětkrát v řadě nedokázal zvítězit. I přesto však měl dobré šance na postup. Ve Francii totiž Breisgauští Brazilci uhráli bezbrankovou remízu, a před zraky vlastních fanoušků jim tak stačilo jakékoliv vítězství. Racing Club však do Německa rozhodně nepřijížděl jako outsider, a proto diváky čekala napínavá bitva.

Odveta odstartovala ve stejném tempu jako první vzájemné střetnutí. Oba celky předváděly opatrnou hru bez jakýchkoli znatelnějších náznaků šancí. Na straně hostů však byla alespoň optická převaha díky centrům z pravé strany, z nichž většina skončila mimo hrací pole. To se změnilo ve 28. minutě, kdy centr Przemyslawa Frankowskiho z přímého kopu nadělal domácímu brankáři Noahovi Atuboluovi obrovské problémy. Mladičký německý gólman ho nedokázal zkrotit a odražený míč skrze několik hráčů propasíroval do sítě tvrdou ranou David Pereira da Costa. V závěru poločasu Lens odskočilo už o dvě branky, když po chybě domácího obránce získal míč Elye Wahi a pohledným lobem přehodil Atubola.

Freiburg vstoupil do druhé půle o poznání lépe a s míčem na kopačkách svého francouzského soupeře zatlačil. Vyvrcholením byla slibně vypadající rána Lukase Küblera, která však skončila těnsně nad. Hra se posléze vyrovnala a v 58. minutě mohl Frankowski zvýšit náskok hostů. Jeho dlouhé samostatné tažení ale skončilo slabou ranou doprostřed brány. Freiburgským fanouškům se naděje vrátila v 68. minutě, když se po odrazu ze standardní situace prosadil tvrdou dorážkou Sallai. Následoval vytrvalý tlak domácích se spoustu příležitostí na vyrovnání. Ve třetí nastavené minutě se k dorážce dostal znovu Sallai a vyrovnávací brankou zažehl výbuch v Europa-Park Stadionu, když poslal zápas do prodloužení.

Nabuzený bádenský celek navázal na skvělý výkon ze druhé půle i v následném prodloužení a už v jeho první půli zápas otočil. Konkrétně v 99. minutě se šťastně dostal k míči Gregoritsch a po rychlé kličce kolem brankáře jej uklidil do odkryté brány.

Braga nedokázala v základní skupině Ligy mistrů čelit dvěma velkým favoritům, dvojutkání s Unionem však zvládla, a uzmula tak alespoň třetí příčku. Po přesunu o patro níž jí los určil za soupeře Karabach, což se zdálo být pozitivní zprávou, jenže Arcibiskupové v domácím klání vyhořeli a do odvety si přivezli dvougólové manko. Mohlo to být přitom ještě horší, náskok Jezdců ovšem pozdní proměněnou penaltou zmírnil velezkušený Joao Moutinho.

Celek z Ázerbájdžánu si i do odvetného zápasu přenesl střeleckou chuť. Jako první prověřil reflexy gólmana Matheuse po čtvrthodině hry prudkou jedovkou Abdellah Zoubir. Pěknou akcí se následně prezentoval i Leandro Andrade, jeho zakončení ovšem postrádalo potřebnou razanci. Ta už nechyběla projektilu z kopačky Marko Vešoviče mířícímu k pravé tyči. V cestě mu ale stál připravený brankář, stejně jako o pár okamžiků později, když v souboji jeden na jednoho vyzrál na Leandra Andradeho. Naopak Bragisté se trápili, jejich hra postrádala překvapivé momenty, kterými by mohli zaskočit sešikovanou obranu domácích, za první poločas tak nezaznamenali ani jednu přímou střelu na bránu.

Domácí neustávali v aktivitě ani po pauze a Matheus měl opět plné rukavice práce, i napodruhé ale vyzrál na krajního beka Vešoviče. V 57. minutě přišla pro Karabach zbytečná ztráta, když Cafarquliyev obdržel během pár okamžiků dvě žluté karty a vykřesal alespoň malý plamínek naděje pro hosty. V pekelné atmosféře se Bragisté jali hrát vabank s otevřenou obranou a vyplatilo se, když Roger Fernandes zakroutil míč zblízky za záda gólmana. Minhoťanům poté sebral druhou branku videorozhodčí, o chvíli později už ale dělovka Álvaro Djaly do pravé šibenice platila. Další šance už hosté neproměnili, utkání v Baku tak dospělo do prodloužení.

V něm se hráči Karabachu dokázali nevídaně vzepřít osudu, po standardní situaci ve 102. minutě se míč dostal k Matheusi Silvovi, jenž propálil vše, co mu stálo v cestě a poslal tribuny do euforie. Jeden z domácích obránců pak ale zcela zbytečně fauloval v šestnáctce a nařízenou penaltu proměnil Simon Banza. Šílenou zápletku utkání dopsal ve 122. minutě prodloužení Akhundzade. Ten se po rychle rozehraném přímém kopu zjevil v šestnáctce, kde k radosti domácích příznivců překonal Matheuse.

Les Olympiens utkání nerozehráli vůbec ideálně a již ve 12. minutě čelili nařízenému pokutovému kopu, který s přehledem proměnil Sudakov. S odpovědí ovšem přispěchal kdo jiný než Aubameyang, který svou dělovkou k levé tyči zapsal již 31. gól v Evropské lize. Hra obou týmů rozhodně nepostrádala aktivitu, zbytek prvního poločasu už ovšem větší vzrušení a šance, vyjma přezkoumávané potencionální penalty v samotném nastavení, nepřinesl.

Po pauze domácím muselo notně zatrnout, když po rohovém kopu míč proletěl ze změti těl jen těsně vedle pravé tyče jejich brány. Chybu z úvodu zápasu se poté rozhodl odčinit Clauss, jeho dělovku ale na poslední chvíli zblokoval jeden z obránců. Stejně jako v první půli poté začaly pozbývat gólové příležitosti, což se změnilo čtvrthodinu před koncem. Střídající Sarr si perfektně zpracoval dlouhý nakopávaný míč a s instinktem zabijáka uklidil míč do sítě Horníků. Ti dostali příležitost srovnat z přímého kopu z výborné pozice, Jaroslav Rakickij ale zakroutil svůj pokus jen do rukavic připraveného gólmana. Šachtar si tak jen o pár desítek vteřin později pohřbil jakékoliv naděje na postup sám, když chybu v komunikaci při standardní situaci využil Geoffrey Kondogbia.

První vzájemný duel na hřišti Young Boys dopadl možná jednoznačněji, než se očekávalo, když si Sporting do domácí odvety odvezl dvougólový náskok. Švýcaři rovněž pocítili sílu Gyökerese, který se prosadil v každém z posledních čtyř soutěžních střetnutí. Právě švédský útočník měl být i v Lisabonu hlavní ofenzivní zbraní.

Domácí nenechali nic náhodě a už ve 13. minutě slavili úvodní zásah odvetného utkání. Právě zmiňovaný Gyökeres se po povedené kombinaci výtečně zorientoval ve vápně a krásnou střelou ke vzdálenější tyči zvýšil celkový náskok Sportingu už na tři góly. Švýcaři zůstali po obdržené brance otřesení a domácí nadále vyvíjeli tlak. Obrana Young Boys Bern ale v prvním poločase další zaváhání nepřipustila.

Opěvovaný Gyökeres mohl po změně stran skórovat již podruhé v zápase, když byla domácím v 56. minutě nabídnuta penalta po faulu na Trincaa. Švédský kanonýr si však s pokutovým kopem neporadil dobře a brankář David von Ballmoos jeho pokus směřující k pravé tyči zastavil. Další obrovskou příležitost Sportingu pak v 63. minutě spálil Daniel Braganca, když po chytré přihrávce Marcuse Edwardse zcela osamocený trefil jen nohu zaskočeného Von Ballmoose. Tři minuty nato skóroval hlavou hostující Darian Maleš, vyrovnávací oslavy se ale kvůli ofsajdu nekonaly. Hostující fanoušci se ale v 84. minutě přece jen dočkali, když z pokutového kopu srovnal Silvére Ganvoula.

V Rotterdamu hrály hlavní roli hlavičky. Zatímco u vyrovnávací trefy Romela Lukakua to vzhledem k jeho postavě nebylo překvapením, úvodní zásah jen 168 centimetrů vysokého Igora Paixaa se dal považovat za výraznou chybu obrany. Moc takových pak Giallorossi neukázali v lize, kde snadno přejeli Frosinone. To Feyenoord se na výhru natrápil, když ke skalpu Waalwijku pomohl až v 84. minutě střídající slovenský mladík Leo Sauer.

Tentokrát se tým z Rotterdamu dočkal branky již v páté minutě, kdy se prudkým centrem šikovně nechal trefit Giménez a tělem tak dopravil míč do brány. Při průniku Barta Nieuwkoopa ze 13. minuty pak ulehčil gólmanovi zákrok střelcův nevýhodný úhel, do kterého ho na poslední chvíli zatlačili navrátivší obránci. O pouhé dvě minuty později fanouškům předvedl Pellegrini jak může být fotbal jednoduchý, když zpoza vápna napřáhl ke střele a vymetl vzdálenější šibenici. Po 20 minutách hry v krátkém sledu neproměnili velké šance zevnitř vápna Bryan Cristante a Pellegrini. Atraktivní půli plnou vášní završilo na koni AS.

I po změně stran byli mírně aktivnější Vlci, utkání již ale bylo více rozkouskované. První šance druhého dějství tak přišla i díky pevné defenzivě Feyenoordu v čele s Dávidem Hanckem až v 70. minutě, kdy za nebezpečným balonem za obranu pelášil Stephan El Shaarawy. Zkušenému křídelníkovi však zakončení znemožnil včas vyběhnuvší Timon Wellenreuther. V závěru se poněkud krkolomným způsobem dostal do zakončení Romelu Lukaku, na jeho pokus však byl Wellenreuther připraven, na řadě tak bylo prodloužení.

V něm byla na hráčích znát únava, dobré myšlenky se tak nedařilo dotáhnout do úspěšného konce. Ve 113. minutě chtěl střelou na bližší tyč zevnitř vápna překvapit Mileho Svilara Ayase Ueda, gólman Římanů ale střelu využil jako rozcvičku před penaltovým rozstřelem. To samé platilo na druhé straně pro Wellenreuthera po jedovaté přízemní střele na zadní tyč od Lukaka. V loterii pokutových kopů byli úspěšnější domácí, rozhodující byl zásah Nicoly Zalewského.