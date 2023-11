Další ztráta pro Plzeň, Boleslav opět padla v Liberci a na třetí místo tak skočila Olomouc

Za vedoucí tandem pražských "S" se v 16. ligovém kole vyhoupli fotbalisté Olomouce. Pomohla jim k tomu výhra v Karviné 2:0, když se oba týmy musely vypořádat se zhruba půlhodinovou přestávkou způsobenou hustým sněžením. Cestu Hanáků vzhůru tabulkou umožnila i zaváhání konkurentů: Plzeň remizovala v Hradci Králové a Mladá Boleslav odjela s prázdnou z Liberce.

Souboj nejstarších trenérů soutěže – domácího Václava Kotala (71) a Miroslava Koubka (72) – gólově odstartoval už v 11. minutě Michael Leibl, jenž se ke svému zakončení prodral po standardní situaci zahrávané Václavem Pilařem. Ten nastoupil proti svému bývalému klubu k celkově 200. utkání v české nejvyšší soutěži. Plzeň se po inkasované brance k vyrovnání příliš neměla, naopak Votroci mohli před odehranou půlhodinou svůj náskok zvýšit. Pilař ani Lukáš Čmelík ovšem zmatku před Jindřichem Staňkem ke skórování nevyužili. Před odchodem do šaten ohrozil černobílé nenápadnou hlavičkou Tomáš Chorý, ta ale těsně minula levou tyč.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran zvýšili viktoriáni útočnou aktivitu, ze které chtěl vytěžit gól Pavel Bucha, jenže ranou zpoza vápna těsně přestřelil. Trvalý tlak se však nekonal a Hradec nadále především díky rychlým kontrům ohrožoval Staňka. Reprezentačního brankáře vyzkoušel z dálky Petr Kodeš, trefil ale pouze připravené rukavice.

Po hodině hry se propracovali Západočeši do své největší šance, odražený míč však Jan Kliment v malém vápně skrz clonící defenzivu nepropálil. V 73. minutě už se ovšem Plzeň vyrovnání dočkala. V závaru před brankou nejprve zastavil na čáře letící balon Leibl, v pokračující akci se dostal ke střele na hranici pokutového území Cadu a ranou vnějším nártem zamířil přesně k tyči. V závěru mohl rozhodnout duel ve prospěch hostů Kliment, z bezprostřední blízkosti však hlavou minul. A jeho tým si z posledních pěti ligových utkání připsal pouze čtvrtý bod.

Mapa pohybu Cadua. Opta by Stats Perform

Sigma zadělala na tříbodový zisk už v sedmé minutě, kdy poslal svůj tým do vedení Lukáš Juliš. Denis Ventúra našel dlouhým balonem za vysoko postavenou obranu domácích Ondřeje Zmrzlého, jenž osamocený před Dominikem Holcem ještě vylepšil možnost ke skórování přihrávkou na Juliše a ten poslal ranou do poloodkryté branky Hanáky do vedení.

Aktivitou hýřící domácí se vyrovnání přiblížili na konci úvodní dvacetiminutovky, jenže projektil Lukáše Budínského zpoza vápna vyrazil Tomáš Digaňa a následnou dorážku poslal Patrik Čavoš těsně vedle. Nováček nejvyšší soutěže přece jen míč za Digaňova záda v první půli dostal, trefa Amara Memiče však kvůli faulu na gólmana Olomouce platit nemohla. Místo srovnání tak mohli jít do kabin s výraznějším náskokem hosté, Juraje Chvátala ovšem ve dvou velkých šancích vychytal Holec.

Statistiky utkání. Livesport

Sněhová vánice na Městském stadionu v Karviné zpozdila start druhé půle o více než 20 minut, což vyvedlo z tempa domácí. Hned po návratu z kabin se totiž podruhé v utkání prosadil Juliš a s osmi trefami se osamostatnil v čele tabulky ligových střelců. Bílá pokrývka na trávníku následně výrazně znepříjemňovala kombinace obou celků a hra byla plná nepřesností z obou stran.

Naděje na bodový zisk mohl domácím do závěrečných minut ještě dodat střídající Lucky Ezeh, který si však na rychle vyběhnutého Digaňu nepřišel. Hanáci tak po sérii nevýrazných výkonů po reprezentační pauze zabrali a díky triumfu proti oblíbenému soupeři, se kterým dosud nikdy nepadli, se vrátili zpět do skupiny o titul.

Mladá Boleslav tři týdny po vypadnutí z MOL Cupu znovu nezvádla zápas na hřišti Liberce. Začátek utkání potěšil fanoušky ofenzivního fotbalu, když už v sedmé minutě poslal Severočechy do vedení Ahmad Ghali. Přízemní centr Dominika Preislera prošel až na zadní tyč, kde zakončoval nikým nebráněný Ghali. Čisté svědomí nemohl mít mladoboleslavský Martin Suchomel, jehož podklouznutí umožnilo Preislerově přihrávce projít až na nigerijského střelce.

Hostům stačily k vyrovnání jen tři minuty, když kontroval Matěj Pulkrab. Po krátkém rohu centroval Vasil Kušej z hranice vápna na přední tyč, kde si míč našel Pulkrab a přesnou hlavičkou smazal liberecký náskok. Po rychlém začátku sice oba celky pokračovaly v útočném snažení, na další gólovou šanci si však diváci museli počkat až do 35. minuty. Kušeje našel zpětnou přihrávkou Solomon John, jeho tvrdou ránu pod břevno ale skvěle vytěsnil Hugo Jan Bačkovský.

Statistiky utkání. Livesport

Pak ale hřiště začalo zasypávat množství sněhu a lepší připravenost na náročné podmínky prokázal Slovan. Nepříznivé počasí přece jen vedlo k většímu množství chyb a zápas se proměnil v boj o střed hřiště. V 70. minutě rozhodl o třetí po sobě jdoucí výhře Liberce na Stadionu U Nisy svým druhým gólem Nigerijec Ghali. Ten se přitom dosud za necelé dva roky v české nejvyšší soutěži neprosadil...

Ľubomír Tupta přenesl hru na volného Ghaliho, který individuální akci na pravé straně zakončil krásnou střelou z hranice vápna přesně na zadní tyč. Vedoucí celek se po vstřelené brance zatáhl s úmyslem náskok ubránit, což se mu i přes závěrečný tlak hostů a dlouhé nastavení podařilo.

Severočeši nakročili k bodovému zisku ve 20. minutě, kdy je do vedení poslal svou premiérovou brankou v nejvyšší české soutěži produkt teplické akademie Štěpán Chaloupek. Ve vzduchu si našel krásně zakroucený centr od rohového praporku a z bezprostřední blízkosti hlavou rozvlnil síť. V závěru první půle se v teplickém pokutovém území po několika odrazech dostal k míči Erik Prekop, v nadějné pozici těsně minul pravou tyč.

Po změně stran se pokračovalo v zajetých kolejích, Tepličtí drželi více balon na svých kopačkách a šancí bylo poskrovnu. V 57. minutě se pokusil gólmana Martina Jedličku překvapit střelou k pravé tyči Filip Havelka, brankář hostujícího celku však předvedl reflexní zákrok. V zápětí se znovu činili Havelka s Chaloupkem. První jmenovaný vyslal zajímavý centr z rohu, který se však druhému aktérovi nepodařilo hlavou usměrnit mezi tři tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hráči Bohemians se postupem času dostávali víc do hry a hnali se za vyrovnáním. Kýženého gólu se nakonec dočkali, když v 87. minutě pěkným dloubáčkem našel Prekop nabíhajícího Martina Hálu. Ten poslal přízemní pas do vápna, kde si jej převzal osamocený Matyáš Kozák a pohotově zakončil do pravé části branky. Ve druhé minutě nastaveného času mohl o třech bodech pro domácí rozhodnout Robert Jukl, jeho projektilu ale vystavil stop parádním reflexním zákrokem Jedlička.

Tabulka F:L